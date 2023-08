Nach Fotofinish: Daniel Holgado sieht das große Ganze

Beim Grand Prix von Österreich verlor Daniel Holgado auf den letzten Metern den Moto3-Sieg. Der Red Bull KTM Tech3-Fahrer lässt sich nicht aus der Ruhe bringen und fokussiert sich auf die Meisterschaft, die er anführt.

Am vergangenen Wochenende war KTM-Pilot Daniel Holgado Teil des engsten Fotofinishs dieser Saison. Der Spanier gab alles, um im Heim-GP seines Rennstalls ganz oben auf dem Podium zu stehen. Die meiste Zeit des Rennens befand er sich auf Platz 1, wurde dann aber auf sensationelle Weise kurz vor der Ziellinie noch überholt. Das Wochenende fasste er so zusammen: «Mein Ziel war, zu gewinnen. Die anderen Jungs waren das ganze Rennen über sehr schnell, ich habe geführt. Das Wochenende war ein ganz besonderes für uns. Es war das Heimrennen von KTM und Red Bull, daher lastete großer Druck auf uns.»

Holgado qualifizierte sich für den zweiten Startplatz. Das Rennen begann für ihn mit einem guten Start, durch den er in Kurve 1 die Führung übernahm. Kurz darauf kamen Ayumu Sasaki (Husqvarna) und Holgados Teamkollege Deniz Öncü (KTM) am Hinterrad des Spaniers an. 20 Runden lang lieferten sich hauptsächlich Holgado und Sasaki einen harten Kampf um Platz 1, es kam zu Körperkontakt. Mehrmals tauschten sie die Plätze, doch am Ende fast jeder Runde hatte Holgado die Nase vorn. Zu Beginn der letzten Runde führte Holgado, verlor aber in Kurve 1 erneut die Führung. Nach mehrfachem Positionswechsel überholte Holgado Sasaki in der letzten Kurve. Bei dem Manöver öffneten beide die Tür für Öncü. Dieser ging auf der Ideallinie in die letzte Kurve und holte Holgado auf den letzten Metern ein. Im Ziel trennten Holgado winzige 0,005 Sekunden von Platz 1.

«Ein wirklich unglaubliches Rennen. Ich fuhr während der 20 Runden stark und schnell. Wie bei jedem Moto3-Rennen war die letzte Runde hektisch, dieses Mal konnte Deniz Öncü mich überholen. Ich gratuliere ihm, denn er ist schlau gefahren», lobte Holgado.

Der KTM-Pilot ist zufrieden mit einem weiteren Podium. Platz 2 bringen Holgado 20 Punkte, mit denen er die WM-Führung auf 26 Punkte Vorsprung gegenüber Sasaki vergrößerte. Er lässt sich von der Niederlage in letzter Sekunde nicht verunsichern. Über einen Sieg hätte sich der Spanier gefreut, doch die Führung in der Moto3-Wertung bedeutet ihm mehr. Der 18-Jährige weiß, dass mit noch zehn ausstehenden Grands Prix viel Arbeit vor ihm liegt.

«Ich bin sehr glücklich, weil ich in der Meisterschaft weiter vorne liege. Ich bin sehr glücklich, denn ich finde, dass ich ein gutes Rennen gefahren bin. Jetzt muss ich mich auf die nächsten Rennen konzentrieren, die Meisterschaft ist noch sehr lang», erklärte Holgado. «Es sind noch zwei Rennen in Europa geplant. Das nächste ist mein Heim-GP und damit ein sehr besonderer für mich. In Spanien, aber auch Italien, bin ich sehr schnell. Dann geht es für uns erst mal in den asiatischen Raum, wo viele der Jungs ein bisschen mehr Erfahrung haben als ich.»

Moto3-Ergebnisse Spielberg (20. August):

1. Öncü, KTM, 20 Runden in 34:04,291 min

2. Holgado, KTM, + 0,005 sec

3. Sasaki, Husqvarna, + 0,119

4. Veijer, Husqvarna, + 0,136

5. Ortolá, KTM, + 3,135

6. Rossi, Honda, + 5,270

7. Yamanaka, GASGAS, + 8,137

8. Moreira, KTM, + 8,382

9. Muñoz, KTM, + 8,453

10. Nepa, KTM, + 8,615

11. Rueda, KTM, + 8,667

12. Bertelle, Honda, + 9,239

13. Suzuki, Honda, + 9,516

14. Toba, Honda, + 14,741

15. Salvador, KTM, + 19,343

16. Kelso, CFMOTO, + 19,415

17. Fenati, Honda, + 19,526

18. Furusato, Honda, + 20,346

19. Artigas, CFMOTO, + 21,524

20. Dettwiler, CFMOTO, + 21,758

21. Farioli, KTM, + 21,850

22. Ogden*, Honda, + 22,293

23. Buasri, Honda, + 29,684

24. Fellon, KTM, + 31,814

25. Carrasco, KTM, + 31,858

26. Aji, Honda, + 32,013

27. Whatley, Honda, + 36,954

28. Azman, KTM, + 45,512

29. Alonso, GASGAS, 1 Runde zurück

– Masia, Honda, 17 Runden zurück

*= 3-Sekunden-Strafe

Moto3-WM-Stand nach 10 von 20 Rennen:

1. Holgado, 161 Punkte. 2. Sasaki 135. 3. Öncü 124. 4. Ortolá 118. 5. Masia 109. 6. Moreira 94. 7. Alonso 90. 8. Rueda 65. 9. Artigas 57. 10. Nepa 56. 11. Muñoz 53. 12. Veijer 47. 13. Yamanaka 45. 14. Suzuki 41. 15. Toba 40. 16. Salvador 31. 17. R. Rossi 23. 18. Fenati 22. 19. Odgen 20. 20. Kelso 19. 21. Migno 17. 22. Bertelle 15. 23. Furusato 6. 24. Azman 5. 25. Aji 4. 26. Farioli 2. 27. Whatley 1.



Konstrukteurs-WM:

1. KTM, 227 Punkte. 2. Honda 150 3. Husqvarna 138. 4. GASGAS 107. 5. CFMOTO 62.



Team-WM:

1. Red Bull KTM Ajo, 189 Punkte. 2. LIQUI MOLY Husqvarna Intact GP 182. 3. Angeluss MTA Team 174. 4. Red Bull KTM Tech3, 163. 5. Leopard Racing 150. 6. GASGAS Aspar Team 135. 7. MT Helmets-MSi 99. 8. CFMOTO Racing PrüstelGP 76. 9. SIC58 Squadra Corse 63. 10. BOE Motorsports 53. 11. CIP Green Power 48. 12. Rivacold Snipers Team 37. 13. Vision Track Racing Team 21. 14. Honda Team Asia 10.