Misano Moto3, Q2: Taiyo Furusato holt sich erste Pole

Der japanische Honda-Pilot Taiyo Furusato sicherte sich beim zweiten Misano-Event am Samstag die Pole-Position. Weltmeister David Alonso stürzte kurz vor dem Ende und startet am Sonntag von der 2. Position.

Bei trockenen Bedingungen und 23 Grad Lufttemperatur ging am Samstagmittag das Qualifying 2 der Moto3 über die Bühne. Jose Antonio Rueda, David Almansa, Taiyo Furusato und Scott Ogden mussten sich im Vorfeld zunächst über das Q1 für das Q2 qualifizieren.

Die Anfangsphase wurde dominiert von WM-Leader David Alonso, der auf der Zeitenliste zunächst überwiegend vor Ivan Ortola und Taiyo Furusato zu finden war. Collin Veijer war zu diesem Zeitpunkt auf dem zehnten Rang.

Kurz vor dem Ende der Session kam Scott Ogden im ersten Sektor zu Sturz. Die darauffolgende Gelbphase verhinderte für mehrere Fahrer eine Verbesserung ihrer Rundenzeit.

Nur wenige Momente später kam auch David Alonso zu Sturz, der zu diesem Zeitpunkt in Führung lag. Der Kolumbianer musste in der Folge vom Streckenrand ansehen, wie Taiyo Furusato ihm im letzten Moment den ersten Startplatz entriss und ihn auf Startplatz zwei verwies.

Dadurch sicherte sich der Japaner seine erste Pole-Position in der Moto3-WM. In der WM-Tabelle ist Furusato derzeit auf Platz elf zu finden. Moto3-Rookie Angel Piqueras wird am Sonntag vom dritten Startplatz ins Rennen gehen.

Der Schweizer Noah Dettwiler erreichte im Q1 nur den vorletzten Startplatz.

Ergebnisse Moto3 Misano 2, Q2 (21. September):

1. Taiyo Furusato (J) Honda, 1:40,394 min

2. David Alonso (CO), CFMOTO, +0,059 sec

3. Angel Piqueras (E), Honda, +0,066

4. Ivan Ortola (E), KTM, +0,067

5. Stefano Nepa (I), KTM, +0,116

6. Collin Veijer (NL) Husqvarna, +0,220

7. Adrián Fernández (E), Honda, +0,283

8. David Muñoz (E), KTM, +0,319

9. José Antonio Rueda (E), KTM, +0,350

10. Joel Kelso (AUS), KTM, +0,378

11. Daniel Holgado (E), GASGAS,+0,397

12. Luca Lunetta (I), Honda, +0,426

13. Filippo Farioli (I), Honda, +0,834

14. Matteo Bertelle (I), Honda, +0,862

15. Ryusei Yamanaka (J), KTM, +1,162

16. Scott Ogden (GB), Honda, +1,310

17. Tatsuki Suzuki (J), Husqvarna, +1,500

18. David Almansa (E), Honda, +2,284



25. Noah Dettwiler (SUI), KTM, 1:42,220