Angel Piqueras (1.): «Strafe hat mich motiviert!»

Angel Piqueras feierte auf dem «Misano World Circuit Marco Simoncelli» seinen ersten Moto3-Sieg – obwohl der spanische Teenager aus dem Leopard-Team eine doppelte Long-Lap-Penalty absolvieren musste.

Angel Piqueras trat mit einer Hypothek zum Rennen in Misano an: Nachdem er im zweiten Training am Samstagmorgen mit Scott Ogden kollidiert war, brummten ihm die Stewards eine doppelte Long-Lap-Penalty auf. Davon liess sich der 17-Jährige aber nicht entmutigen – im Gegenteil. Er nutzte die Wut im Bauch, um sich nach dem Absolvieren der Strafe wieder nach vorne zu kämpfen.

Am Ende kreuzte der Spanier aus dem Leopard-Team die Ziellinie als Erster und feierte damit seinen ersten Sieg in der Moto3-Klasse. Danach erklärte er: «Es war ein unglaubliches Rennen!» Und er gestand: «Als ich die Double Long Lap Penalty absolviert hatte, dachte ich, dass es sehr schwierig werden würde, die verlorene Zeit wieder wettzumachen.»

«Doch später konnte ich dann sehr viel schneller fahren, und fünf Runden vor dem Fallen der Zielflagge hatte ich dann meine Chance, die ich genutzt habe», freute sich Piqueras, der gestand: «Ich dachte natürlich nicht, dass ich das Rennen gewinnen kann. Auch wenn ich auf dieser Strecke schon im Vorjahr und 2022 schnell unterwegs gewesen war.»

«Der Sieg war nur möglich, weil das Team das ganze Wochenende hindurch einen so guten Job gemacht hat. Und natürlich hat mich die Strafe motiviert. Ich war etwas sauer, als ich sie kassierte, denn ich wusste, dass ich den Speed für ein sehr gutes Rennen hatte. Natürlich habe ich aber nicht mit dem Sieg gerechnet, umso glücklicher bin ich darüber», fügte der Teenager an.

Ergebnisse Moto3 Misano, Rennen (8. September):

01. Angel Piqueras (E), Honda, 20 Runden in 34:02,766 min

02. Daniel Holgado (E), GASGAS, +0,035 sec

03. Ivan Ortola (E), KTM, +0,226

04. Taiyo Furusato (J), Honda, +0,259

05. Collin Veijer (NL), Husqvarna, +0,491

06. Joel Kelso (AUS), KTM, +0,977

07. David Alonso (CO), CFMOTO, +1,077

08. Tatsuki Suzuki (J), Husqvarna, +4,237

09. Luca Lunetta (I), Honda, +7,270

10. Filippo Farioli (I), Honda, + 8,569

11. David Almansa (E), Honda, +8,603

12. Jacob Roulstone (AUS), GASGAS, +8,881

13. Adrian Fernandez (E), Honda, +9,847

14. Stefano Nepa (I), KTM, +10,392

15. Scott Ogden (GB), Honda, +11,548

Ferner:

19. Jakob Rosenthaler (A), Husqvarna, +32,619

20. Noah Dettwiler (CH), KTM, +38,561

Moto3-WM-Stand nach 13 von 20 Rennen:

1. Alonso, 246 Punkte. 2. Holgado 176. 3. Ortola 173. 4. Veijer 173. 5. Munoz 117. 6. Rueda 99. 7. Piqueras 98. 8. Fernandez 93. 9. Kelso 93. 10. Yamanaka 85. 11. Furusato 78. 12. Suzuki 58. 13. Lunetta 57. 14. Nepa 56. 15. Roulstone 50. 25. Dettwiler 2.

Konstrukteurs-WM:

1. CFMOTO, 246 Punkte. 2. KTM 240. 3. Husqvarna 190. 4. GASGAS 181. 5. Honda 172.