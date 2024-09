Moto3-WM: Matteo Bertelle wechselt 2025 zu MTA

Moto3-Pilot Matteo Bertelle (Snipers Honda) wird 2025 in das Team LevelUp MTA von Alessandro Tonucci wechseln und dort neben dem Australier Joel Kelso mit einer KTM an den Start gehen.

Der italienische Moto3-Fahrer Matteo Bertelle wird 2025 vom Snipers-Team zu LevelUp MTA wechseln und Teamkollege des Australiers Joel Kelso. Das italienische Team wird somit in der nächsten Saison mit zwei neuen Fahrern an den Start gehen.

Bertelle ist Mitglied der VR46-Akademie. 2021 hatte er sein Debut in der Moto3-WM, als er in Misano mit einer Wildcard teilnahm. Für 2022 erhielt er einen Vertrag bei Avintia VR46. Nach dem Rückzug dieses Teams aus der Weltmeisterschaft, wurde der 20-Jährige 2023 vom Snipers-Team unter Vertrag genommen.

Nach zwei Saisonen auf Honda wird Bertelle im nächsten Jahr bei MTA eine KTM fahren. «Ich werde zu KTM wechseln und mich einem italienischen Team anschließen, in das ich großes Vertrauen setze. Ich danke LevelUp-MTA und den Sponsoren, die dieses schöne Projekt für 2025 möglich gemacht haben», freute ich Bertelle.

MTA-Teammanager Alessandro Tonucci sagte zum Deal: «Die Vereinbarung mit Bertelle macht mich zufrieden und glücklich, denn ich bin überzeugt, dass Matteo auf einer KTM ein absolut konkurrenzfähiger Fahrer sein kann. Wir haben beim letzten JuniorGP-Rennen 2021 zusammengearbeitet, und ich erinnere mich an seine Begabung und ein Potenzial, das in der Weltmeisterschaft noch nicht zum Ausdruck gekommen ist.»

Bislang konnte Bertelle in der Moto3-WM keine Glanzpunkte setzen. 2022 wurde er 24. in der Gesamtwertung, 2023 belegte er in der WM-Tabelle den 18. Rang. In der laufenden Saison ist er auf dem 19. Zwischenrang zu finden. In Austin, Mugello und Aragon konnte er jeweils einen zehnten Platz einfahren.