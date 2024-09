Moto3 Misano: Angel Piqueras siegt nach Aufholjagd

Im 13. Moto3-Rennen der Saison auf dem «Misano World Circuit Marco Simoncelli» setzte sich letztlich Rookie Angel Piqueras gegen den Rest des Feldes durch und feierte seinen ersten GP-Sieg.

Lange Zeit war Collin Veijer im Moto3-Qualifying in Misano auf Pole-Kurs, doch am Ende musste sich der Intact-GP-Star mit dem fünften Platz begnügen, weil er kurz vor Schluss stürzte. Die beste Ausgangslage für das 13. Kräftemessen der WM-Einsteigerklasse in diesem Jahr hat David Alonso. Der CFMOTO-Star, der die Moto3-WM anführt, blieb mehr als vier Zehntel schneller als Luca Lunetta, der mit David Ortola die erste Startreihe komplettierte.

Angel Piqueras, Collin Veijer, Joel Kelso, Daniel Holgado, Adrian Fernandez, Taiyo Furusato und Stefano Nepa komplettierten die Top-10 der Misano-Startaufstellung. Die beiden deutschsprachigen Piloten Noah Dettwiler und Jakob Rosenthaler mussten sich mit einem Platz in der letzten Startreihe begnügen. Der Schweizer Rookie klassierte sich auf Position 25, während der Wildcard-Pilot aus Österreich den 27. und damit letzten Platz belegte.

Die Aussentemperatur betrug 31 Grad Celsius, der Asphalt des «Misano World Circuit Marco Simoncelli» hatte sich auf 33 Grad aufgeheizt, als sich die Moto3-Stars in der Startaufstellung für die 20 Rennrunden bereit machten. Beim Start konnte Alonso die Führung nicht verteidigen. Piqueras zog in Führung, während José Antonio Rueda, David Munoz und Rossi stürzten. Piqueras, der eine Double-Long-Lap-Strafe absolvieren musste, gab die Führung in der zweiten Runde an Holgado ab.

Er setzte sich daraufhin kurz an die Spitze, bevor Ortola die Spitzenposition übernahm. Lunetta, der von Position 2 losgefahren war, legte einen Frühstart hin und kassierte dafür eine Double-Long-Lap-Strafe, das gleiche Schicksal für das gleiche Vergehen ereilte auch Fernandez.

In der dritten Runde war Ortola immer noch der Führende, hinter ihm komplettierten Holgado, Lunetta, Furusato, Alonso, Kelso, Veijer, Bertelle, Nepa und Farioli die weiteren Top-10-Plätze. Sobald Lunetta seine Strafe absolviert hatte, fiel er aus der Top-10, auch Piqueras musste schmerzliche Positionsverluste hinnehmen, genauso wie Fernandez. alle drei hatten bis zur sechsten Runde ihre Strafen absolviert.

An der Spitze zogen Ortola und Holgado davon, in der fünften Runde waren sie rund 1,5 sec vor dem Rest des Feldes unterwegs. In der Verfolgergruppe wurde eifrig gekämpft und Alonso schnappte sich die dritte Position von Furusato. Dahinter schob sich Kelso an Veijer vorbei.

Holgado blieb an Ortola dran, Alonso führte die Verfolger-Gruppe vor Furusato, Kelso, Veijer, Suzuki, Nepa, Bertelle und Farioli an, als die Moto3-Piloten die siebte von 20 Runden absolvierten. Dettwiler war zu diesem Zeitpunkt auf Position 22 unterwegs, Rosenthaler war Neunzehnter.

WM-Leader Alonso machte sich daran, die Lücke nach vorne zu schliessen und nach acht Runden war er nunmehr 0,643 sec hinter Holgado unterwegs. Mit ihm zogen Kelso und Furusato in der ersten Verfolger-Gruppe mit, dahinter tat sich erneut eine Lücke auf, die mehr als zwei Sekunden betrug, erst dann folgte Veijer.

