Portimão-Test: Moto3-Bestzeit von Masia vor Fenati

Jaume Masia sorgte am Freitag beim IRTA-Test in Portimão auf der Leopard-Honda für die Tagesbestzeit. Moto3-Rückkehrer Romano Fenati aus dem Rivacold Snipers Team ließ er dabei knapp hinter sich.

Romano Fenati nimmt 2023 einmal mehr einen neuen Anlauf in der Einsteigerklasse. Nach dem kurzen Moto2-Gastspiel auf der Boscoscuro im Vorjahr (nach sechs Grand Prix musste er für Alonso Lopez Platz machen) ist der mittlerweile 27-jährige Italiener wieder im Snipers Team von Mirko Cecchini gelandet, mit dem er 2017 Moto3-Vizeweltmeister war.

«In dieses Team zurückzukehren ist etwas Besonderes. Es fühlt sich so an, als würde ich nach einer langen Reise wieder nach Hause kommen, zurück zur Familie», kam Fenati ins Schwärmen. Die Snipers-Farben sind 2023 übrigens neu, grau statt rosa, was für einen entschlossenen Neuanfang stehen soll. «Ich habe Erfahrung gesammelt und nun ist der Moment gekommen, diese zu nutzen», ergänzte der 13-fache GP-Sieger.

Dies untermauerte Fenati am ersten IRTA-Testtag auf dem «Autódromo Internacional do Algarve» mit Platz 2. Nur 0,038 sec trennten ihn von der Tagesbestzeit von Jaume Masia, der seinerseits nach zwei Jahren bei Red Bull KTM Ajo zu Leopard Racing zurückgekehrt ist. Der 22-jährige Masia schob sich in der letzten Runde mit einer 1:48,416 min noch an die Spitze der Zeitenliste.

Zum Vergleich: Der All-Time-Lap-Record für die Moto3-Klasse steht in Portimão seit 2021 bei 1:47,274 min, gehalten von Sergio Garcia.

Mit Masia-Teamkollege Tatsuki Suzuki, der in der dritten Session auch einen Sturz verbuchte, und Riccardo Rossi aus der SIC58 Squadra Corse landeten zwei weitere Honda-Piloten in den Top-4. Bester KTM-Pilot war Tech3-Neuzugang Dani Holgado als Fünfter, gefolgt von Joel Kelso (CFMOTO) und Ayumu Sasaki (Husqvarna) aus den deutschen Moto3-Teams CFMOTO Racing Prüstel GP bzw. Liqui Moly Husqvarna Intact GP.

Moto3-IRTA-Test Portimão, kombinierte Zeiten Freitag (17.3.):

1. Masia, Honda, 1:48,416 min

2. Fenati, Honda, 1:48,454

3. Suzuki, Honda, 1:48,658

4. Riccardo Rossi, Honda, 1:48,776

5. Holgado, KTM, 1:48,808

6. Kelso, CFMOTO, 1:48,842

7. Sasaki, Husqvarna, 1:48,869

8. Ogden, Honda, 1:48,883

9. Moreira, KTM, 1:48,931

10. Ortolá, KTM, 1:49,074

11. Rueda, KTM, 1:49,164

12. Muñoz, KTM, 1:49,201

13. Deniz Öncü, KTM, 1:49,239

14. Alonso, GASGAS, 1:49,277

15. Farioli, KTM, 1:49,389



Ferner:

24. Veijer, Husqvarna, 1:49,987

Moto3-IRTA-Test Portimão, Session 1 (17.3.):

1. Kelso, CFMOTO, 1:50,300 min

2. Holgado, KTM, 1:50,302

3. Moreira, KTM, 1:50,674

4. Öncü, KTM, 1:50,831

5. Fenati, Honda, 1:50,850

6. Ortolá, KTM, 1:51,045

7. Rossi, Honda, 1:51,125

8. Rueda, KTM, 1:51,243

9. Nepa, KTM, 1:51,276

10. Artigas, CFMOTO, 1:51,299

Moto3-IRTA-Test Portimão, Session 2 (17.3.):

1. Moreira, KTM, 1:48,931 min

2. Masia, Honda, 1:48,998

3. Fenati, Honda, 1:49,296

4. Rueda, KTM, 1:49,335

5. Holgado, KTM, 1:49,374

6. Suzuki, Honda, 1:49,558

7. Alonso, GASGAS, 1:49,715

8. Sasaki, Husqvarna, 1:49,777

9. Ogden, Honda, 1:49,820

10. Muñoz, KTM, 1:49,826

Moto3-IRTA-Test Portimão, Session 3 (17.3.):

1. Masia, Honda, 1:48,416 min

2. Fenati, Honda, 1:48,454

3. Suzuki, Honda, 1:48,658

4. Rossi, Honda, 1:48,776

5. Holgado, KTM, 1:48,808

6. Kelso, CFMOTO, 1:48,842

7. Sasaki, Husqvarna, 1:48,869

8. Ogden, Honda, 1:48,883

9. Ortolá, KTM, 1:49,074

10. Rueda, KTM, 1:49,164