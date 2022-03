KTM GP Academy: Frischer Wind in den kleinen Klassen

Die KTM GP Academy-Piloten Daniel Holgado und Jaume Masia (Team Red Bull KTM Ajo) sowie Deniz Öncü und Adrian Fernandez (Team Red Bull KTM Tech3) wollen 2022 in den Titelkampf der Moto3-WM eingreifen.

In den beiden kleinen Klassen Moto2 und Moto3 eroberten sich im vergangenen Jahr jeweils Piloten der KTM GP Academy den WM-Titel. Remy Gardner und Raúl Fernández dominierten die Moto2-Weltmeisterschaft, Pedro Acosta feierte den Titelgewinn in der Moto3-Kategorie. Acosta und Augusto Fernandez treten 2022 für das Team Red Bull KTM Ajo in der Moto2-WM an. Für die Moto3-Weltmeisterschaft wurden Daniel Holgado und Jaume Masia (Team Red Bull KTM Ajo) sowie Deniz Öncü und Adrian Fernandez (Team Red Bull KTM Tech3) verpflichtet.

«Wir beginnen die neue Saison in Katar, nachdem wir im Winter viel trainiert und uns gut vorbereitet haben», erklärte Jaume Masià. «Ich freue mich sehr darauf, dass nun die Weltmeisterschaft wieder beginnt und um diese Emotionen wieder zu spüren, wenn wir uns einem Rennwochenende nähern. Ich habe es vermisst! Wir' Wir freuen uns auf 2022 und sind sicher, dass wir jedes Wochenende unser Bestes geben werden, um die bestmöglichen Ergebnisse zu erzielen. Wir starten in Katar:, das ist eine Strecke, die einige gute Erinnerungen in mir weckt und hoffentlich werden wir mit einer weiteren positiven Leistung dort in die neue Saison starten.»

«Ich freue mich sehr auf meine erste volle Saison in der Moto3-WM», sagte Dani Holgado. «Wir werden das mit viel Ehrgeiz und Begeisterung angehen. Wir werden uns Schritt für Schritt nach vorn arbeiten, denn es wird ein langes Jahr auf vielen unterschiedlichen Strecken, die wir nicht kennen. Ich hoffe, ich kann mich so schnell wie möglich anpassen, um konkurrenzfähig zu sein. Mein Ziel von Anfang an Saison ist es, so viel wie möglich für die nächste zu lernen, aber ich möchte mich dabei auch ein wenig amüsieren.»

«Ich erlebte eine gute Vorsaison und habe mich gut vorbereitet», glaubt Deniz Öncü. «Nach meiner Verletzung im Dezember, die mich vom Training abhielt, habe ich im Januar neu begonnen, mich gut ernährt und sowohl körperlich, als auch mental an mir gearbeitet. Dieses Jahr möchte ich um die Moto3-Weltmeisterschaft kämpfen. Ich glaube, dass ich inzwischen gute Erfahrungen in dieser Kategorie gemacht habe, ich fühle mich im Team sehr wohl und ich habe eine tolle Crew um mich herum. Während der Tests vor der Saison war ich stark und hatte eine gute Pace, obwohl es nur ein Test war. Mein Ziel ist es, konsequenter und cleverer zu sein. Jetzt bleibt nur noch eins: Endlich wieder Rennen zu fahren.»

«Ich bin sehr zufrieden, wie die Vorsaison-Tests in Valencia, Jerez und Portimao gelaufen sind», sagte Adrian Fernandez. «Das Team von Red Bull KTM Tech3 ist großartig und ich habe mich sehr schnell an ihre Arbeitsweise gewöhnt. Ich habe mich auf Anhieb auf meinem neuen Bike wohlgefühlt und freue mich auf das erste Rennen in Katar. Ich bin mir sicher, dass 2022 ein gutes Jahr wird.»

Hervé Poncharal, Teamchef von Red Bull KTM Tech3, erklärte unmittelbar vor dem Saisonstart Saisonstart 2022 auf dem Losail International Circuit in Doha (Katar): «Nachdem wir unsere drei Wintertests vor der Saison mit der Red Bull KTM Tech3-Crew abgeschlossen haben, fühlen wir uns mehr als bereit, die Saison 2022 in Katar zu beginnen. KTM hat großartige Arbeit geleistet, um das Motorrad zu verbessern und ich glaube, dass unser 2022er-Bike dem des letzten Jahres eindeutig einen Schritt voraus ist. Es ist jetzt das dritte Jahr von Deniz Öncü in der Moto3-WM und ich bin sicher, dass er ein Titelanwärter ist. Er hat in den letzten zwei Jahren viel an Reife gewonnen, also ist er einer, auf den man achten muss. Er hat einen neuen Teamkollegen, Adrian Fernandez, der sehr engagiert und lernwillig ist. Ich bin mir sicher, dass 2022 eine großartige Saison und ein weiterer Schritt in seiner jungen Karriere sein wird. Das Red Bull KTM Tech3-Team freut sich schon sehr auf das erste Rennen.»

«Ich freue mich, dass wir die Zusammenarbeit mit der KTM GP Academy fortsetzen können», bestätigte auch Red Bull KTM-Teamchef Aki Ajo. «Was wir gemeinsam mit KTM und Red Bull in den letzten Jahren mit der Academy gemacht haben, war einzigartig im Fahrerlager. Es ist ein Projekt, in das wir viel Zeit und Mühe investiert haben, um die jungen Fahrer zu fördern und ihnen bei ihrer Entwicklung zu helfen. Dies hat uns wiederum geholfen, im selben Moment stark zu sein, auch wenn einige der Ziele langfristig waren. Das vergangene Jahr war ohne Zweifel das Beste für uns und wir konnten einige faszinierende Ergebnisse erzielen. Wir freuen uns jetzt auf die neue Saison, die diese Woche mit unseren Teams und Fahrern in der Moto3 und Moto2 beginnt.»

Moto3-Ergebnis, Doha, FP1:

1. Foggia, Honda, 2:05,414 min

2. Migno, Honda, + 0,970 sec

3. Tatay, CFMOTO, + 1,140

4. Suzuki, Honda, + 1,406

5. Riccardo Rossi, Honda, + 1,498

6. Surra, Honda, + 1,607

7. Fellon, Honda, + 1,679

8. Masia, KTM, + 1,685

9. Holgado, KTM, + 1,706

10. Toba, KTM, + 1,843

11. Artigas, CFMOTO, + 1,844

12. Yamanaka, KTM, + 2,085

13. Nepa, KTM, + 2,120

14. McPhee, Husqvarna, + 2,186

15. Deniz Öncü, KTM, + 2,225

16. Guevara, GASGAS, + 2,248



Ferner:

19. Garcia, GASGAS, + 3,072

21. Adrian Fernandez, KTM, + 3,208

27. Carrasco, KTM, + 4,587