WM-Leader Jaume Masia: Hätte schlimmer kommen können

Jaume Masia (Leopard Honda) büßte im Moto3-Rennen des Malaysia-GP in Sepang vier Punkte auf seinen härtesten Widersacher Ayumu Sasaki (Liqui Moly Husqvarna Intact) ein. Doch es hätten auch neun sein können.

Die Topfahrer von KTM, GASGAS und Husqvarna nehmen sich in der Moto3-Weltmeisterschaft gegenseitig die Punkte weg, Honda und der WM-Führende Jaume Masia lachen sich ins Fäustchen.



So auch in Malaysia. Collin Veijer und Ayumu Sasaki aus dem Team Liqui Moly Husqvarna Intact GP lagen zusammen mit Masia über sechs Sekunden vor der Verfolgergruppe, als es auf dem Sepang International Circuit in die letzte Runde ging. Im Idealfall aus Intact-Sicht hätte Sasaki vor Veijer gewonnen und Masia damit neun Punkte abgeknöpft. Doch der Rookie aus den Niederlanden zeigte eine herausragende Leistung und gewann seinen ersten Grand Prix vor dem Japaner.

Masia hatte den beiden nichts entgegenzusetzen und wurde Dritter, in der Gesamtwertung liegt der Spanier vor den letzten beiden Rennen in Doha/Katar und Valencia/Spanien 13 Punkte vor Sasaki. David Alonso und Daniel Holgado haben mit 41 Punkten Rückstand nurmehr theoretische Titelchancen.

«Ein schwieriges Rennen», urteilte Masia. «Der Grip am Hinterrad war in jeder einzelnen Kurve am Limit. Ich bin mit dem Ergebnis zufrieden, da wir die Führung behaupten und einen weiteren Podiumsplatz erreichen konnten. Wir haben Rennen für Rennen gearbeitet, werden es in Katar genauso machen und bis zum Schluss weiterkämpfen.»

Adrian Fernandez, der jüngere Bruder von MotoGP-Pilot Raul, rundete das gute Leopard-Teamergebnis als Fünfter ab. «Das Rennen hat Spaß gemacht», grinste der 19-Jährige, der sich im Finish zwar Ivan Ortola beugen musste, aber vor Xavier Artigas und Joel Kelso blieb. «Zu Beginn habe ich einige Positionen verloren, aber ich hatte einen guten Rhythmus und habe mich Schritt für Schritt zurückgekämpft. Wir haben das Rennen mit einem guten Ergebnis beendet und müssen geordnet weiterarbeiten, um uns zu verbessern.»

Ergebnisse Moto3-WM Sepang/MAL:

1. Veijer, Husqvarna, 15 Runden in 33:30,072 min

2. Sasaki, Husqvarna, + 0,066 sec

3. Masia, Honda, + 0,328

4. Ortola, KTM, + 6,830

5. Muñoz, KTM, 6,878

6. Adrián Fernández, Honda, + 7,191

7. Artigas, CFMOTO, +7,354

8. Kelso, CFMOTO, + 7,400

9. Farioli, KTM, + 11,175

10. Yamanaka, GASGAS, + 11,287

11. Bertelle, Honda, + 11,441

12. D. Öncü, KTM, + 14,095

13. Perez, KTM, + 14,490

14. Odgen, Honda, + 15,600

15. Whatley, Honda, + 17,148

Moto3-WM-Stand nach 18 von 20 Rennen:

1. Masiá 246. 2. Sasaki 233. 3. Alonso 205. 4. Holgado 205. 5. Öncü 195. 6. Ortolá 170. 7. Moreira 131. 8. Veijer 130. 9. Muñoz 113. 10. Rueda 111. 11. Nepa 100. 12. Toba 97. 13. Yamanaka 77. 14. Artigas 76. 15. R. Rossi 66. 16. Furusato 56. 17. Suzuki 50. 18. Kelso 48. 19. Bertelle 47. 20. Salvador 31. 21. Fenati 30. 22. Odgen 23. 23. A. Fernández 22. 24. Migno 17. 25. Farioli 14. 26. Fellon 6. 27. Azman 5. 28. Carraro 5. 29. Aji 4. 30. Whatley 4. 31. Perez 3.



Konstrukteurs-WM:

1. KTM, 362 Punkte (Weltmeister). 2. Honda 297 3. Husqvarna 272. 4. GASGAS 229. 5. CFMOTO 100.



Team-WM:

1. LIQUI MOLY Husqvarna Intact GP 363. 2. Leopard Racing 318. 3. Red Bull KTM Ajo 306 Punkte. 4. Gaviota GASGAS Aspar Team 282. 5. Angeluss MTA Team 270. 6. Red Bull KTM Tech3, 219. 7. SIC58 Squadra Corse 163. 8. MTHelmets-MSi 136. 9. CFMOTO Racing PrüstelGP 124. 10. BOE Motorsports 116. 11. Rivacold Snipers Team 82. 12. Honda Team Asia 60. 13. CIP Green Power 54. 14. Vision Track Racing Team 27.