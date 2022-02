Izan Guevara (GASGAS/3.): Katar kann kommen

Izan Guevara hielt sich bei den offiziellen Moto3-Testfahrten in Portimão konstant im Spitzenfeld auf. Mit Sergio Garcia landete auch der zweite GASGAS-Pilot in den Top-10 des IRTA-Tests.

Nur am Sonntag lag Izan Guevara beim dreitägigen IRTA-Test im «Autódromo Internacional do Algarve» nicht in den Top-3. «Da bin ich in der zweiten Session gestürzt, wegen der Unachtsamkeit eines anderen Fahrers, der mitten auf der Linie stehen geblieben war», ärgerte sich der GASGAS-Werksfahrer über den Zwischenfall vor Kurve 3.

Mit seiner eigenen Performance und den 146 Runden an den drei Tagen war der Austin-Sieger von 2021 aber zufrieden. «Insgesamt waren es drei ziemlich gute Testtage. Am Montag sind wir allein sehr schnell gefahren, es waren Rekordzeiten für Portimão», meinte Guevara mit Blick auf die Zeitenliste: Dennis Foggia blieb als erster Moto3-Fahrer überhaupt auf dem Achterbahn-Kurs an der Algarve unter 1:47 min, Guevara büßte als Gesamtdritter 0,334 sec auf die Testbestzeit des Vizeweltmeisters ein.

«Ich fühle mich sehr gut vorbereitet für den Saisonauftakt in Katar», versicherte der 17-jährige Guevara, der 2020 Moto3-Junioren-Weltmeister war und nun in seine zweite WM-Saison im GASGAS Aspar Team geht.

Sergio Garcia nutzte als einer von nur zehn Moto3-Piloten auch noch die neunte und letzte offizielle Test-Session in Portugal und führte diese an. Mit total 188 Runden gehörte er zu den fleißigsten Fahrern, in der Gesamtwertung des IRTA-Tests reihte sich der letztjährige WM-Dritte auf Rang 9 (+ 0,706 sec) ein.

«Es war ein guter Test, bei dem wir viel gearbeitet haben, um verschiedene Änderungen am Bike zu testen. Ich bin viele Runden gefahren und dadurch habe ich das Motorrad besser verstanden. Wir verlassen Portimão mit einem guten Gefühl und einem guten Speed und sind bereit, in Katar alles zu geben», kündigte der 18-jährige Garcia an.

Moto3-Test Portimão, Montag, 21. Februar:

Moto3-Test Portimão, kombinierte Zeiten (19.-21. Februar):

1. Foggia, Honda, 1:46,990 min

2. Migno, Honda, 1:47,042

3. Guevara, GASGAS, 1:47,324

4. Suzuki, Honda, 1:47,390

5. Sasaki, Husqvarna, 1:47,553

6. David Muñoz, KTM, 1:47,618

7. Masia, KTM, 1:47,654

8. Deniz Öncü, KTM, 1:47,659

9. Garcia, GASGAS, 1:47,696

10. Toba, KTM, 1:47,699

11. Tatay, CFMOTO, 1:47,734

12. Riccardo Rossi, Honda, 1:47,759

13. McPhee, Husqvarna, 1:47,794

14. Surra, Honda, 1:47,837

15. Fellon, Honda, 1:47,851

16. Yamanaka, KTM, 1:47,943

17. Holgado, KTM, 1:47,984

18. Ogden, Honda, 1:47,988

19. Adrian Fernandez, KTM, 1:48,074

20. Nepa, KTM, 1:48,173

21. Artigas, CFMOTO, 1:48,174

22. Ortolá, KTM, 1:48,377

23. Bartolini, KTM, 1:48,382

24. Bertelle, KTM, 1:48,577

25. Kelso, KTM, 1:48,607

26. Aji, Honda, 1:48,692

27. Moreira, KTM, 1:48,780

28. Whatley, Honda, 1:49,041

29. Carrasco, KTM, 1:49,293