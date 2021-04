Portimão: Moto3-Pole für Andrea Migno (Honda)

Maximilian Kofler und Jason Dupasquier verpassten beim Portugal-GP den Sprung in die zweite Qualifying-Session. In der ersten Startreihe stehen Andrea Migno, Dennis Foggia und Sergio Garcia.

Die letzten vier Q2-Plätze sicherten sich im Q1 des Portugal-GP Romano Fenati, Ayumu Sasaki, Filip Salac und Adrian Fernandez. CIP-KTM-Pilot Maximilian Kofler, zuletzt in Katar zweimal in den Punkträngen, fehlte als Neunter dagegen eine knappe halbe Sekunde auf den Q2-Einzug. PrüstelGP-Fahrer Jason Dupasquier, in den zwei Katar-Rennen als Zehnter und Elfter in der Spitzengruppe dabei, wird am morgigen Sonntag gar nur vom vorletzten Startplatz losfahren.

In der entscheidenden zweiten Qualifying-Session setzte Gresini-Honda-Pilot Jeremy Alcoba die erste Richtzeit, eine 1:48,153 min. Zur Erinnerung: Alcoba und McPhee starten in Portimão unabhängig vom Quali-Ergebnis aus der Boxengasse, nachdem es im zweiten Doha-GP im Kiesbett zu Handgreiflichkeiten gekommen war.

Im nächsten Umlauf übernahm Andrea Migno, schon nach FP3 Schnellster, auf der Snipers-Honda die Spitze des Klassements: Seine 1:47,883 min war gerade einmal 0,026 sec schneller als die Rundenzeit von Gabriel Rodrigo, der sich auf Rang 2 einreihte.

In den finalen zwei Minuten gingen die Moto3-Asse noch einmal auf Zeitenjagd. Zunächst wurde aber wieder fleißig gebummelt. Die Gruppe schaffte es trotzdem gerade noch rechtzeitig für eine fliegende Runde über den Zielstreich. Einzig Niccolò Antonelli, zuletzt in Doha auf dem Podest, wurde diese Chance verwehrt. Sein Avintia Team hatte ihn zu spät aus der Boxengasse geschickt.

Während Rodrigo und Salac in Kurve 3 stürzten, sicherte sich Migno in 1:47,423 min die Pole-Position. Der Moto3-Routinier wird damit erstmals seit dem Valencia-GP 2019 wieder vom besten Startplatz losfahren.

Leopard-Honda-Pilot Dennis Foggia schnappte sich 0,149 sec dahinter den zweiten Startplatz. GASGAS-Pilot Sergio Garcia wird an Alcobas Stelle in die erste Startreihe nachrücken.

WM-Leader Pedro Acosta wird – nach Bereinigung der Startaufstellung – auf Platz 10 stehen und damit einen Platz hinter seinem Red Bull-KTM-Ajo-Teamkollegen Jaume Masia, dessen letzte fliegende Runde wegen Überfahren der «track limits» gestrichen wurde.

Moto3, Q2, Portimão:

1. Migno, Honda, 1:47,423 min

2. Foggia, Honda, 1:47,572

3. Alcoba, Honda, 1:47,702*

4. Garcia, GASGAS, 1:47,900

5. Rodrigo, Honda, 1:47,909

6. McPhee, Honda, 1:48,362*

7. Öncü, KTM, 1:48,486

8. Binder, Honda, 1:48,513

9. Artigas, Honda, 1:48,546

10. Sasaki, KTM, 1:48,615

11. Masia, KTM, 1:48,622

12. Acosta, KTM, 1:48,711

13. Suzuki, Honda, 1:48,749

14. Fenati, Husqvarna, 1:48,769

15. Guevara, GASGAS, 1:48,865

16. Fernandez, Husqvarna, 1:49,814

17. Antonelli, KTM, 1:49,834

18. Salac, Honda, 1:50,096



* Start aus der Boxengasse

Moto3, Q1, Portimão:

1. Fenati, Husqvarna, 1:48,845 min

2. Sasaki, KTM, 1,48:980 min

3. Salac, Honda, 1:49,000

4. Fernandez, Husqvarna, 1:49,145

5. Izdihar, Honda, 1:49,153

6. Kunii, Honda, 1:49,435

7. Toba, KTM, 1:49,613

8. Yamanaka, KTM, 1:49,618

9. Kofler, KTM, 1:49,636

10. Tatay, KTM, 1:49,723



Ferner:

13. Dupasquier, KTM, 1:49,970