Piqueras war zu diesem Zeitpunkt der schnellste Fahrer auf der Strecke, allerdings fehlten dem Spanier auf Position 7 immer noch dreieinhalb Sekunden auf Spitzenreiter Ortola. Alonso gab in seiner Aufholjagd nicht auf, er verkürzte den Rückstand auf die beiden Spitzenreiter auf weniger als drei Zehntel. Zusammen mit Furusato schloss er auf Ortola und Holgado auf.

In Runde 13 schnappte sich Furusato den zweiten Platz von Holgado in der zweiten Kurve. Holgado konterte in der gleichen Runde in der elften Kurve. Das aggressive Manöver trug Früchte, der Spanier schob sich am Japaner vorbei.

Furusato kämpfte weiter und in Runde 15 übernahm er die Führung vor Ortola, Alonso und Holgado. Holgado griff Alonso an und Ortola übernahm in Kurve 12 wieder die Führung. Furusato musst3e sich daraufhin auch Holgado beugen, griff aber in Kurve 16 wieder erfolgreich an. Die Freude währte nicht lange, kurz darauf fiel er auf den vierten Platz zurück, während Holgado den zweiten Platz an Alonso abgeben musste.

Holgado und Alonso kamen sich im Duell in Runde 16 zu nahe, was allerdings ohne Folgen blieb. In der Spitzengruppe gab es auch vier Runden vor dem Ende immer wieder Positionswechsel und Alonso schnappte sich zu Beginn der Runde die Führung. Mitten in der Runde meldete sich Veijer im Spitzenkampf und Furusato drängte sich einmal mehr auf den zweiten Platz, während Perez in der 17. Runde stürzte.

Auch in Runde 19 durften sich noch mehrere Fahrer Hoffnungen auf den Sieg machen, den sich letztlich Piqueras sicherte! Der Spanier aus dem Leopard-Racing-Team hatte nach seiner Strafe rund vier Sekunden Rückstand auf die Spitze gehabt, schaffte es aber, sich nach vorne zu kämpfen. Holgado, Ortola, Furusato, Veijer, Alonso, Kelso, Suzuki, Lunetta und Farioli komplettierten die Top-10. Rosenthaler wurde Neunzehnter, Dettwiler kam hinter dem Österreicher auf Position 20 ins Ziel.

Ergebnisse Moto3 Misano, Rennen (8. September):

01. Angel Piqueras (E), Honda, 20 Runden in 34:02,766 min

02. Daniel Holgado (E), GASGAS, +0,035 sec

03. Ivan Ortola (E), KTM, +0,226

04. Taiyo Furusato (J), Honda, +0,259

05. Collin Veijer (NL), Husqvarna, +0,491

06. Joel Kelso (AUS), KTM, +0,977

07. David Alonso (CO), CFMOTO, +1,077

08. Tatsuki Suzuki (J), Husqvarna, +4,237

09. Luca Lunetta (I), Honda, +7,270

10. Filippo Farioli (I), Honda, + 8,569

11. David Almansa (E), Honda, +8,603

12. Jacob Roulstone (AUS), GASGAS, +8,881

13. Adrian Fernandez (E), Honda, +9,847

14. Stefano Nepa (I), KTM, +10,392

15. Scott Ogden (GB), Honda, +11,548

Ferner:

19. Jakob Rosenthaler (A), Husqvarna, +32,619

20. Noah Dettwiler (CH), KTM, +38,561

Moto3-WM-Stand nach 13 von 20 Rennen:

1. Alonso, 246 Punkte. 2. Holgado 176. 3. Ortola 173. 4. Veijer 173. 5. Munoz 117. 6. Rueda 99. 7. Piqueras 98. 8. Fernandez 93. 9. Kelso 93. 10. Yamanaka 85. 11. Furusato 78. 12. Suzuki 58. 13. Lunetta 57. 14. Nepa 56. 15. Roulstone 50. 25. Dettwiler 2.

Konstrukteurs-WM:

1. CFMOTO, 246 Punkte. 2. KTM 240. 3. Husqvarna 190. 4. GASGAS 181. 5. Honda 172.