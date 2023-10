Ayumu Sasaki (18.) in Mandalika: Crash vor dem Start

Collin Veijer zeigte in Mandalika ein starkes Rennen und verpasste das Podest nur knapp

Ayumu Sasaki stürzte in Mandalika schon vor dem Start

Der Moto3-WM-Zweite Ayumu Sasaki nahm sich schon vor dem Start des Rennens in Indonesien alle Hoffnungen auf Punkte: Der Japaner aus dem Liqui Moly Husqvarna IntactGP-Team stürzte auf der Outlap und wurde Achtzehnter.

Das 15. Kräftemessen der Moto3-Piloten ging bei 31 Grad Celsius und mehr als 60 Prozent Luftfeuchtigkeit über die Bühne. Die Rennfahrer und ihre Maschinen kamen bis an die Belastungsgrenze, dennoch lieferten sie den Zuschauern des Mandalika-Rennens ein packendes Finale, bei dem Rookie Collin Veijer eine entscheidende Rolle spielte.

Der Niederländer aus dem Liqui Moly Husqvarna IntactGP-Team legte einen starken Start hin. und reihte ich bereits nach der ersten Kurve als Zweiter ein. Danach lieferte er sich einen Mehrkampf mit bis zu zehn Gegnern, die weitaus mehr Erfahrung hatten. Seinen ersten GP-Podestplatz verpasste der 18-Jährige schliesslich nur um sechs Hundertstelsekunden.

Sein Teamkollege Ayumu Sasaki hatte weniger Glück. Dem Japaner passierte bereits in der Sighting Lap ein kostspieliger Fehler. Ein Rutscher versetzte seine Crew wenige Minuten vor dem Rennstart noch einmal in Aufruhr, doch pünktlich zum Ausgehen der Startampel war er bereit, von Startposition 11 um die WM-Führung zu kämpfen.

Doch ein sturzbedingtes Problem mit dem Getriebe und ein verpatzter Start liessen den 23-Jährigen noch vor der ersten Kurve auf den letzten Platz zurückfallen. Am Ende musste er sich mit dem 18. Platz begnügen. Dennoch konnte er seinen zweiten WM-Rang halten.

Veijer freute sich nach dem Rennen: «Ich denke, wir sind insgesamt ein sehr gutes Rennen gefahren, auch wenn wir das Podium wieder ganz knapp verpasst haben, um 0,06 Sekunden. Wir werden also versuchen, das nächste Mal in Australien wieder vorne mitzukämpfen, und wir werden sehen, was dort passiert, aber ich bin bereit.»

Sasaki erklärte hingegen kleinlaut: «Zuallererst möchte ich mich beim Team für meinen Fehler in der Outlap entschuldigen. Diesmal lief es nicht so gut, es begann mit einem Fehler, aber ich habe daraus gelernt und wir müssen positiv bleiben und weitermachen. Australien ist eine weitere Chance, das heisst, wir dürfen den Kopf nicht hängen lassen und müssen angreifen und sehen, was dort möglich ist.»

Und Teammanager Peter Öttl fasste zusammen: «Das Rennen ist für Ayumu sehr unglücklich verlaufen. Er ist bereits in der Sighting-Lap gestürzt und hat quasi im Rennen an den Folgen des Sturzes gelitten. Er hatte ein Problem mit dem Getriebe, das von dem Sturz herrührte. Bei Collin haben wir mit Startplatz 4 nicht nur eine starke Trainingsleistung gesehen, vielmehr hat er dies auch im Rennen mit seinem Speed und entschlossenen Überholmanövern unterstrichen. Es fehlt lediglich etwas an Härte, aber diese wird er sich sicherlich im Laufe der nächsten Rennen noch aneignen. Dann reicht es hoffentlich auch für das Podium.»

Ergebnis Moto3-Rennen, Mandalika (15.10.):

1. Moreira, KTM, 20 Rdn in 33:19,002 min

2. Alonso, GASGAS, + 0,107 sec

3. Muñoz, KTM, + 0,130

4. Veijer, Husqvarna, + 0,190

5. Rueda, KTM, + 0,483

6. Masia, Honda, + 0,544

7. Furusato, Honda, + 0,811

8. Öncü, KTM, + 0,855

9. Ortolá, KTM, + 1,164

10. Nepa, KTM, + 1,253

11. Bertelle, Honda, + 1,346

12. Toba, Honda, + 1,447

13. Rossi, Honda, + 1,815

14. Holgado*, KTM, + 4,018

15. Yamanaka, GASGAS, + 9,094



Ferner:

18. Sasaki, Husqvarna, + 19,692

26. Dettwiler, KTM, + 39,844



*= 3-Sekunden-Strafe

Moto3-WM-Stand nach 15 von 20 Rennen:

1. Masiá 209 Punkte. 2. Sasaki 193. 3. Holgado 192. 4. Alonso 180. 5. Öncü 155. 6. Ortolá 152. 7. Moreira 128. 8. Rueda 111. 9. Muñoz 102. 10. Nepa 96. 11. Toba 91. 12. Veijer 76. 13. Artigas 65. 14. Yamanaka 63. 15. Suzuki 50. 16. R. Rossi 48. 17. Salvador 31. 18. Fenati 30. 19. Furusato 27. 20. Bertelle 26. 21. Odgen 21. 22. Kelso 20. 23. Migno 17. 24. Farioli 7. 25. Azman 5. 26. Aji 4. 27. Whatley 1.

Konstrukteurs-WM:

1. KTM 313 Punkte. 2. Honda 250 3. Husqvarna 211. 4. GASGAS 197. 5. CFMOTO 71.

Team-WM:

1. LIQUI MOLY Husqvarna Intact GP, 269 Punkte. 2. Red Bull KTM Ajo 266 Punkte. 3. Leopard Racing 259. 4. Angeluss MTA Team 248. 5. Gaviota GASGAS Aspar Team 243. 6. Red Bull KTM Tech3, 199. 7. SIC58 Squadra Corse 139. 8. MTHelmets-MSi 133. 9. BOE Motorsports 102. 10. CFMOTO Racing PrüstelGP 85. 11. Rivacold Snipers Team 56. 12. CIP Green Power 48. 13. Honda Team Asia 31. 14. Vision Track Racing Team 22.