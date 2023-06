Öncü und Holgado: Die KTM-Nutznießer am Sachsenring

Während Deniz Öncü (Red Bull KTM Ajo) den Sachsenring mit seinem ersten Moto3-GP-Sieg verlässt, baute sein Markenkollege Daniel Holgado (3.) aus dem Red Bull KTM Tech3 Team seine WM-Führung weiter aus.

Für Deniz Öncü wurde beim Moto3-Rennen auf dem Sachsenring ein lang ersehnter Traum war. Denn nach vielen knapp gescheiterten Versuchen sicherte sich der 19-Jährige in einem spannenden Duell gegen Ayumu Sasaki (Liqui Moly Husqvarna Intact GP) seinen ersten GP-Sieg.

«Für mich geht ein Traum in Erfüllung», seufzte der ungläubige Rennsieger. «Meine Familie, meine Freunde und das Team haben mich so hart angetrieben, um dies zu erreichen. Jetzt fällt eine große Last von meinen Schultern.»

Öncü war dieser Triumph bereits mehrfach nur knapp entgangen, denn nachdem er in Valencia 2022 den Sieg um nur 0,062 sec an Moto3-Weltmeister Izan Guevara verlor, musste er sich zuletzt in Mugello Daniel Holgado um 0,051 sec geschlagen geben. Doch auf dem Sachsenring stimmte das Timing des Türken und er überquerte den Zielstrich 0,095 sec vor Sasaki, der das Wochenende bis dahin dominiert hatte. «Wir waren jedes Wochenende schnell und haben den Sieg mehrfach um nur wenige Meter verpasst. Zu wissen, dass ich Rennen gewinnen kann, macht mich jetzt noch stärker.»

Übrigens: Die Mutter des Türken stammt aus Norwegen, der Papa hat fast 20 Jahre in Deutschland gelebt und spricht perfekt deutsch. Die Eltern haben sich getrennt, leben aber beide jetzt in der Türkei. Nach seinem Zwillingsbruder Can, der 2018 auf Anhieb sein erstes Moto3-Rennen in Valencia gewann, darf sich nun auch Deniz einen Moto3-Rennsieger nennen.

Während Öncü mit den 25 Punkten für den Sieg auf Tabellenplatz 5 hochklettert, verteidigte WM-Leader Daniel Holgado in einem cleveren Rennen seine WM-Führung. Der 18-jährige Spanier hatte zwar nicht die Pace des Führungsduos, behauptete sich aber im Kampf gegen Ivan Ortolá (KTM) um Platz 3. Der Fahrer des Red Bull KTM Tech3 Teams kam 12 Sekunden hinter Öncü ins Ziel und liegt nach sieben Grand Prix mit 125 Punkten an der Spitze des WM-Tableaus. Jaume Masia (Leopard Honda) auf Platz 2 fehlen bereits 41 Punkte auf Holgado.

«Diese Podium ist für mich nach einem eher schwierigen Wochenende sehr wichtig», ist sich der Moto3 Junioren-Weltmeister von 2021 bewusst. «Öncü und Sasaki waren deutlich schneller als ich. Ich habe dann hart um Platz 3 gekämpft, was in Hinblick auf die WM-Tabelle wichtig war.»

Teamchef Hervé Poncharal fand zunächst lobende Worte für seinen Schützling: «Dani hatte einen großartigen Start und hat in den ersten Runden schön aggressiv gekämpft. Auch wenn die beiden Jungs an der Spitze schneller waren, hat er entscheidende Punkte für die Meisterschaft gesammelt.» Im Anschluss beglückwünschte der Franzose noch seinen letztjährigen Fahrer Deniz Öncü: «Ich möchte ihm recht herzlich zum Sieg gratulieren. Er verfolgt diesen schon so lange und war oft nah dran. Er ist ein enorm talentierter Fahrer und verdient diesen Sieg sehr.»

Moto3-Ergebnis, Sachsenring (18.6.):

1. Öncü, KTM, 23 Rdn in 33:10,531 min

2. Sasaki, Husqvarna, + 0,095 sec

3. Holgado, KTM, + 12,074

4. Ortolá, KTM, + 12,196

5. Alonso, GASGAS, + 17,158

6. Masia, Honda, + 17,328

7. Moreira, KTM, + 17,416

8. Yamanaka, GASGAS, + 17,468

9. Nepa, KTM, + 17,548

10. Furusato, Honda, + 18,132

11. Artigas*, CFMOTO, + 17,838

12. Muñoz, KTM, + 10,723

13. Rueda, KTM, + 21,034

14. Toba, Honda, + 21,147

15. Migno, KTM, + 21,241



*= Ein Platz zurück wegen «track limits»-Vergehen in der letzten Runde

Moto3-WM-Stand nach 7 von 20 Rennen:

1. Holgado, 125 Punkte. 2. Masia 84. 3. Ortolá 81. 4. Sasaki 79. 5. Öncü 78. 6. Moreira 73. 7. Alonso 62. 8. Artigas 55. 9. Rueda 42. 10. Nepa 40. 11. Suzuki 38. 12. Yamanaka 34. 13. Toba 31. 14. Muñoz 24. 15. Odgen 20. 16. Salvador 20. 17. Veijer 18. 18. Migno 17. 19. Kelso 12. 20. Bertelle 11. 21. R. Rossi 10. 22. Fenati 8. 23. Furusato 6. 24. Azman 5. 25. Aji 4. 26. Farioli 2. 27. Whatley 1.



Konstrukteurs-WM:

1. KTM, 170 Punkte. 2. Honda 109. 3. Husqvarna 82. 4. GASGAS 70. 5. CFMOTO 55.



Team-WM:

1. Red Bull KTM Tech3, 127 Punkte. 2. Leopard Racing 122. 3. Angeluss MTA Team 121. 4. Red Bull KTM Ajo 120. 5. LIQUI MOLY Husqvarna Intact GP 97. 6. Gaviota GASGAS Aspar 96. 7. MT Helmets-MSi 78. 8. CFMOTO Racing PrüstelGP 67. 9. SIC58 Squadra Corse 41. 10. CIP Green Power 37. 11. BOE Motorsports 24. 12. Vision Track Racing Team 21. 13. Rivacold Snipers Team 19. 14. Honda Team Asia 10.