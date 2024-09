Valentin Perrone fährt 2025 bei Tech3 in KTM-Farben

Der Argentinier Valentin Perrone wird befördert. Ab 2025 startet der 17-jährige Nachwuchsracer für die erfahrene Tech3-Mannschaft von Hervé Poncharal – in Orange. Das Team wird wieder die Kernmarke KTM repräsentieren.

Im Anflug des zweiten Rennwochenendes in Serie in Misano hat KTM die Verpflichtung von Valentin Perrone für die Moto3-Weltmeisterschaft verkündet. Perrone wird damit für seine starken Leistungen im Red Bull Rookies und European Talent Cup belohnt. Perrone, dessen Familie spanische Wurzeln hat, kletterte durch die spanischen Nachwuchsserien. Nach ersten Top-Resultaten 2023 zeigt die Formkurve 2024 dann erstmals auf Sieg.

Mit zwei Rennerfolgen in Mugello und Misano schob sich Perrone in der Endabrechnung des Rookie-Cups noch auf Position 3 vor. Erst vor wenigen Tagen stand Perrone dazu als Zweiter beim Rennen der Moto3-Junioren-WM in Jerez auf dem Podest. Valentin Perrone wird für zwei Jahre in der Tech3-Garage beheimatet sein und dort an der Seite des Australiers Jacob Roulstone versuchen, sich in der Weltspitze der kleinsten Hubraumkategorie zu etablieren.

Nach der offiziellen Einigung mit Tech3 verkündete Perrone: «Der Schritt in die Moto3-WM ist für mich ein wahr gewordener Traum und ich bin wirklich glücklich, meiner neuen Familie, dem Red Bull KTM Tech3 Team, für die nächsten zwei Saisons beizutreten. Ich möchte Hervé Poncharal dafür danken, dass er mir sein Vertrauen geschenkt hat, und meinem Team, das mir geholfen hat, dieses Ziel zu erreichen. 2025 wird ein Jahr des Lernens sein, aber ich freue mich sehr auf diese neue Reise.»

Tech3-Inhaber und Fahrerlager-Urgestein Hervé Poncharal zur Verpflichtung von Valentin Perrone: «Wir sind stolz, die Verpflichtung von Valentin bekannt zu geben, der unser Moto3-Team für 2025 komplettiert. Ich habe ihn das ganze Jahr über genau beobachtet und war erstaunt über sein Niveau und die Fortschritte, die er gemacht hat, indem er in allen Rennen mit den Top-Fahrern gekämpft hat. Zusammen mit Jacob bildet er ein junges und energiegeladenes australisch-argentinisches Duo, und ich bin mir sicher, dass sie sich gegenseitig sehr helfen werden.»

Neben dem Andockmanöver des nächsten hochkarätigen Rookies bringt die Aufstellung der Tech3-Mannschaft auch eine große strategische Änderung mit sich. Das Duo Roulstone-Perrone wird 2025 nicht in GASGAS-Farben in den Wettbewerb gehen. In Gleichschaltung mit der MotoGP-Struktur kehrt nun auch die Moto3-Einheit des Tradition-Rennstalls zur ursprünglichen Idee der Kooperation mit KTM und damit zur Farbe Orange zurück.

Hervé Poncharal zu der Neuausrichtung: «Gleichzeitig ist es auch der Moment für uns, unsere Rückkehr zu Orange anzukündigen, denn unser Moto3-Team wird unter dem Namen Red Bull KTM Tech3 zu seiner ursprünglichen Lackierung zurückkehren, die perfekt zu unserem MotoGP-Projekt 2025 passt. Die sehr enge Beziehung, die wir sowohl mit KTM als auch mit Red Bull haben, macht unser Team zur perfekten Plattform, um die besten Fahrer der nächsten Generation willkommen zu heißen.»

Der Konzern aus Österreich ist konsequent. Während die Nachwuchsförderung über die Anzahl der Teams in der Moto3-WM unverändert bleibt, wird nach Husqvarna auch GASGAS als Marke aus der MotoGP-verschwinden. Sämtliche Rennsport-Aktivitäten auf Asphalt der Pierer Mobility Gruppe werden damit auf die Kernmarke KTM gebündelt.