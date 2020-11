Peter Öttl: Bleibt Sieger Fenati im Husqvarna-Team?

Zwölffache Moto3-GP-Sieger sind in der Weltmeisterschaft dünn gesät. Deshalb verzögert sich beim Sterilgarda Team die Verpflichtung von Romano Fenati. Wir befragten Teamteilhaber Peter Öttl.

Husqvarna kehrte zu Beginn der Saison 2020 wieder in die Moto3-WM zurück, nachdem die ursprünglich schwedische Marke schon 2014 und 2015 mit baugleichen KTM-Maschinen wie heute in der 250-ccm-Einzylinder-Viertakt-Klasse angetreten war und mit Danny Kent erste Podestplätze errungen hatte. In dieser Saison werden die WM Einsätze von Husqvarna durch das Sterilgarda Max Racing Team von Max Biaggi und Peter Öttl erledigt – mit der Fahrerpaarung Romano Fenati (24) und Alonso Lopez (18). Inzwischen hat das Team durch den Sieg von Fenati beim Emilia Romagna-GP Geschichte geschrieben.

Teamteilhaber Peter Öttl will seine nächstjährige Fahrerpaarung beim Valencia-GP bekanntgeben, am liebsten hätte er das schon in Aragón gemacht. Aber offenbar sind auch andere Konstellationen möglich. Deshalb verzögert sich die Präsentation des Fahreraufgebots.

Doch durch die Rückzüge der Teams Estrella Galicia 0,0 Honda und SKY VR46 KTM werden die Wechselmöglichkeiten für die Fahrer geringer, das Feld schmilzt von 31 auf 28 Fahrer, denn Reale Avintia KTM bekommt einen zweiten Platz – für Andrea Migno.

Estrella Galicia 0,0 (alkoholfreies Bier) ist ausgestiegen, weil der Biersponsor den Ausstieg aus dem Monlau-Projekt von Emilio Alzamora verkündet hat. SKY VR hingegen bereit die Übernahme der zwei MotoGP-Plätze für 2022 vor.

WM-Promoter Dorna und die IRTA Teamvereinigung IRTA wollten die Anzahl der Fahrer und Teams schon seit Jahren auf 28 reduzieren, weil dadurch Kosten bei den Teamzuschüssen gespart werden und außerdem Platz in den Boxen und im Fahrerlager.

Aber gleichzeitig wollten die Funktionäre keinen Team die Geschäftsgrundlage entzogen und es ohne triftigen Grund vor die Türe setzen.

Der Zeitpunkt der Reduktion passiert zu einem günstigen Zeitpunkt, denn der Dorna sind durch die Coronakrise (weniger Rennen, keine Zuschauer, also keine Gebühren der Veranstalter die Einnahmen weggebrochen.

«Für uns als Team ist diese Situation nicht so schlecht», stellte Peter Öttl im Gespräch mit SPEEDEEK.com fest. «Denn je weniger Plätze es gibt, desto wertvoller werden sie. Auch bei der Fahrerwahl kommen wir dadurch in einer günstigere Position. Das ist ein willkommener Nebeneffekt. Jetzt haben wir die Fahrer und Manager nicht mehr ganz so im Griff wie in der Vergangenheit, weil wir bisher einen Mangel an aussichtsreichen Fahrern hatten. Jetzt hat sich die Situation ein bisschen ausgeglichen. Das ist für uns als Team besser.»

Dem Husky-Team von Biaggi und Öttl wurde für 2020 erstmals ein zweiter Fahrerplatz zugestanden. Der zweite Platz war allerdings ein «commercial entry». eEs gab also dafür keine Zuschüsse, so gingen ca. 180.000 Euro verloren.