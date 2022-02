GASGAS in Portimão: Izan Guevara beginnt stark

Das GASGAS Aspar Team freute sich beim IRTA-Test in Portimão am Samstag nicht nur über die Moto2-Bestzeit von Jake Dixon. Izan Guevara hielt sich in den Moto3-Sessions konstant vorne, Sergio Garcia ist wieder fit.

Täglich drei Sessions 70-minütige Sessions stehen den Moto3-Piloten von Sonntag bis Montag bei den offiziellen Testfahrten im «Autódromo Internacional do Algarve» zur Verfügung, ehe in zwei Wochen in Katar der Startschuss in die neue WM-Saison fällt.

Izan Guevara, der Austin-Sieger von 2021, begann den IRTA-Test mit den Plätzen 2, 3 und 2. Kombiniert landete der GASGAS-Werksfahrer mit 0,131 sec Rückstand auf die Samstagsbestzeit von Tatsuki Suzuki (Honda) ebenfalls auf Rang 2. «Es war ein positiver Tag, wir waren in allen Sessions in den Top-3, wobei wir auf der Strecke allein unterwegs waren», schilderte der 17-Jährige aus Palma de Mallorca.

«Wir haben das Set-up weiterentwickelt und ich fühle mich mit jedem Mal wohler. Am Sonntag arbeiten wir weiter», kündigte der Moto3-Junioren-Weltmeister von 2020 an, der in seine zweite WM-Saison geht.

Guevaras Teamkollege Sergio Garcia war im FP1 noch Schnellster und reihte sich in der Gesamtwertung des Samstags auf Rang 7 (+ 0,612 sec) ein. «Wir haben am ersten Tag viel gearbeitet und viele Runden abgespult, am Ende war das Gefühl gut, nachdem wir in Jerez nur einen Tag gefahren waren.» Denn beim privaten Jerez-Test musste der WM-Dritte des Vorjahres am Donnerstag wegen Magen-Darm-Beschwerden passen. Die sind in Portimão vergessen.

«Ich fühlte mich am Samstag sehr gut und sehr stark», betonte Garcia. «Wir müssen in diese Richtung weiterarbeiten und Fortschritte machen.»

Moto3-Test Portimão, 19. Februar, kombinierte Zeiten:

1. Suzuki, Honda, 1:48,575 min

2. Guevara, GASGAS, 1:48,706

3. David Muñoz, KTM, 1:48,858

4. Deniz Öncü, KTM, 1:48,911

5. Moreira, KTM, 1:48,928

6. Adrian Fernández, KTM, 1:49,187

7. Sergio Garcia, GASGAS, 1:49,187

8. Tatay, CFMOTO, 1:49,210

9. Ortolá, KTM, 1:49,224

10. Sasaki, Husqvarna, 1:49,280

11. Masia, KTM, 1:49,291

12. Surra, Honda, 1:49,360

13. Ogden, Honda, 1:49,423

14. Toba, KTM, 1:49,429

15. Holgado, KTM, 1:49,501

16. Migno, Honda, 1:49,515

17. Aji, Honda, 1:49,548

18. Yamanaka, KTM, 1:49,587

19. McPhee, Husqvarna, 1:49,683

20. Riccardo Rossi, Honda, 1:49,792

21. Kelso, KTM, 1:49,962

22. Fellon, Honda, 1:50,065

23. Nepa, KTM, 1:50,274

24. Artigas, CFMOTO, 1:50,376

25. Bartolini, KTM, 1:50,503

26. Bertelle, KTM, 1:50,917

27. Whatley, Honda, 1:51,589

28. Carrasco, KTM, 1:52,503



Keine Zeit:

Foggia, Honda