Moto3-Zeittraining 1: Bestzeit für Adrian Fernandez

Im ersten Zeittraining der Moto3 in Misano sorgte Adrian Fernandez für die Bestzeit. Dahinter folgten Daniel Holgado auf Platz 2 und Angel Piqueras auf der dritten Position. David Alonso nur auf Rang 8.

In den Zeittrainings der Moto3 geht es um die begehrten Plätze im Q2 am Samstag: Die ersten 14 der 26 Teilnehmer in der kombinierten Liste aus Zeittraining 1 und 2 sind direkt qualifiziert. Den verbleibenden Fahrern bleibt eine zusätzliche Chance am Samstagnachmittag im Q1, aus dem die Top-4 noch ins Q2 einziehen.

Das freie Training am Freitagmorgen fand bei nassen Bedingungen statt. Moto3-Rookie Angel Piqueras (Honda) war mit 1:52,819 min der Schnellste. Dahinter erzielte WM-Leader David Alonso (CFMOTO) mit +0,258 sec Rückstand die zweitschnellste Zeit.

Das erste Zeittraining am Freitagnachmittag über 35 Minuten ging bei 23 Grad Celsius Lufttemperatur und trockenen Bedingungen über die Bühne.

Nach acht Minuten stürzte Vicente Perez in Kurve vier. Zu diesem Zeitpunkt führte Daniel Holgado (GASGAS) mit 1:41,957 die Zeitenliste an. Dahinter lagen Adrian Fernandez (Honda) und Ivan Ortola (KTM).

In seiner fünften Runde setzte WM-Leader David Alonso ein Ausrufezeichen und setzte sich mit 1:41,704 min an die Spitze des Feldes.

Die Top-3 zur Hälfte der Session: Alonso (1:41,455), Tatsuki Suzuki (1:41,674) und Holgado (1:41,873). Der Schnellste des ersten freien Trainings am Vormittag, Angel Piqueras, lag zu diesem Zeitpunkt auf Rang 8.

Zwölf Minuten vor dem Ende hatte GASGAS-Pilot Jacob Roulstone einen heftigen Highsider – er kam in der letzten Kurve auf den Kerb kam, wodurch sein Hinterrad wegrutschte. Der Aufprall des Australiers auf den Asphalt war heftig – er war zuerst etwas benommen, konnte dann aber wieder selbst aufstehen. Die Session wurde unterbrochen, um das Bike von Roulstone, das auf der Strecke lag, zu bergen. Durch den Sturz wurde auch Gras auf die Piste geschleudert, das ebenfalls entfernt werden musste. Fünf Minuten später konnte das Zeittraining fortgesetzt werden.

Fünf Minuten vor Schluss sorgte Adrian Fernandez (Honda) mit 1:41,071 min für eine neue Bestzeit. Danach gingen alle nochmal auf Zeitenjagd, doch an die Zeit von Fernandez kam keiner mehr heran. Daniel Holgado wurde Zweiter. Der Teamkollege von Fernandez, Moto3-Rookie Angel Piqueras, wurde Dritter.

WM-Leader David Alonso belegte mit 0,244 sec Rückstand nur Rang 8. Der Schweizer Noah Dettwiler wurde 24.

Ergebnisse Moto3 Zeittraining Misano 2 (20. September):

1. Adrián Fernández (E), Honda, 1:41,071 min

2. Daniel Holgado (E), GASGAS, +0,110 sec

3. Angel Piqueras (E), Honda, +0,132

4. Collin Veijer (NL) Husqvarna, +0,182

5. Tatsuki Suzuki (J), Husqvarna, +0,186

6. Stefano Nepa (I), KTM, +0,223

7. Ivan Ortola (E), KTM, +0,236

8. David Alonso (CO), KTM, +0,244

9. José Antonio Rueda (E), KTM, +0,362

10. Filippo Farioli (I), Honda, +0,461

11. Riccardo Rossi (I), KTM, +0,466

12. Ryusei Yamanaka (J), KTM, +0,531

13. Joel Kelso (AUS), KTM, +0,620

14. Scott Ogden (GB), Honda, +0,662



24. Noah Dettwiler (CH), KTM, +2,262