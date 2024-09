Moto3 Misano: David Alonso gewinnt vor Piqueras

David Alonso holte sich den Sieg im Moto3-Rennen in Misano

Im 14. Moto3-Rennen der Saison auf dem «Misano World Circuit Marco Simoncelli» setzte sich David Alonso (CFMOTO) in einem spannenden Rennen gegen Angel Piqueras (Honda) und Daniel Holgado (GASGAS) durch.

Taiyo Furusato (Honda) sicherte sich am Samstag seine erste Pole-Position in der Moto3-Klasse. Der Japaner war im Qualifying 0,059 sec schneller als WM-Leader David Alsonso (CFMOTO), der somit von Position 2 ins Rennen ging. Moto3-Rookie Angel Piqueras stand ebenfalls in der ersten Startreihe.

Ivan Ortola, Stefano Nepa, Collin Veijer, Adrian Fernandez, David Munoz, Jose Antonio Rueda und Joel Kelso komplettierten die Top-10 der Misano-Startaufstellung. Der Schweizer Noah Dettwiler startete von der 25. Position.

Bei bewölkten, aber trockenen Bedingungen betrug die Lufttemperatur 19 Grad Celsius, als sich die Moto3-Stars in der Startaufstellung für die 20 Rennrunden bereit machten.

Beim Start konnte Furusato die Führung behaupten, dahinter fuhr David Alonso auf Position 2. David Munoz stürzte in Kurve 2, er nahm das Rennen danach wieder auf.

Am Ende der ersten Runde konnte Alonso an Furusato vorbeiziehen, auf der dritten Position lag Piqueras. In der zweiten Runde stürzte Riccardo Rossi. Daniel Holgado fuhr die schnellste Rundenzeit mit 1:41,469 min. In der dritten Runde überholte er Piqueras und positionierte sich hinter Alonso. Furusato war nur noch auf Platz 5 zu finden.

In Runde vier schnappte sich Holgado auch Alonso, dahinter ging Fernandez an Teamkollege Piqueras vorbei. Eine Runde später konnte Holgado, der einen fantastischen Speed hatte, einen kleinen Vorsprung herausfahren – die Verfolger ließen sich jedoch nicht abschütteln und Piqueras ging am GASGAS-Piloten vorbei.

Die Top-10 nach dem ersten Drittel des Rennens: Piqueras, Holgado, Alonso, Veijer, Fernandez, Furusato, Kelso, Rueda, Lunetta und Ortola.

In der achten Runde gingen Holgado und Alonso an Piqueras vorbei, der Moto3-Rookie hängte sich gleich wieder dran. In Runde 9 ging Furusato weit und reihte sich auf Platz 12 wieder ein.

In der zehnten Runde schnappte sich WM-Leader Alonso die Führung von Holgado. Zu diesem Zeitpunkt fuhr Joel Kelso die schnellste Runde. David Munoz stürzte zum zweiten Mal – dieses Mal in Kurve 16, sein Rennen war damit endgültig zu Ende.

An der Spitze wurde das Tempo angezogen, Alonso konnte eine kleine Lücke auf Holgado und Piqueras herausfahren. Die Top-3 lagen zu diesem Zeitpunkt eine halbe Sekunde vor dem Rest des Feldes. Dahinter versuchte Veijer die Lücke wieder zu schließen – er war der Einzige, der das Tempo an der Spitze mitgehen und aufschließen konnte.

Sechs Runden vor Schluss betrug der Vorsprung der Top-4 auf den Rest 0,989 sec. Es zeichnete sich ein Vierkampf um den Sieg ab, mit Alonso an der Spitze – Holgado, Piqueras und Veijer lauerten hinter dem Kolumbianer auf ihre Chance. Alles deutete auf einen Showdown in den letzten Runden hin. Furusato konnte sich auf Platz 10 vorkämpfen, erhielt aber eine Long-lap-Strafe.

Drei Runden vor dem Ende hatten die Top-4 bereits eineinhalb Sekunden Vorsprung auf den Rest. In der vorletzten Runde klebte Holgado am Hinterrad von Alonso – der GASGAS-Pilot und Piqueras schlüpften durch, Alonso war nur noch Dritter. In der letzten Runde konterte Alonso und schnappte sich beide auf einmal aus dem Windschatten heraus. Danach konnte er seine Führung behaupten und als erster über die Ziellinie fahren. Piqueras überholte im letzten Sektor noch Holgado und wurde Zweiter. Collin Veijer belegte Rang 4.

Ivan Ortola, Luca Lunetta, Joel Kelso, Adrián Fernández, Matteo Bertelle und José Antonio Rueda komplettierten die Top-10. Noah Dettwiler wurde 22.

Ergebnisse Moto3 Misano 2, Rennen (22. September):

1. David Alonso (CO), KTM, 20 Runden in 33:53,212 min

2. Angel Piqueras (E), Honda, +0,175 sec

3. Daniel Holgado (E), GASGAS, +0,295

4. Collin Veijer (NL) Husqvarna, +0,367

5. Ivan Ortola (E), KTM, 2,963

6. Luca Lunetta (I), Honda, +4,550

7. Joel Kelso (AUS), KTM, +4,722

8. Adrián Fernández (E), Honda, +5,574

9. Matteo Bertelle (I), Honda, +5,968

10. José Antonio Rueda (E), KTM, 6,012

11. Tatsuki Suzuki (J), Husqvarna, +6,043

12. Filippo Farioli (I), Honda,+9,258

13. Taiyo Furusato (J) Honda, +11,554

14. Stefano Nepa (I), KTM, +12,998

15. Ryusei Yamanaka (J), KTM, 15,479



Ferner:

22. Noah Dettwiler (CH), KTM, +31,733

Moto3-WM-Stand nach 14 von 20 Rennen:

1. Alonso 271 Punkte. 2. Holgado 189. 3. Veijer 189. 3. Ortola 184. 5. Piqueras 118. 6. Munoz 117. 7. Rueda 105. 8. Kelso 102. 9. Fernandez 101. 10. Yamanaka 86. 11. Furusato 81. 12. Lunetta 67. 13. Suzuki 63. 14. Nepa 58. 15. Roulstone 50. 25. Dettwiler 2.



Konstrukteurs-WM:

1. CFMOTO, 271 Punkte. 2. KTM 251. 3. Husqvarna 206. 4. GASGAS 194. 5. Honda 192.