Super-Rookie Piqueras wechselt zu MSi und KTM

Angel Piqueras, souveräner Gewinner des Red Bull Rookie Cups 2023, der auch im Misano-Quali mit Platz 4 aufhorchen ließ, startet im kommenden Jahr als im MT Helmets-MSi-Team auf einer KTM RC4.

Auch in der kleinsten WM-Kategorie herrscht längst viel Dynamik zur Startaufstellung der Saison 2025. In Misano wurde bekannt, dass die 2024 bislang sehr erfolgreiche MSi-Mannschaft – in der Moto2 hält MSi mit Garcia und Ogura die WM-Doppelspitze der Tabelle – auch in der Moto3 bereits hochklassigen Ersatz für Ivan Ortola gefunden hat. Ortola, nach zwei GP-Siegen Dritter der WM-Tabelle, steigt im kommenden Jahr intern auf – als Nachfolger von MotoGP-Aufsteiger Ogura.

Mit Angel Piqueras kommt mehr als nur ein Einsatzpilot. Der Spanier bestreitet seine erste Saison in der Moto3-WM. Stolz wurde der Spanier von Leopard Honda nach dem Spielberg-GP 2023 als Nachfolger von Jaume Masia präsentiert.

Nicht nur mit seinem ersten Podestplatz beim dritten GP in Austin sorgte der 17-Jährige für Furore. Als Zehnter des WM-Klassements ist Piqueras bester Rookie.

Überzeugend für den Wechsel nach nur einem Jahr dürfte neben der aktuell überlegenen KTM-Technik in der Moto3 auch das Teammanagement gewirkt haben. Das Potenzial von Piqueras wird von Teaminhaber Teo Martin offensichtlich so hoch eingeschätzt, dass die Rede von einem in der Moto3 nicht üblichen, stattlichen Gehalt sowie einer sechsstelligen Ablösesumme für Leopard Racing die Rede ist.

Teamkollege von Angel Piqueras in der spanischen Mannschaft wird Ruysei Yamanaka. Der Japaner, ebenfalls ein Ex-Rookie, liegt derzeit in der Moto3-WM auf der MSi-KTM als Achter noch vor Angel Piqueras.