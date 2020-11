Fix: Maximilian Kofler bleibt 2021 in der Moto3-WM

Auch im nächsten Jahr wird Österreich in der Motorrad-WM vertreten sein: KTM-Pilot Maximilian Kofler verlängerte seinen Moto3-Vertrag mit CIP Greenpower.

Maximilian Kofler bekommt auch 2021 die Chance, sich im französischen Team CIP Greenpower in der Moto3-WM zu beweisen.

«Mit der Verlängerung fällt mir ein großer Stein vom Herzen. Es war für mich bislang alles andere als eine leichte Debütsaison. Die Dichte ist enorm und die speziellen Voraussetzungen der Corona-Situation haben mir das Eingewöhnen in die WM nicht erleichtert», berichtete der 20-jährige Oberösterreicher in Valencia, wo am Wochenende der Große Preis von Europa, ausgetragen wird, für die kleinen Klassen der 13. Grand Prix der Saison.

«Ich freue mich, dass ich die in diesem Jahr begonnene Arbeit mit dem Team auch 2021 fortsetzen kann. Mit dem Japaner Kaito Toba bekomme ich erneut einen schnellen Mann an meine Seite gestellt, der seine fünfte Saison in dieser Klasse bestreiten wird. Da kann ich mir sicher einiges abschauen», ergänzte der Attnang-Puchheimer.

Kofler freut sich nun auf die drei finalen Rennen seiner Rookie-Saison: «Momentan ist das Wetter sehr schlecht in Spanien und es wird wohl mit nasser Strecke beginnen. Das liegt mir eigentlich nicht schlecht, im Regen war ich in diesem Jahr schon super unterwegs.»