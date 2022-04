Lüthi nach P6 von Tatay (CFMOTO): Haben das Potenzial

Das CFMOTO Racing PrüstelGP Team freute sich im Moto3-Rennen von Portimão über einen soliden sechsten Platz von Carlos Tatay. «Bei Xavier Artigas lief hingegen nicht alles zusammen», analysierte Tom Lüthi.

Carlos Tatay ging von Startplatz 4 in den Portugal-GP. Zur fünfköpfigen Spitzengruppe, die in einem Moto3-Klassiker bis zum Schluss um den Sieg kämpfte, konnte der 18-Jährige aus Valencia nach einem kleinen Fahrfehler nicht mehr aufschließen. Den sechsten Platz brachte er aber sicher ins Ziel.

«Insgesamt war es ein gutes Rennwochenende, weil ich bei allen Bedingungen konkurrenzfähig war, auch wenn es richtig nass und windig war», fasste Tatay einen wechselhaften Grand Prix an der Algarve zusammen. «Ich kann nicht ganz zufrieden sein, denn ich hatte am Sonntag ein wirklich gutes Motorrad und wir hätten um den Sieg kämpfen können. Ich habe leider einen Fehler gemacht und in diesem Moment sind die ersten fünf Jungs vor mir abgehauen. Ich konnte die Lücke nicht mehr zufahren, auch wenn ich am Ende des Rennens nochmal richtig schnelle Zeiten fahren konnte.»

«Es hilft nur eins, Fehler vermeiden und uns noch mehr konzentrieren», gab der Rookies Cup-Champion von 2019 als Devise aus. «Jetzt geht es weiter nach Jerez, wir werden es dort wieder versuchen. Zuvor werde ich Zuhause weiter hart trainieren und mich auf das nächste Rennen vorbereiten.»

© Gold & Goose Willkommen zum Rennen in Portugal © Gold & Goose Deniz Öncü © Gold & Goose Jaume Masiá © Gold & Goose Fans © Gold & Goose Start des Rennens © Gold & Goose Start des Rennens © Gold & Goose Sergio Garcia © Gold & Goose Carlos Tatay © Gold & Goose Jaume Masiá © Gold & Goose Dennis Foggia © Gold & Goose Deniz Öncü © Gold & Goose Izan Guevara © Gold & Goose Diogo Moreira © Gold & Goose Sergio Garcia © Gold & Goose Jaume Masiá © Gold & Goose Ayumu Sasaki © Gold & Goose Deniz Öncü © Gold & Goose Izan Guevara © Gold & Goose Sergio Garcia gewinnt das Rennen © Gold & Goose Masiá, Garcia, Sasaki © Gold & Goose Sieger Sergio Garcia Zurück Weiter

Sein Teamkollege Xavier Artigas blieb nach einem schwierigen Wochenende als 20. ohne Punkte: «Es war nicht das Rennen, das ich mir gewünscht hätte. Ich konnte in meiner Gruppe einfach nicht überholen und weiter nach vorn pushen. Schade, aber nächstes Wochenende haben wir wieder die Chance, es besser zu machen. Ich schaue jetzt auf Jerez.»

Somit fiel das Fazit auch bei Teammanager Tom Lüthi zweigeteilt aus: «Mit dem Wochenende von Carlos Tatay können wir zufrieden sein. Er konnte unter nassen Bedingungen schnelle Zeiten fahren, holte sich im Qualifying den vierten Startplatz und zeigte am Sonntag auf trockener Strecke ein starkes Rennen. Durch einen Verbremser hat sich die Lücke zu seinen Vorderleuten aufgetan, er konnte aber nicht mehr aufschließen – auch wenn er zum Rennende hin nochmal die schnellste Runde auf die Strecke brachte. Den sechsten Platz hat er gegenüber seinen Verfolgern souverän verteidigt.»

«Bei Xavier Artigas lief hingegen nicht alles zusammen», räumte der erfahrene Schweizer ein. «Zu Fahrfehlern an Tag 1 und 2 kam dann auch noch etwas Pech dazu und er musste mehrfach zu Boden gehen. Zum Teil auch unverschuldet, das kostete viel Fahrzeit. Heute im Warm-up kam dann noch ein Highsider dazu, das brachte Vertrauen und Rhythmus durcheinander, sodass heute für Xavi nicht mehr drin war. Jetzt heißt es schnell sammeln und sich auf Jerez vorbereiten. Wir haben das Potenzial und werden nächste Woche wieder voll angreifen.»

Moto3-Ergebnis, Portimão (24. April):

1. Garcia, GASGAS, 21 Rdn in 38:17,725 min (=151 km/h)

2. Masia, KTM, + 0,069 sec

3. Sasaki, Husqvarna, + 0,110

4. Öncü, KTM, + 0,210

5. Guevara, GASGAS, + 0,373

6. Tatay, CFMOTO, + 4,094

7. Migno, Honda, + 4,729

8. Foggia, Honda, + 7,170

9. Kelso, KTM, + 7,241

10. Moreira*, KTM, + 7,165

11. Rossi, Honda, + 7,276

12. Suzuki, Honda, + 7,334

13. Ogden, Honda, + 7,442

14. Fellon, Honda, + 18,989

15. Nepa, KTM, + 22,437



*= «track limits»-Vergehen in der letzten Runde

Fahrer-WM Stand nach 5 von 21 Grand Prix:

1.Garcia 83 Punkte. 2. Foggia 81. 3. Masia 54. 4. Migno 50. 5. D. Öncü 50. 6. Guevara 48. 7. Sasaki 45. 8. Tatay 42. 9. R. Rossi 29. 10. Toba 27. 11. Suzuki 27. 12. Artigas 26. 13. Moreira 26. 14. Holgado 16. 15. Yamanaka 16. 16. Kelso 14. 17. Bartolini 13. 18. McPhee 11. 19. Ortolá 11. 20. Ogden 10. 21. Nepa 7. 22. A. Fernandez 7. 23. Fellon 3. 24. Aji 2. 25. Bertelle 1.



Konstrukteurs-WM:

1. GASGAS 99 Punkte. 2. Honda 99. KTM 82. 4. Husqvarna 56. 5. CFMOTO 50.



Team-WM:

1. GASGAS Aspar Team 131 Punkte. 2. Leopard Racing 109. 3. Red Bull KTM Ajo 70. 4. CFMOTO Racing PrüstelGP 68. 5. Red Bull KTM Tech3 57. 6. Sterilgarda Husqvarna Max Racing 56. 7. Rivacold Snipers 50. 8. MT Helmets – MSI 42. 9. CIP Green Power 41. 10. SIC58 Squadra Corse 32. 11. Angeluss MTA Team 18. 12. QJMotor Avintia Racing 14. 13. Vison Track Racing Team 10. 14. Honda Team Asia 2.