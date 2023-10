Spannend: 3 Fahrer und 3 Marken fighten um WM-Titel

Dritter Saisonsieg in Japan: Jaume Masiá

In der Moto3-WM, die seit 2012 mit 250-ccm-Viertakt-Maschinen ausgetragen wird, hat Honda bisher sechs Titel geholt, KTM vier, GASGAS einen. 2023 mischt auch Husqvarna (mit Sasaki) im Titelkampf mit.

Die neue 250-ccm-Vierzylinder-Einzylinderklasse hat die 125-ccm-Zweitakt-Einzylinder-WM im Jahr 2012 abgelöst, seither wetteifern in dieser neuen Kategorie fast ausnahmslos die Teams von KTM und Honda um die Weltmeisterschaft. Genauer gesagt: Die Motorräder der Pierer Mobility (KTM, Husqvarna und GASGAS) und die Bikes des japanischen Rivalen Honda.

Von den bisherigen elf Moto3-Titelgewinnen sicherte sich Honda mit sechs die Mehrheit, die Pierer-Gruppe triumphierte fünfmal, viermal mit KTM, 2022 feierte die GASGAS-Mannschaft von Jorge «Aspar» Martinez mit Izan Guevara und Sergio Garcia mit den baugleichen Bikes einen Doppelsieg in der WM.

2023 könnte mit Husqvarna erstmals ein vierter Hersteller zum WM-Erfolg kommen, denn der Japaner Ayumu Sasaki aus dem Liqui Moly Husqvarna Moto3-Team von Peter Öttl liegt nach 14 von 20 Rennen nur sechs Punkte hinter WM-Leader Jaume Masiá (Leopard Honda), der den klaren Vorsprung von Dani Holgado wettgemacht und in Japan die WM-Führung übernommen hat. Der Spanier (er fuhr 2022 noch im Red Bull KTM Ajo-Team) hat 2023 bisher drei Siege, drei zweite und zwei dritte Plätze sowie drei Nuller eingeheimst.

Erstaunlich: Die Leopard-Honda-Mannschaft gewann die Moto3-WM mit Kent, Mir und Dalla Porta bisher dreimal – immer in ungeraden Jahren. 2023 würde also ideal in dieses Serie passen.

Aber Sasaki, 2023 noch sieglos, aber schon fünfmal Zweiter, zeigt in der zweiten Saisonhälfte bisher eine starke Performance. Und der bisherige WM-Leader Holgado, der seinen klaren Vorsprung wegen «arm pump» verspielt hat, hat neben seinen drei Siegen schon vier weitere Podestplätze erzielt – und immer noch alle WM-Trümpfe in der Hand.

Übrigens: Holgado bleibt auch 2024 bei Red Bull KTM-Tech3 in der kleinen WM-Klasse, während Masiá (beim Pertamina Mandalika SAG Team) und Sasaki (beim Yamaha Master Camp-Team) in die Moto2 aufsteigen.

Alle Moto3-Weltmeister seit 2012

2012: Sandro Cortese (KTM)

2013: Maverick Viñales (KTM)

2014: Alex Márquez (Honda)

2015: Danny Kent (Honda)

2016: Brad Binder (KTM)

2017: Joan Mir (Honda)

2018: Jorge Martin (Honda)

2019: Lorenzo Dalla Porta (Honda)

2020: Albert Arenas (Honda)

2021: Pedro Acosta (KTM)

2022: Izan Guevara (GASGAS)

2023: 1. Masiá (Honda), 199. 2. Sasaki (Husqarna), 193. 3. Holgado (KTM), 190.