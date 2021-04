Max Kofler: Startplatz 21 nach Ärger im Training 17.04.2021 - 17:11 Von Helmut Ohner

Moto3 © CIP Green Power Ausgerechnet Teamkollege Kaito Toba (27) verhinderte eine schnellere Trainingszeit von Max Kofler

Nach den Rängen 15 und 14 in Katar gelang es dem Österreicher Maximilian Kofler nicht an diese Leistungen anknüpfen. Der KTM-Pilot wird den Großen Preis von Portugal von Startplatz 21 in Angriff nehmen.