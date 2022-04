Portimão-Krimi: Zweiter Saisonsieg für Garcia/GASGAS

GASGAS-Werksfahrer Sergio Garcia entschied im «Autódromo Internacional do Algarve» einen spannenden Fünfkampf um den Moto3-Sieg für sich und holte sich damit die WM-Führung zurück.

Deniz Öncü sicherte sich zum zweiten Mal in seiner Karriere die Pole-Position, zum ersten Mal fuhr der 18-jährige Türke aus dem Red Bull KTM Tech3 Team aber auch tatsächlich von der besten Startposition los. Denn beim Steiermark-GP 2021 entschieden er und seine Crew sich zu spät für den Wechsel auf die Slick-Reifen, weshalb er ans Ende der Startaufstellung verbannt wurde.

Dieses Mal lief für Öncü, der mit Bestzeit im trockenen Warm-up seine Siegambitionen untermauert hatte, in der Startphase alles glatt, er übernahm die Führung. Dahinter reihten sich Sergio Garcia (von Startplatz 6 nach drei Q2-Stürzen) und Mario Aji ein. Dennis Foggia, der im Regen zu kämpfen hatte und über Q1 noch Startplatz 12 rettete, fiel dagegen in der ersten Runde bis auf P17 zurück.

Die Top-2 fuhren auf Anhieb eine halbe Sekunde weg, auf Start-Ziel kam Garcia vorbei und ging als neuer Führender in die zweite Runde. Aji konnte sich nicht in den Top-3 halten, Izan Guevara, Carlos Tatay und auch Lorenzo Fellon, die Überraschung des Samstags, überholten ihn rasch.

Während Garcia an der Spitze Tempo machte und eine Lücke auffuhr, sagte sein GAGAS-Teamkollege Guevara in der dritten Runde Pole-Setter Öncü den Kampf an. Der Türke verteidigte seinen zweiten Platz aber zunächst noch, was dem führenden Garcia weiter Luft verschaffte.

Zum Start in die fünfte Runde kamen aber sowohl Guevara als auch Husqvarna-Werksfahrer Ayumu Sasaki an Öncü vorbei. Sie nahmen die Jagd nach dem mit fast eineinhalb Sekunden Vorsprung führenden Garcia auf. Hinter Öncü fuhr sich auch Austin-Sieger Jaume Masia heran.

Foggia drang erst in Runde 7 erstmals in die Punkteränge vor. Der Vorsprung von Garcia auf Guevara und Sasaki schmolz Zehntel um Zehntel, während Masia und Öncü den Anschluss an das erste Verfolgerduo suchten – und fanden.

So bildete sich eine fünfköpfige Spitzengruppe. In der zehnten von 21 Runden übernahm Guevara erstmals die Führung. Zwei Runden später war Sasaki dran, während sich Garcia und Masia vor Kurve 1 berührten. Runde für Runde gab es einen anderen Führenden – auch Masia spulte Führungskilometer ab.

Hinter der Spitzengruppe klaffte eine Lücke von bis zu fünf Sekunden. Um Platz 6 kämpfte eine große Gruppe, angeführt von Tatay auf der CFMOTO. Leopard-Honda-Pilot Foggia schob sich sechs Runden vor Schluss erstmals in die Top-10. Red Bull-KTM-Ajo-Pilot Daniel Holgado stürzte vier Runden vor Schluss aus den Punkterängen.

Der Fünfkampf um den Sieg zog sich bis auf die letzten Meter. Als Führender in die letzte Runde ging Ayumu Sasaki, allerdings lag am Ende der Start-Ziel-Geraden Garcia vorne und der Husqvarna-Pilot fiel auch hinter Masia zurück – an dieser Reihenfolge änderte sich bis zur 15. und letzten Kurve nichts mehr.

Moto3-Ergebnis, Portimão (24. April):

1. Garcia, GASGAS

2. Masia, KTM, + 0,069 sec

3. Sasaki, Husqvarna, + 0,110

4. Öncü, KTM, + 0,210

5. Guevara, GASGAS, + 0,373

6. Tatay, CFMOTO, + 4,094

7. Migno, Honda, + 4,729

8. Foggia, Honda, + 7,170

9. Moreira*, KTM, + 7,165

10. Kelso, KTM, + 7,241

11. Rossi, Honda, + 7,276

12. Suzuki, Honda, + 7,334

13. Ogden, Honda, + 7,442

14. Fellon, Honda, + 18,989

15. Nepa, KTM, + 22,437



*= «track limits»-Vergehen in der letzten Runde

Fahrer-WM Stand nach 5 von 21 Grand Prix:

1.Garcia 83 Punkte. 2. Foggia 81. 3. Masia 54. 4. Migno 50. 5. D. Öncü 50. 6. Guevara 48. 7. Sasaki 45. 8. Tatay 42. 9. R. Rossi 29. 10. Toba 27. 11. Suzuki 27. 12. Artigas 26. 13. Moreira 26. 14. Holgado 16. 15. Yamanaka 16. 16. Kelso 14. 17. Bartolini 13. 18. McPhee 11. 19. Ortolá 11. 20. Ogden 10. 21. Nepa 7. 22. A. Fernandez 7. 23. Fellon 3. 24. Aji 2. 25. Bertelle 1.