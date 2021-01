Max Racing Team: Doch noch ein Fahrerwechsel für 2021

Alonso Lopez wird nicht mehr in der Husqvarna-Box sitzen

Eigentlich hatte das Husqvarna-Werksteam Romano Fenati und Alonso Lopez auch für die Moto3-Saison 2021 bestätigt. Nun gibt es aber doch noch einen Wechsel im Max Racing Team.

Alonso Lopez muss sich nach einem neuen Platz für die anstehende Saison umschauen: Der 19-jährige Spanier habe von Max Biaggi im Dezember telefonisch erfahren, dass er seine Werks-Husqvarna für Adrian Fernandez räumen muss, berichtete «as.com» in Spanien. Grund dafür sollen Probleme mit einem Sponsor sein.



Adrian gab sein WM-Debüt als Snipers-Ersatzfahrer beim Saisonfinale in Portimão (Platz 18). Er ist der jüngere Bruder des zweifachen Moto3-Siegers Raul Fernandez, der von Red Bull KTM Ajo in die Moto2-Klasse befördert wurde.

Alonso, der beim Buriram-GP 2019 seinen bisher einzigen WM-Podestplatz schaffte und die Moto3-WM 2020 nur auf Gesamtrang 23 beendete, zeigte sich enttäuscht: «Es ist eine große Herausforderung, im Dezember ohne Motorrad für die nächste Saison dazustehen, besonders wenn man einen unterschriebenen Vertrag hat, um mit dem Team weiterzumachen. Das wird aber nicht mein Ende im Rennsport sein. Ich werde weiter arbeiten und versuchen, stärker zurückzukehren.»



Zur Erinnerung: Die WM-Saison 2021 soll am 28. März in Doha beginnen, zuvor steht für die kleineren Klassen ein offizieller Test in Jerez von 16. bis 18. März im vorläufigen Kalender.