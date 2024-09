Aki Ajo sichert sich Rookies-Sieger Alvaro Carpe

Während der Gewinner des Rookie Cups 2023 in Misano zum ersten GP-Sieg brauste, feierte Alvaro Carpe die Meisterschaft 2024. Seit dem Italien-Wochenende ist klar, dass der 17-Jährige 2025 für KTM-Ajo die Moto3-WM fährt.

Der Spanier Alvaro Carpe holte sich am vergangenen Wochenende in Misano den Gesamtsieg im Red Bull Rookies Cup. Der 17-Jährige ist der 18. Sieger des einzigartigen Nachwuchs-Programmes, welches seit Jahren verlässlich die nächsten GP-Sieger einliefert. Von Johann Zarco, dem ersten Gesamtsieger des ersten Cup-Jahres, über Jorge Martin oder Pedro Acosta, die Liste der Spitzenfahrer, die das Format hervorgebracht hat, ist lang. Jüngstes Beispiel ist Angel Piqueras. Der Sieger von 2023 feiert im Misano einen beeindruckenden Premieren-Sieg in der Moto3.

Im gleichen Fahrerlager wurde zeitgleich auch Landsmann Alvare Carpe bejubelt. In einem extrem spannenden Finale schaffte Carpe mit Rang 2 den Titelgewinn – und zog damit das Ticket für den Einzug in die GP-Welt. Auch wenn sich Aki Ajo bereits per Handschlag für eine Zusammenarbeit bei Red Bull-KTM-Ajo ab 2025 geeinigt hatte – der Titelgewinn machte den Deal perfekt.

Ajo wollte sich das Talent dieses Mal nicht entgehen lassen. Wäre es nach dem Finnen gegangen, hätte er Alvaro Carpe bereits 2024 in seinem Team neben Jose Antonio Rueda antreten lassen. Doch das GP-Regelwerk ließ den Einsatz nicht zu. Die Statuten besagen: Ein GP-Pilot muss mindestens 18 Jahre alt sein. Selbst die Ausnahmeregelung, dass der Gewinner des Rookie-Cups bereits mit 17 einsteigen darf, griff nicht. Alvaro Carpe feierte erst im letzten Juni seinen 17. Geburtstag.

Die gleiche Regelung griff übrigens auch für Angel Piqueras, der dann aber erfolgreich und zur Überraschung der KTM-Rennsportabteilung für 2024 bei Leopard-Honda anheuerte. Wie am Wochenende auf SPEEDWEEK.com berichtet, sitzt auch Piqueras 2025 auf einer Moto3-KTM. Damit gilt er schon jetzt als Mitfavorit für 2025.

Unklar ist derweil noch, wie Aki Ajo sein Team final aufstellen will. Mit der Verpflichtung von Rookies-Sieger Alvaro Carpe wird es eng für einen der aktuellen Youngster Rueda oder Rookie Zurutuza. Letzterer stieß aus der gleichen Altersthematik erst zum dritten GP 2024 in Austin zum Team. In der WM-Wertung liegt der Baske Zurutuza nur auf Rang 22, Rueda ist Sechster und gewann in Aragon.

Auch in der Rookie-Wertung schaut es nicht gut aus für den Nachwuchs-Piloten. Von den sechs Rookies 2024 sammelte nur Noah Dettwiler noch weniger Erfolgserlebnisse. Da Aki Ajo klar auf den Nachwuchs setzt, käme gedanklich allerdings auch noch die bereits in der Vergangenheit praktizierte Lösung mit drei Piloten infrage.