Regen in Le Mans: Moto3-Rennen in Runde 2 abgebrochen

Das Wetterchaos schlug beim «Shark Grand Prix de France» früher als erwartet zu. Das Moto3-Rennen muss neu gestartet werden.

Nach zwei frühsommerlichen Trainingstagen auf dem Circuit Bugatti war es am Renntag bewölkt, vereinzelte Regentropfen wurden bereits rund 20 Minuten vor dem Moto3-Start um 11 Uhr gesichtet. Gewitter waren aber erst für den Nachmittag vorhergesagt, das Rennen der kleinsten Klasse begann als Trockenrennen.

Joel Kelso (Startplatz 11) verzichtete auf einen Start. Der CIP-KTM-Pilot leidet noch unter den Nachwirkungen seines Warm-up-Sturzes in Jerez.

Leopard-Honda-Pilot Dennis Foggia fuhr zum ersten Mal in seiner Karriere von der Pole-Position los, den Start entschied aber der beeindruckende Rookie Diogo Moreira aus der zweiten Reihe für sich. Hinter dem 18-jährigen Brasilianer reihten sich Tatsuki Suzuki, Dennis Foggia und Jaume Masia ein. Die ersten vier kamen rasch etwas weg.

Am Ende der letzten Runde gab es einen Massencrash in den Top-10: WM-Leader Sergio Garcia, Jerez-Sieger Izan Guevara, Andrea Migno, Ayumu Sasaki und Riccardo Rossi flogen unabhängig voneinander im Synchronflug in der 14. und letzten Kurve ab.

Dani Holgado rutschte dann in der dritten Kurve der zweiten Runde aus. Der Regen wurde stärker – rote Flagge.

Die gestürzten Fahrer schoben ihre Bikes schnell wieder in die Box, wo eilig Reparaturarbeiten begannen, um für den Re-Start bereit zu sein. Die 5-Minuten-Regel hielten alle ein (im Gegensatz zum Moto2-Rennen in Portimão).

Das Rennen wird über 14 Runden neu gestartet, die Startaufstellung entspricht wieder dem Qualifying-Ergebnis. Die Pitlane wird um 11.20 Uhr geöffnet. Inzwischen strahlte wieder die Sonne über den Bugatti Circuit.