Ortola (3.): «Wichtige Punkte für die Meisterschaft»

Als Dritter beim Moto3-Rennen in Misano meldete sich Ivan Ortola (KTM) im Titelkampf zurück. Lange lag er in Führung, seine Reifen hielten das hohe Tempo nicht bis zum Rennende durch.

Beim Moto3-Rennen in Misano zeigte der Ivan Ortola (KTM) eine starke Leistung und beendete das Rennen auf dem dritten Platz hinter Angel Piqueras (Honda) und Daniel Holgado (GASGAS). Es war das siebte Mal in dieser Saison, dass der 20-Jährige einen Podestplatz erreichte, wobei ihm am Ende nur 0,484 sec auf den Sieg fehlten.

Nach zwei schwierigen Rennwochenenden in Spielberg und Aragón, bei denen Ortola hinter den Erwartungen zurückblieb, meldete er sich in Misano eindrucksvoll zurück. Das gesamte Wochenende über präsentierte er sich konkurrenzfähig und knüpfte damit an die Form an, die ihn zu einem der konstantesten Fahrer der Moto3-WM gemacht hat.

Im Qualifying sicherte sich der Spanier mit Startplatz 3 eine gute Ausgangsposition – dem chaotischen Startgetümmel im Mittelfeld konnte er entgehen. Bereits in der dritten Runde übernahm Ortola die Führung und bestimmte über weite Strecken das Tempo an der Spitze des Feldes. Besonders stark präsentierte er sich mit Daniel Holgado, gemeinsam konnten sie einen kleinen Vorsprung auf die Verfolgergruppe herausfahren. Allerdings hielt dieser Vorsprung nicht lange, denn unter der Führung von WM-Leader David Alonso (CFMOTO) schloss die Verfolgergruppe wieder auf.

In der zweiten Rennhälfte wurde Ortola zeitweise auf die fünfte Position zurückgedrängt, bewies jedoch Kampfgeist und arbeitete sich in der Schlussphase des Rennens wieder auf den dritten Rang nach vorne. Er konnte den Abstand zu Holgado und Piqueras in der letzten Runde nicht mehr verkürzen, sodass er sich mit dem dritten Platz zufriedengeben musste. «Meine Pace war das ganze Rennen über gut, aber gegen Rennende hatte ich mit den Reifen zu kämpfen», analysierte Ortola im Anschluss. «Es war schwierig, das Material zu schonen. Diese Punkte sind für die Meisterschaft enorm wichtig.»

Die Saison 2024 wird für den Spanier eine besondere sein, denn es steht bereits fest, dass er kommendes Jahr in die Moto2-WM wechseln wird. Er steigt in der Teamstruktur von MT Helmets – MSI auf und wird der Nachfolger von Ai Ogura, der seinerseits in die MotoGP wechselt.

Nach dem ersten Misano-Wochenende liegt der 20-jährige Spanier nun punktgleich mit Collin Veijer (Husqvarna) auf Rang 3 in der Gesamtwertung – beide haben 173 Zähler auf ihrem Konto. An der Spitze der Weltmeisterschaft liegt weiterhin David Alonso mit 246 Punkten.

Ergebnisse Moto3 Misano, Rennen (8. September):

01. Angel Piqueras (E), Honda, 20 Runden in 34:02,766 min

02. Daniel Holgado (E), GASGAS, +0,035 sec

03. Ivan Ortola (E), KTM, +0,226

04. Taiyo Furusato (J), Honda, +0,259

05. Collin Veijer (NL), Husqvarna, +0,491

06. Joel Kelso (AUS), KTM, +0,977

07. David Alonso (CO), CFMOTO, +1,077

08. Tatsuki Suzuki (J), Husqvarna, +4,237

09. Luca Lunetta (I), Honda, +7,270

10. Filippo Farioli (I), Honda, + 8,569

11. David Almansa (E), Honda, +8,603

12. Jacob Roulstone (AUS), GASGAS, +8,881

13. Adrian Fernandez (E), Honda, +9,847

14. Stefano Nepa (I), KTM, +10,392

15. Scott Ogden (GB), Honda, +11,548

Ferner:

19. Jakob Rosenthaler (A), Husqvarna, +32,619

20. Noah Dettwiler (CH), KTM, +38,561

Moto3-WM-Stand nach 13 von 20 Rennen:

1. Alonso, 246 Punkte. 2. Holgado 176. 3. Ortola 173. 4. Veijer 173. 5. Munoz 117. 6. Rueda 99. 7. Piqueras 98. 8. Fernandez 93. 9. Kelso 93. 10. Yamanaka 85. 11. Furusato 78. 12. Suzuki 58. 13. Lunetta 57. 14. Nepa 56. 15. Roulstone 50. 25. Dettwiler 2.



Konstrukteurs-WM:

1. CFMOTO, 246 Punkte. 2. KTM 240. 3. Husqvarna 190. 4. GASGAS 181. 5. Honda 172.