Barcelona: Tatay verletzt, VR46-Fahrer springt ein

Nach dem Moto3-Massencrash in Mugello muss Avintia Esponsorama-KTM-Pilot Carlos Tatay den Catalunya-GP aufgrund eines Sprungbeinbruchs aussetzen. VR46 Academy-Fahrer Elia Bartolini wird den Spanier ersetzen.

Beim Moto3-Rennen in Mugello sorgte Maximilian Kofler (CIP Green Power) bereits in der ersten Runde für einen Schockmoment. Der Österreicher stürzte in Kurve 7 und riss dabei Andrea Migno (Rivacold Snipers Team) und Carlos Tatay (Avintia Esponsorama) mit sich ins Kiesbett. Bei Kofler wurden einige kleinere Brüche im Bereich der Brustwirbel festgestellt, weshalb er den Catalunya-GP verpassen wird. Ein ähnliches Schicksal ereilte Tatay, der sich bei dem Sturz das Sprungbein im rechten Fuß brach und daraufhin seine Teilnahme in Montmeló ebenfalls absagen musste.

Dadurch erhält der VR46-Schützling Elia Bartolini eine weitere Chance, sich auf der internationalen Bühne zu behaupten. Der 17-jährige Italiener, der sonst in der italienischen Moto3-Meisterschaft unterwegs ist, feierte sein WM-Debüt mit einer Wildcard in Misano 2020. Damals wurde er 15. In Mugello bestritt der KTM-Pilot vergangene Woche seinen zweiten Grand-Prix, welchen er als 20. abschloss.

Für Tatay war es bislang ohnehin eine schwierige Saison, der Red Bull Rookies Cup-Gewinner von 2019 sammelte in sechs Rennen gerade einmal 14 WM-Zähler und liegt derzeit auf Gesamtrang 21.

Moto3-Ergebnis Mugello, 30. Mai:

1. Foggia, Honda, 20 Runden in 39:37,497 min

2. Masia, KTM, + 0,036 sec

3. Rodrigo, Honda, + 0,145

4. Sasaki, KTM, + 0,240

5. Binder, Honda, + 0,499

6. Fenati, Husqvarna, + 0,711

7. McPhee, Honda, + 0,918

8. Acosta, KTM, + 0,745*

9. Garcia, GASGAS, + 0,861*

10. Suzuki, Honda, + 0,963

11. Salac, Honda, + 1,080

12. Toba, KTM, + 1,351

13. Antonelli, KTM, + 1,429

14. Nepa, KTM, + 4,472**

15. Alcoba, Honda, + 12,491

*einen Platz nach hinten versetzt (wegen «track limits» in der letzten Runde)

** 3-Sekunden-Strafe (Long-Lap-Penalty nicht ausgeführt)

Stand Fahrer-WM (nach 6 von 19 Rennen):

1. Acosta, 111 Punkte. 2. Masia 59. 3. Sasaki 57. 4. Garcia 56. 5. Fenati 56. 6. Darryn Binder 47. 7. Migno 47. 8. Antonelli 47. 9. Foggia 45. 10. Rodrigo 41. 11. Salac 35. 12. Dupasquier 27. 13. Guevara 26. 14. Yamanaka 26. 15. McPhee 22. 16. Toba 22. 17. Alcoba 19. 18. Suzuki 18. 19. R. Rossi 16. 20. Artigas 16.

Marken-WM:

1. KTM 136. 2. Honda 117. 3. GASGAS 68. 4. Husqvarna 60.

Stand Team-WM:

1. Red Bull KTM Ajo 170 Punkte. 2. Valresa GASGAS Aspar Team 82. 3. Rivacold Snipers Team 82. 4. Petronas Sprinta Racing 69. 5. Sterilgarda Max Racing Team 66. 7. Red Bull KTM Tech3, 65. 8. Leopard Racing 61. 7. Avintia Esponsorama 61. 8. Indonesian Racing Gresini 60. 10. CarXpert PrüstelGP 53. 11. CIP Green Power 25. 12. BOE Owlride 24. 13. SIC58 Squadra Corse 18. 14. Honda Team Asia 4.