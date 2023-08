Spielberg: Wie Deniz Öncü zum lachenden Dritten wurde

KTM-Werksfahrer Deniz Öncü holte in der Moto3-WM auf dem Red Bull Ring in Spielberg seinen zweiten Grand-Prix-Sieg. Der Türke sorgte mit fünf Tausendstelsekunden Abstand für ein Fotofinish.

Deniz Öncü sorgte beim Grand Prix von Österreich für Spannung bis zur letzten Sekunde – um genauer zu sein, bis zur letzten Tausendstel. Der Red Bull KTM Ajo-Pilot gewann das Rennen der Moto3 mit 0,005 Sekunden Vorsprung. KTM holte damit im Heim-GP den 100. Sieg in der Moto3-Klasse. Nicht nur die Fans begeisterte dieses Rennen, auch Teammanager Aki Ajo ist stolz auf Öncü.

«Ich muss sagen, dass Deniz das Rennen sehr gut beendet hat», lobte der Finne. «Er fuhr klug und blieb ruhig bis zur letzten Kurve, um seinen zweiten Sieg zu holen. Ich freue mich sehr über die Reife und das mentale Wachstum, das Deniz in diesem Jahr erfahren hat. Ich weiß noch, wie wir ihm vor der Saison sagten, dass er den Speed hat und nur noch einen Weg finden muss, mit den Situationen umzugehen und seine Emotionen zu kontrollieren. Das ist jetzt der Fall, und ich bin wirklich froh darüber.»

Öncü startete aus der ersten Reihe und befand sich die gesamte Renndistanz über in den Top-3. Er stritt mit Daniel Holgado (KTM), Ayumu Sasaki (Husqvarna) und Collin Veijer (Husqvarna) um den Sieg. Holgado und Sasaki wechselten sich im Rennen regelmäßig an der Spitze ab. Bis zur letzten Runde blieb der türkische KTM-Pilot ruhig und beobachtete die Linien seiner Kontrahenten. Beim Einfahren in die letzte Runde war Öncü Dritter. Holgado führte, wurde aber in Kurve 1 von Sasaki überholt. Auf halber Runde startete Öncü den ersten Überholversuch, während Holgado mit einem Blockpass an Sasaki vorbeiging. Auf der Gerade lag Öncü zwar kurzzeitig in Führung, schaffte es aber nicht, die Position zu halten.

Holgado und Sasaki waren so sehr damit beschäftigt, die Überholversuche des anderen abzuwehren, dass beide nicht die perfekte Linie fuhren. Öncü nutze die Gelegenheit: Er bog von ganz außen in die letzte Kurve ein und nahm viel Schwung mit auf die Zielgerade. Auf dieser war er so schnell, dass er mit einem Abstand von 0,005 Sekunden als Erster die Ziellinie überquerte. Durch dieses starke Manöver in letzter Sekunde rutschte Sieger Deniz Öncü in der Gesamtwertung einen Platz nach oben und befindet sich in der Meisterschaft jetzt auf Platz 3.

«Dieser Sieg ist sehr wichtig für mich», jubelte der 20-Jährige. «In Österreich zu gewinnen, macht das Ganze noch spezieller. Es zeigt mir, dass sich all die harte Arbeit auszahlt, die wir leisten. Die Saison ist noch lang und es ist sehr wichtig, in den nächsten Rennen keine Fehler zu machen, sondern konstant zu sein. Ich bin froh, dass ich allen ein Lächeln ins Gesicht zaubern konnte, denn es war ein hartes Wochenende für mich auf dieser Strecke. Ich habe versucht, jede Kurve so zu fahren, dass ich die beste Gelegenheit zum Überholen habe.»

Moto3-Ergebnisse Spielberg (20. August):

1. Öncü, KTM, 20 Runden in 34:04,291 min

2. Holgado, KTM, + 0,005 sec

3. Sasaki, Husqvarna, + 0,119

4. Veijer, Husqvarna, + 0,136

5. Ortolá, KTM, + 3,135

6. Rossi, Honda, + 5,270

7. Yamanaka, GASGAS, + 8,137

8. Moreira, KTM, + 8,382

9. Muñoz, KTM, + 8,453

10. Nepa, KTM, + 8,615

11. Rueda, KTM, + 8,667

12. Bertelle, Honda, + 9,239

13. Suzuki, Honda, + 9,516

14. Toba, Honda, + 14,741

15. Salvador, KTM, + 19,343

16. Kelso, CFMOTO, + 19,415

17. Fenati, Honda, + 19,526

18. Furusato, Honda, + 20,346

19. Artigas, CFMOTO, + 21,524

20. Dettwiler, CFMOTO, + 21,758

21. Farioli, KTM, + 21,850

22. Ogden*, Honda, + 22,293

23. Buasri, Honda, + 29,684

24. Fellon, KTM, + 31,814

25. Carrasco, KTM, + 31,858

26. Aji, Honda, + 32,013

27. Whatley, Honda, + 36,954

28. Azman, KTM, + 45,512

29. Alonso, GASGAS, 1 Runde zurück

– Masia, Honda, 17 Runden zurück

*= 3-Sekunden-Strafe

Moto3-WM-Stand nach 10 von 20 Rennen:

1. Holgado, 161 Punkte. 2. Sasaki 135. 3. Öncü 124. 4. Ortolá 118. 5. Masia 109. 6. Moreira 94. 7. Alonso 90. 8. Rueda 65. 9. Artigas 57. 10. Nepa 56. 11. Muñoz 53. 12. Veijer 47. 13. Yamanaka 45. 14. Suzuki 41. 15. Toba 40. 16. Salvador 31. 17. R. Rossi 23. 18. Fenati 22. 19. Odgen 20. 20. Kelso 19. 21. Migno 17. 22. Bertelle 15. 23. Furusato 6. 24. Azman 5. 25. Aji 4. 26. Farioli 2. 27. Whatley 1.



Konstrukteurs-WM:

1. KTM, 227 Punkte. 2. Honda 150 3. Husqvarna 138. 4. GASGAS 107. 5. CFMOTO 62.



Team-WM:

1. Red Bull KTM Ajo, 189 Punkte. 2. LIQUI MOLY Husqvarna Intact GP 182. 3. Angeluss MTA Team 174. 4. Red Bull KTM Tech3, 163. 5. Leopard Racing 150. 6. GASGAS Aspar Team 135. 7. MT Helmets-MSi 99. 8. CFMOTO Racing PrüstelGP 76. 9. SIC58 Squadra Corse 63. 10. BOE Motorsports 53. 11. CIP Green Power 48. 12. Rivacold Snipers Team 37. 13. Vision Track Racing Team 21. 14. Honda Team Asia 10.