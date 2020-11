Offiziell: Stefano Nepa wechselt zu Skull Rider KTM

Stefano Nepa hat Grund zu feiern. Nachdem er beim Europa-GP in Valencia mit Platz 7 sein bestes Saisonergebnis einfuhr, unterzeichnete der Aspar-Pilot für 2021 einen Moto3-Vertrag beim BOE Skull Rider Team.

Ein Großteil der Moto3-Plätze für 2021 ist bereits vergeben, einer davon geht an Stefano Nepa, der sein WM-Debüt 2018 in Mugello feierte. 2020 fährt der Moto3-Rookie seine erste komplette Saison im Aspar-Team, an der Seite von Titelanwärter Albert Arenas. Für 2021 wechselt er zu BOE Skull Rider KTM und wird dort Teamkollege von Riccardo Rossi.



Derzeit liegt Nepa mit 35 Punkten auf WM-Platz 18. In Valencia erzielte der 18-Jährige mit Position 7 sein bestes Moto3-Ergebnis. Zudem ist er der einzige Fahrer, der diese Saison neun Rennen hintereinander in die Punkte fahren konnte.

«Ich bin sehr glücklich und freue mich, nächstes Jahr im BOE Skull Rider-Team auf einer KTM zu fahren. Ich danke meinen Eltern und Sponsoren für diese Chance», freute sich der Italiener über die Vertragsunterzeichnung.



Für seine zweite volle Moto3-Saison setzt sich Nepa große Ziele: «Ich will konstant um Podestplätze kämpfen und in jedem Rennen in der Führungsgruppe dabei sein.»

Das Moto3-Startfeld 2021

Snipers Honda Team: Filip Salac, Andrea Migno

Kömmerling Honda Gresini: Jeremy Alcoba, Gabriel Rodrigo

CarXpert PrüstelGP KTM: Ryusei Yamanaka, Jason Dupasquier

Petronas Sprinta Honda: Darryn Binder, John McPhee

Red Bull KTM Tech3: Deniz Öncü, Ayumu Sasaki

Red Bull KTM Ajo: Pedro Acosta, Jaume Masia

Leopard Honda Racing: Xavi Artigas, Dennis Foggia

Aspar GasGas Team: Sergio Garcia, Izan Guevara

SIC58 Squadra Corse Honda: Tatsuki Suzuki, José Garcia?

Reale Avintia Arizona 77 KTM: Carlos Tatay, Niccolò Antonelli

Sterilgarda Max Racing: Romano Fenati? Alonso Lopez?

BOE Skull Rider Mugen KTM: Riccardo Rossi? Stefano Nepa

Honda Team Asia: Ai Ogura, Yuki Kunii

CIP Green Power KTM: Kaito Toba, Max Kofler