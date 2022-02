Moto3-Test: Leopard-Duo an Tag 2 in Portimão vorne

Vizeweltmeister Dennis Foggia schwang sich am Sonntag beim IRTA-Test in Portugal erstmals wieder auf seine Leopard-Honda, die Bestzeit entriss ihm aber sein neuer Teamkollege Tatsuki Suzuki denkbar knapp.

In der ersten Moto3-Session sorgte am Sonntag Riccardo Rossi (SIC58 Squadra Corse) bei strahlendem Sonnenschein und deutlich weniger Wind als am Vortag in 1:48,031 min für die Bestzeit. Sein Honda-Markenkollege Dennis Foggia (Leopard Racing) griff erst in der zweiten Session ins Geschehen ein und war auf Anhieb schneller: Der Vizeweltmeister des Vorjahres, der den ersten IRTA-Testtag in Portimão wegen Magen-Darm-Beschwerden verpasst hatte, brannte eine 1:47,819 min auf den bis zu 30 Grad warmen Asphalt.



Zum Vergleich: Die schnellste bisher verzeichnete Moto3-Runde in Portimão ist eine 1:47,274 min von Sergio Garcia, die er auf dem Weg zur Pole-Position beim Algarve-GP 2021 fuhr.

In der letzten Session des zweiten von drei IRTA-Testtagen lag Foggia wieder lange vorne, am Ende fing ihn aber noch sein neuer Leopard-Teamkollege Tatsuki Suzuki ab – um gerade einmal 0,019 sec.



Dennoch war Foggia, der den privaten Jerez-Test in dieser Woche noch auslassen musste, sehr zufrieden: «Ich hatte ein paar Probleme mit meinem Fuß, aber jetzt geht es mir gut. Dieser Tag war großartig für mich, ich bin glücklich. Es war auch für mich eine Überraschung, so stark zurückzukommen. Ich habe in diesem Winter aber hart gearbeitet», erzählte der Italiener SPEEDWEEK.com am Sonntagabend. «Morgen verfolgen wir denselben Plan, um dann auf Platz 1 zu stehen.»

In der zweiten Sonntag-Session der Moto3-Fahrer musste zweimal die rote Flagge geschwenkt werden: Zunächst waren ausgerechnet die Tech3-KTM-Teamkollegen Deniz Öncü und Adrien Fernández in einen Unfall verwickelt, danach krachte GASGAS-Werksfahrer Izan Guevara vor Turn 3 in einen anderen Fahrer.

Öncü klagte über Schmerzen am linken Fuß und wurde ins Medical Center gebracht. In Absprache mit den Ärzten verzichtete er auf den weiteren Testtag. Ob der 18-jährige Türke am Montag wieder auf die Strecke gehen wird, steht noch nicht fest. «Ich bin in der zweiten Session leider gestürzt und habe dabei meinen Teamkollegen zu Fall gebracht, was mir sehr leidtut. Zum Glück hat sich keiner eine schwere Verletzung zugezogen», betonte Deniz. «Ich werde schauen, wie ich mich morgen fühle, und dann entscheiden, ob ich mich auf das Bike schwinge oder nicht.»

Moto3-Test Portimão, Sonntag, 20. Februar:

1. Suzuki, Honda, 1:47,390 min

2. Foggia, Honda, 1:47,409

3. Migno, Honda, 1:47,509

4. Tatay, CFMOTO, 1:47,734

5. Riccardo Rossi, Honda, 1:48,031

6. McPhee, Husqvarna, 1:48,109

7. Garcia, GASGAS, 1:48,112

8. Surra, Honda, 1:48,189

9. David Muñoz, KTM, 1:48,333

10. Guevara, GASGAS, 1:48,351

11. Ortolá, KTM, 1:48,377

12.Ogden, Honda, 1:48,508

13. Sasaki, Husqvarna, 1:48,512

14. Masia, KTM, 1:48,535

15. Yamanaka, KTM, 1:48,636

16. Artigas, CFMOTO, 1:48,672

17. Fellon, Honda, 1:48,685

18. Aji, Honda, 1:48,692

19. Holgado, KTM, 1:48,724

20. Kelso, KTM, 1:48,851

21. Nepa, KTM, 1:48,864

22. Moreira, KTM, 1:48,939

23. Deniz Öncü, KTM, 1:49,036

24. Matteo Bertelle, KTM, 1:49,271

25. Adrian Fernández, KTM, 1:49,337

26. Toba, KTM, 1:49,371

27. Whatley, Honda, 1:49,793

28. Bartolini, KTM, 1:50,069

29. Carrasco, KTM, 1:50,213

Moto3-Test Portimão, 19. Februar, kombinierte Zeiten:

1. Suzuki, Honda, 1:48,575 min

2. Guevara, GASGAS, 1:48,706

3. David Muñoz, KTM, 1:48,858

4. Deniz Öncü, KTM, 1:48,911

5. Moreira, KTM, 1:48,928

6. Adrian Fernández, KTM, 1:49,187

7. Sergio Garcia, GASGAS, 1:49,187

8. Tatay, CFMOTO, 1:49,210

9. Ortolá, KTM, 1:49,224

10. Sasaki, Husqvarna, 1:49,280

11. Masia, KTM, 1:49,291

12. Surra, Honda, 1:49,360

13. Ogden, Honda, 1:49,423

14. Toba, KTM, 1:49,429

15. Holgado, KTM, 1:49,501

16. Migno, Honda, 1:49,515

17. Aji, Honda, 1:49,548

18. Yamanaka, KTM, 1:49,587

19. McPhee, Husqvarna, 1:49,683

20. Riccardo Rossi, Honda, 1:49,792

21. Kelso, KTM, 1:49,962

22. Fellon, Honda, 1:50,065

23. Nepa, KTM, 1:50,274

24. Artigas, CFMOTO, 1:50,376

25. Bartolini, KTM, 1:50,503

26. Bertelle, KTM, 1:50,917

27. Whatley, Honda, 1:51,589

28. Carrasco, KTM, 1:52,503



Keine Zeit:

Foggia, Honda