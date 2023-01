Nach Trainingsunfall: Hand-OP für Deniz Öncü (KTM)

Moto3-Ass Deniz Öncü verletzte sich beim Motorradtraining und brach sich den Mittelhandknochen am rechten Daumen. Das teilte sein Red Bull KTM Ajo Team mit.

Deniz Öncü hätte beim Saisonfinale in Valencia noch für Tech3 beinahe seinen ersten GP-Sieg gefeiert, nur 0,062 sec trennten ihn auf der Ziellinie von Weltmeister Izan Guevara (GASGAS). Als WM-Fünfter zählt der 19-jährige Türke zu den Favoriten für die Moto3-WM 2023, die er im Red Bull KTM Ajo Team bestreiten wird, für das er 2019 als Ersatz für seinen Bruder Can sein WM-Debüt gegeben hatte.

Nun muss Deniz allerdings eine Zwangspause in der Vorbereitung einlegen: Beim Motorradtraining verletzte er sich vor ein paar Tagen an der rechten Hand. Am heutigen Montag wurde er deshalb in seiner Heimat von Dr. Özcan Koçanlı, Spezialist für Orthopädie und Traumatologie, im Anadolu Hospital am ersten Mittelhandknochen operiert.

In den kommenden Wochen steht für Öncü ein Reha-Programm auf dem Plan. Zur erwarteten Heilungsdauer gab das Ajo Team keine genaueren Informationen. Der erste Privat-Test, an dem alle Moto3-Teams teilnehmen werden, steht aber auch erst am 9. und 10. März in Jerez im Kalender.

Moto3-WM-Endstand 2022 (nach 20 Rennen):

1.Guevara 319 Punkte. 2. Garcia 257. 3. Foggia 246. 4. Sasaki 238. 5. Öncü 200. 6. Masia 177. 7. Suzuki 130. 8. Moreira 112. 9. Migno 103. 10. Holgado 103. 11. McPhee 102. 12. Yamanaka 94. 13. Munõz 93. 14. Riccardo Rossi 87. 15. Tatay 87. 16. Artigas 83. 17. Ortolá 73. 18. Nepa 64. 19. Toba 63. 20. Adrián Fernández 51. 21. Kelso 36. 22. Bartolini 27. 23. Ogden 21. 24. Bertelle 16. 25. Fellon 11. 26. Aji 5. 27. Furusato 2.

Konstrukteurs-WM:

1. GASGAS 389 Punkte. 2. Honda 330. 3. KTM 323. 4. Husqvarna 279. 5. CFMOTO 130.

Team-WM:

1. GASGAS Aspar Team 576 Punkte. 2. Leopard Racing 376. 3. Sterilgarda Husqvarna Max Racing 340. 4. Red Bull KTM Ajo 280. 5. Red Bull KTM Tech3, 251. 6. MT Helmets-MSi 206. 7. CFMOTO Racing PrüstelGP 170. 8. Angeluss MTA Team 137. 9. Rivacold Snipers 103. 10. CIP Green Power 99. 11. SIC58 Squadra Corse 98. 12. BOE Motorsports 93. 13. QJMotor Avintia Racing 43. 14. Vision Track Racing Team 21. 15. Honda Team Asia 7.