CFMOTO PrüstelGP: Erster Auftritt mit Joel Kelso

In der Moto3-WM 2023 wird CFMOTO PrüstelGP Racing mit Xavier Artigas und Neuzugang Joel Kelso antreten. Gemeinsam mit Florian Prüstel und Tom Lüthi waren die beiden auf der Motorradmesse EICMA zu Gast.

In der Saison 2022 war das deutsche PrüstelGP Team erstmals in den Farben von CFMOTO in der Moto3-WM zu sehen. Die Motorräder sind baugleich mit der KTM, denn der chinesische Quad- und Motorradhersteller ist ein strategischer Partner der Pierer Mobility AG, die übrigens am 1. Januar 2023 auch den Vertrieb von CFMOTO-Motorrädern in fünf europäischen Märkten übernimmt.

Carlos Tatay bescherte CFMOTO gleich in der Anfangsphase der Saison beim Indonesien-GP in Mandalika die erste Pole-Position und den ersten WM-Podestplatz. Inzwischen trennten sich die Wege des Red Bull-Rookies-Cup-Gesamtsiegers von 2019 und CFMOTO Racing PrüstelGP aber: Tatay nimmt 2023 mit SAG in der Moto2-Eurpameisterschaft einen neuen Anlauf.

Seinen Platz übernimmt Joel Kelso. Der 19-jährige Australier absolvierte auf der Motorradmesse EICMA in Mailand an der Seite seines neuen Teamkollegen Xavier Artigas auch schon den ersten offiziellen Auftritt als CFMOTO-Pilot: Die beiden enthüllten ein Sondermodell der Reiseenduro 800MT, deren Design an die Optik der WM-Bikes von CFMOTO PrüstelGP angelehnt ist.

CFMOTO-CEO Lai Minjie war für die EICMA eigens aus China angereist. Gemeinsam mit PrüstelGP-Teammanager Florian Prüstel und Sportdirektor Tom Lüthi gab es auch ein CFMOTO-Familienessen mit globalen Partnern und Händlern.