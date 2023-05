Erster Tech3-Heimsieg: Poncharal schwärmt von Holgado

Auf den ersten MotoGP-Sieg musste Hervé Poncharal schon 20 Jahre warten, bis zum Triumph beim Heimspiel dauerte es noch einmal drei Jahre länger – bis Dani Holgado am Sonntag in der Moto3 Jubelstürme auslöste.

Das Tech3-Team zählt zu den erfahrensten im gesamten GP-Paddock: Hervé Poncharal gründete es 1989 gemeinsam mit Guy Coulon und Bernard Martignac. 1990 trat der Rennstall, der in Bormes-les-Mimosas in Südfrankreich zu Hause ist, mit Dominique Sarron erstmals in der 250er-WM an.

Zu den größten Erfolgen der französischen Truppe zählt natürlich der Doppelsieg in der 250er-WM mit Olivier Jacque und Shinya Nakano im Jahr 2000. In der Königsklasse sammelte das Team seit 2001 mittlerweile 33 Podestplätze, darunter die zwei Siege durch Miguel Oliveira 2020 auf KTM (Spielberg und Portimão).

Ein GP-Heimsieg war in mehr als 20 Jahren noch nicht dabei – bis zum vergangenen Sonntag in Le Mans: WM-Leader Dani Holgado kontrollierte das Moto3-Rennen von der Spitze und bescherte dem Red Bull KTM Tech3 Team den zweiten Saisonsieg.

«Ich bin so glücklich, denn dieser Grand Prix war sehr wichtig für mein Team, weil es das Heimrennen ist. Es für sie zu gewinnen ist einfach unglaublich», betonte der 18-jährige Spanier, der von Ajo kam und für die Saison 2023 mit Deniz Öncü den Platz getauscht hat.

«Ich bin einer der glücklichsten Menschen auf Erden», jubelte Hervé Poncharal nach der Zieldurchfahrt seines Schützlings. «Es ist ein unglaubliches Gefühl, endlich einen Grand Prix zu Hause in Le Mans zu gewinnen. Tech3 wurde 1989 gegründet, wir sind also viele Rennen in Frankreich gefahren, in vielen Kategorien – 125 ccm, 250 ccm, 500 ccm, Moto3, Moto2, MotoGP – und es war noch nie passiert. Jetzt hier zu gewinnen, vor einer unglaublichen Zuschauermenge – mit Besucherrekord – beim 1000. Grand Prix und auf die Weise, wie es Daniel Holgado getan hat, ist für uns etwas ganz Besonderes.»

«Dani ist perfekt gefahren, von der ersten Runde bis zur Zielflagge, und hat gezeigt, dass er ein ernsthafter Titelanwärter ist. Er ist unglaublich reif, schnell, clever und will es wirklich. Jeder im Team liebt ihn, er bringt eine positive Stimmung in die Box – ein Tier auf der Strecke, aber neben der Strecke ein Teddybär, so eine nette Person», kam Poncharal gar nicht mehr aus dem Schwärmen.

«Er war in dieser Saison bisher überragend, er fährt mit Köpfchen Rennen, trotz kleiner Arm-pump-Probleme. Es freut uns so, dass er Teil unseres Teams ist. Er hat auch ein gutes Verhältnis zu Filippo Farioli und zeigt ihm mit Sicherheit den Weg», verwies der Teamchef auf seinen italienischen WM-Rookie, der die Punkteränge am Sonntag als 18. verpasste.

«Filippo war in einer guten Gruppe, um in die Punkte zu fahren, leider hat es nicht geklappt. Er hat viel gelernt und ich bin überzeugt, dass er bei seinem Heimrennen in Mugello stärker zurückkommen wird», ergänzte Poncharal.

Moto3-Ergebnis Le Mans (14. Mai):

1. Holgado, KTM, 20 Rdn in 34:07,176 min

2. Sasaki, Husqvarna, + 0,150 sec

3. Masia, Honda, + 0,946

4. Ortolá, KTM, + 1,113

5. Yamanaka, GASGAS, + 2,409

6. Öncü, KTM, + 2,521

7. Artigas, CFMOTO, + 3,280

8. Alonso, GASGAS, + 9,372

9. Rueda, KTM, + 11,930

10. Nepa, KTM, + 14,318

11. Kelso, CFMOTO, + 14,438

12. Toba, Honda, + 14,606

13. Suzuki, Honda, + 15,077

14. Salvador, KTM, + 16,937

15. Veijer, Husqvarna, + 16,969

WM-Stand nach 5 von 20 Rennen:

1. Holgado 84. 2. Ortolá 63. 3. Masia 63. 4. Moreira 55. 3. 50. 5. Artigas 50. 6. Sasaki 43. 7. Suzuki 38. 8. Alonso 38. 9. Rueda 37. 10. D. Öncü 33. 11. Nepa 26. 12. Yamanaka 25. 13. Toba 23. 14. Muñoz 20. 15. Salvador 20. 16. Odgen 17. 17. Migno 16. 18. Kelso 12. 19. Fenati 8. 20. Veijer 8. 21. Bertelle 7. 22. Azman 5. 23. Aji 4. 24. Farioli 2. 25. R. Rossi 2. 26. Whatley 1.



Konstrukteurs-WM:

1. KTM 120. 2. Honda 88. 3. CFMOTO 50. 4. Husqvarna 46. 5. GASGAS 46.



Team-WM:

1. Leopard Racing 101. 2. Angeluss MTA Team 89. 3. Red Bull KTM Tech3, 86. 4. Red Bull KTM Ajo 70. 5. Gaviota GASGAS Aspar 63. 6. CFMOTO Racing PrüstelGP 62. 7. MT Helmets-MSi 60. 8. LIQUI MOLY Husqvarna Intact GP 51. 9. CIP Green Power 36. 10. SIC58 Squadra Corse 25. 11. BOE Motorsports 20. 12. Vision Track Racing Team 18. 13. Rivacold Snipers Team 15. 14. Honda Team Asia 4.