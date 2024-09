Daniel Holgado (2.): Positives Fazit, Alonso weit weg

Daniel Holgado (GASGAS) galt im Vorfeld der Moto3-Saison als einer der Titelfavoriten. Eine dominante Rolle konnte er bislang nicht einnehmen, in Misano gelang ihm ein Lebenszeichen. Er schrammte knapp am Sieg vorbei.

Beim spannenden Moto3-Rennen in Misano konnte sich GASGAS Tech3-Pilot Daniel Holgado mit einem zweiten Platz das sechste Podium der Saison sichern. Er verpasste den Sieg denkbar knapp um nur drei Hundertstelsekunden. Der Triumph ging an den überragend auftretenden Angel Piqueras (Honda), der sich in einem packenden Finish durchsetzte. Holgado gelang es, im Kampf um den WM-Titel wichtige Punkte auf seinen Rivalen David Alonso (CFMOTO) gutzumachen.

Der 19-Jährige startete von Position sieben und erwischte einen guten Start, der es ihm ermöglichte, sich früh in der Spitzengruppe zu etablieren. Von Beginn an war das Rennen hart umkämpft. Der Spanier zeigte über die gesamte Renndistanz eine beeindruckende Konstanz. Während Piqueras aufgrund einer doppelten Long-lap-Strafe zwischenzeitlich zurückfiel, nutzte Holgado die Gelegenheit, gemeinsam mit Ortola eine kleine Lücke zu den Verfolgern herauszufahren.

David Alonso schloss im Rennverlauf diese Lücke wieder. In der Schlussphase entwickelte sich ein intensiver Kampf um den Sieg, an dem insgesamt sieben Fahrer beteiligt waren. Holgado übernahm vier Runden vor dem Schwenken der Zielflagge die Führung und verteidigte diese bis in die letzte Runde hinein. Piqueras gelang es nach einer unglaublichen Aufholjagd, Holgado einzufangen und zu überholen. Trotz mehrerer Versuche konnte dieser keinen Weg mehr an Piqueras vorbeifinden und musste sich mit dem zweiten Platz zufriedengeben.

«Das Motorrad war heute großartig, ich hatte das ganze Rennen über ein starkes Selbstvertrauen. Wir hatten einige tolle Zweikämpfe», resümierte Holgado nach dem Rennen sichtlich zufrieden. «Im Qualifying hatte ich noch ein paar Probleme, weil mein Fokus schon auf dem Rennen lag. Aber im Vergleich zu Aragon war mein Gefühl in Misano viel besser.»

Holgado war als einer der Titelfavoriten in die Saison gestartet und hatte einen starken Saisonbeginn. Doch in den vergangenen acht Läufen gelang es ihm nur dreimal, unter die Top-4 zu fahren, wodurch sein Rückstand in der Meisterschaft anwuchs. Mit dem Podiumsplatz in Misano konnte er einige Punkte auf den WM-Führenden David Alonso (246 Punkte) gutmachen, der nun 70 Punkte vor Holgado liegt.

Ergebnisse Moto3 Misano, Rennen (8. September):

01. Angel Piqueras (E), Honda, 20 Runden in 34:02,766 min

02. Daniel Holgado (E), GASGAS, +0,035 sec

03. Ivan Ortola (E), KTM, +0,226

04. Taiyo Furusato (J), Honda, +0,259

05. Collin Veijer (NL), Husqvarna, +0,491

06. Joel Kelso (AUS), KTM, +0,977

07. David Alonso (CO), CFMOTO, +1,077

08. Tatsuki Suzuki (J), Husqvarna, +4,237

09. Luca Lunetta (I), Honda, +7,270

10. Filippo Farioli (I), Honda, + 8,569

11. David Almansa (E), Honda, +8,603

12. Jacob Roulstone (AUS), GASGAS, +8,881

13. Adrian Fernandez (E), Honda, +9,847

14. Stefano Nepa (I), KTM, +10,392

15. Scott Ogden (GB), Honda, +11,548

Ferner:

19. Jakob Rosenthaler (A), Husqvarna, +32,619

20. Noah Dettwiler (CH), KTM, +38,561

Moto3-WM-Stand nach 13 von 20 Rennen:

1. Alonso, 246 Punkte. 2. Holgado 176. 3. Ortola 173. 4. Veijer 173. 5. Munoz 117. 6. Rueda 99. 7. Piqueras 98. 8. Fernandez 93. 9. Kelso 93. 10. Yamanaka 85. 11. Furusato 78. 12. Suzuki 58. 13. Lunetta 57. 14. Nepa 56. 15. Roulstone 50. 25. Dettwiler 2.

Konstrukteurs-WM:

1. CFMOTO, 246 Punkte. 2. KTM 240. 3. Husqvarna 190. 4. GASGAS 181. 5. Honda 172.