Max Biaggi: «Meine Leidenschaft ist unerschöpflich»

Das Sterilgarda Max Racing Team feierte beim GP in Speang den ersten Doppelerfolg des Teams. John McPhee gewann vor Ayumu Sasaki das vorletzte Moto3-Rennen des Teams, dass es so 2023 nicht mehr geben wird.

Im kommenden Jahr bündelt Peter Öttl, Team-Teilhaber des Sterilgarda Max Racing Teams, seine Kräfte mit dem IntactGP-Team. In der Moto2- und Moto3-Klasse starten jeweils zwei Fahrer unter der Flagge von Husqvarna. Jürgen Lingg wird mit Lukas Tulovic und Darryn Binder zwei talentierte Jungs auf Kalex am Start haben, Peter Öttl kümmert sich um die Moto3-Abteilung mit Ayumu Sasaki und dem Neuling Collin Veijer.

Somit geht für den sechsfachen Weltmeister Max Biaggi ein Kapitel zu Ende, denn sein Max Racing Team wird so nicht mehr an der Weltmeisterschaft teilnehmen. In Sepang sorgten John McPhee und Ayumu Sasaki für den ersten Doppelsieg der Mannschaft, insgesamt war es der achte Sieg in vier Jahren.

Für John McPhee war es nach einer harten Saison mit Verletzungspech eine Genugtuung, den Sieg in Sepang zu feiern. «Ich bin stolz auf mich, denn ich habe so hart gearbeitet. Es war so eine schwierige Saison, so ein hartes Wochenende. Der Samstag war besonders anstrengend, aber nun bin ich glücklich für die Leute, die mich unterstützt haben», erklärte der Schotte, der seine letzte Moto3-Saison bestreitet, weil er mit 28 Jahren das Alterslimit der Kategorie erreicht hat. «Ein letzter Sieg in der Moto3, aber wir haben noch eine weitere Chance in Valencia.»

Ayumu Sasaki holte Rang 2 und hat noch gute Chancen auf Gesamtrang 3 in der WM. «Ich habe mitbekommen, dass Dietrich Mateschitz von uns gegangen ist, deshalb möchte ich ihm dieses Rennen widmen. Ich habe alles gegeben, was ich konnte und werde immer meine Flügel für die Meisterschaft opfern», sagte Sasaki in Anlehnung an den Red Bull-Werbeslogan «Gives you Wings». «Zumindest war es John, der mich im Rennen besiegte, denn ich weiß, das es für ihn nicht die einfachste Saison war. Ich wollte ihn am Ende überholen, aber ich war etwas zu ambitioniert in der letzten Kurve. Dennoch bin ich glücklich.»

Teameigentümer Max Biaggi freute sich ebenfalls über den Triumph am Sonntag, doch seine Blicke richten sich bereits auf die Zukunft. «Ein wunderbarer Doppelsieg nach einer sehr schwierigen Periode, in der es darauf ankam, wichtige Entscheidungen zu treffen. Vor vier Jahren haben wir in der Moto3-WM begonnen und in jedem Jahr haben wir mindestens ein Rennen gewonnen. Im ersten Jahr waren es sogar drei Siege, wie in dieser Saison», so der Italiener. «Wir hatten die Ehre, drei verschiedene Fahrer zurück auf die Siegesstraße zu bringen und mit einem jungen Fahrer den Debütsieg zu zelebrieren. Das füllt mich mit Stolz und Zufriedenheit.»

«Wir haben weit zurückgelegen bei unserem Start, doch nach wenigen Jahren haben wir ein Siegerteam daraus geformt. Nun ist für mich die Zeit gekommen, neue Herausforderungen zu suchen», erklärte Biaggi. «In Valencia wird das Max Racing Team zum letzten Mal an einem Moto3-Rennen teilnehmen. Doch meine Leidenschaft ist unerschöpflich und sie ist der Motor für neue Ziele, mit denen wir uns schon 2023 messen können.»

Ergebnis Moto3-Rennen, Sepang (23.10.):

1. John McPhee, Husqvarna, 17 Rdn in 38:04,589 min

2. Sasaki, Husqvarna, + 0,048 sec

3. Garcia, GASGAS, + 0,146

4. Masia, KTM, + 0,245

5. Moreira, KTM, + 0,319

6. Foggia, Honda, + 0,371

7. Holgado, KTM, + 5,817

8. Yamanaka, KTM, + 6,034

9. Ortolá, KTM, + 6,230

10. Deniz Öncü, KTM, + 6,732

11. Artigas, CFMOTO, + 6,789

12. Guevara, GASGAS, + 9,148

13. Bartolini, KTM, + 13,416

14. Migno, Honda, + 13,682

15. Adrián Fernández, KTM, + 14,659

Moto3-WM-Stand (nach 19 von 20 Rennen):

1. Guevara 294 Punkte. 2. Garcia 241. 3. Foggia 233. 4. Sasaki 227. 5. Öncü 180. 6. Masia 177. 7. Suzuki 128. 8. Moreira 104. 9. Migno 102. 10. McPhee 97. 11. Holgado 97. 12. Riccardo Rossi 87. 13. Yamanaka 87. 14. Munõz 84. 15. Tatay 84. 16. Artigas 83. 17. Ortolá 69. 18. Nepa 64. 19. Toba 63. 20. Adrián Fernández 41. 21. Kelso 36. 22. Bartolini 27. 23. Ogden 21. 24. Bertelle 16. 25. Fellon 11. 26. Aji 5. 27. Furusato 2.

Konstrukteurs-WM:

1. GASGAS 364 Punkte. 2. Honda 317. 3. KTM 303. 4. Husqvarna 268. 5. CFMOTO 127.

Team-WM:

1. GASGAS Aspar Team 535 Punkte. 2. Leopard Racing 361. 3. Sterilgarda Husqvarna Max Racing 324. 4. Red Bull KTM Ajo 272. 5. Red Bull KTM Tech3, 221. 6. MT Helmets-MSi 191. 7. CFMOTO Racing PrüstelGP 167. 8. Angeluss MTA Team 133. 9. Rivacold Snipers 102. 10. CIP Green Power 99. 11. SIC58 Squadra Corse 98. 12. BOE Motorsports 84. 13. QJMotor Avintia Racing 43. 14. Vision Track Racing Team 21. 15. Honda Team Asia 7.