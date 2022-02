Carlos Tatay (4.): Eine CFMOTO mischt die Spitze auf

Mit den ersten zwei IRTA-Testtagen in Portimão zeigt man sich bei CFMOTO Racing PrüstelGP zufrieden. Vor allem Carlos Tatay setzt seine gute Performance in den Wintertests fort. Xavier Artigas landete am Sonntag auf P16.

In den Top-5 platzierten sich am zweiten Testtag in Portugal vier Honda-Piloten, angeführt vom Leopard-Duo Suzuki und Foggia. Carlos Tatay (18) schob sich auf der CFMOTO als Vierter dazwischen. Der Rückstand des PrüstelGP-Fahrers, der zuletzt schon bei privaten Testfahrten in Jerez als Dritter einen sehr guten Eindruck hinterließ, betrug 0,344 sec.

«Es war ein guter Einstieg hier in Portimão, wir steigern uns von Runde zu Runde», zeigte sich Tatay zufrieden. «Am Samstag waren die Bedingungen bei dem starken Wind noch etwas schwierig, aber das Team gibt 100 Prozent und wir konnten am Sonntag einen großen Schritt nach vorn machen. Wir fokussieren uns jetzt auf den letzten Tag und wollen nochmal etwas schneller sein und das gute Gefühl mit nach Katar nehmen», blickte der Red Bull-Rookies-Cup-Gesamtsieger von 2019 auf den Saisonauftakt in zwei Wochen in Katar.

Sein Teamkollegen Xavier Artigas, der das Saisonfinale 2021 noch auf Honda gewann, muss sich noch an die neue CFMOTO (baugleich mit der KTM) anpassen. Der 18-Jährige aus Barcelona versicherte: «Das Gefühl auf dem Bike wird immer besser, das Team arbeitet hart und ich bin zufrieden mit den ersten Runden auf der Strecke in Portimão.»

Vor dem letzten Tag des IRTA-Tests liegt Artigas als 16. der kombinierten Zeitenliste 1,282 sec auf die Spitze zurück. «Wir haben noch einen anstrengenden Tag vor uns, aber wir wissen, wo wir uns noch verbessern müssen», gab er sich betonte gelassen.

Moto3-Test Portimão, Sonntag, 20. Februar:

1. Suzuki, Honda, 1:47,390 min

2. Foggia, Honda, 1:47,409

3. Migno, Honda, 1:47,509

4. Tatay, CFMOTO, 1:47,734

5. Riccardo Rossi, Honda, 1:48,031

6. McPhee, Husqvarna, 1:48,109

7. Garcia, GASGAS, 1:48,112

8. Surra, Honda, 1:48,189

9. David Muñoz, KTM, 1:48,333

10. Guevara, GASGAS, 1:48,351

11. Ortolá, KTM, 1:48,377

12.Ogden, Honda, 1:48,508

13. Sasaki, Husqvarna, 1:48,512

14. Masia, KTM, 1:48,535

15. Yamanaka, KTM, 1:48,636

16. Artigas, CFMOTO, 1:48,672

17. Fellon, Honda, 1:48,685

18. Aji, Honda, 1:48,692

19. Holgado, KTM, 1:48,724

20. Kelso, KTM, 1:48,851

21. Nepa, KTM, 1:48,864

22. Moreira, KTM, 1:48,939

23. Deniz Öncü, KTM, 1:49,036

24. Matteo Bertelle, KTM, 1:49,271

25. Adrian Fernández, KTM, 1:49,337

26. Toba, KTM, 1:49,371

27. Whatley, Honda, 1:49,793

28. Bartolini, KTM, 1:50,069

29. Carrasco, KTM, 1:50,213

Moto3-Test Portimão, 19. Februar, kombinierte Zeiten:

1. Suzuki, Honda, 1:48,575 min

2. Guevara, GASGAS, 1:48,706

3. David Muñoz, KTM, 1:48,858

4. Deniz Öncü, KTM, 1:48,911

5. Moreira, KTM, 1:48,928

6. Adrian Fernández, KTM, 1:49,187

7. Sergio Garcia, GASGAS, 1:49,187

8. Tatay, CFMOTO, 1:49,210

9. Ortolá, KTM, 1:49,224

10. Sasaki, Husqvarna, 1:49,280

11. Masia, KTM, 1:49,291

12. Surra, Honda, 1:49,360

13. Ogden, Honda, 1:49,423

14. Toba, KTM, 1:49,429

15. Holgado, KTM, 1:49,501

16. Migno, Honda, 1:49,515

17. Aji, Honda, 1:49,548

18. Yamanaka, KTM, 1:49,587

19. McPhee, Husqvarna, 1:49,683

20. Riccardo Rossi, Honda, 1:49,792

21. Kelso, KTM, 1:49,962

22. Fellon, Honda, 1:50,065

23. Nepa, KTM, 1:50,274

24. Artigas, CFMOTO, 1:50,376

25. Bartolini, KTM, 1:50,503

26. Bertelle, KTM, 1:50,917

27. Whatley, Honda, 1:51,589

28. Carrasco, KTM, 1:52,503