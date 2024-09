BOE Motorsports holt Ruche Moodley in die Moto3-WM

Nach Cup-Sieger Alvaro Carpe und Valentin Perrone, der die Meisterschaft als Dritter beenden konnte, steht ein weiterer Red Bull Rookie als Fixstarter der Moto3-WM 2025 fest. Ruche Moodley heuert bei BOE Motorsports an.

Der 17-Jährige Ruche Moodley schafft den Sprung in die Topliga der Moto3. Moodley, der die Saison 2024 im Red Bull Rookies wie bereits im Vorjahr auf Rang neun abschließen konnte, soll ab der GP-Saison für das etablierte Team von BOE Motorsports an den Start gehen.

Die Mannschaft aus Spanien erlebt mit Joel Kelso und David Munoz die beste Saison seit dem Einstieg in die kleinste Kategorie der WM vor 10 Jahren. Aktuell liegt die von MotoGP-Pilot Aleix mitbegründete Struktur in der Team-WM auf dem sechsten Rang.

Möglich wird der Einstieg von Ruche Moodley auch durch den Weggang von David Munoz. Der Spanier, dem das außergewöhnliche Kunststück gelang, in beiden Misano-Rennen in Runde 1 in der gleichen Kurve aus dem GP zu stürzen, wechselt für 2025 in das deutsche Intact-GP-Team. Dort wird der Spanier mit Teamchef Peter Öttl arbeiten.

Ruche Moodley kommt aus Südafrika. Fasziniert von den Erfolgen Brad und Darry Binders warf sich Moodley bereits mit fünf Jahren in erste Wettbewerbe mit motorisierten Zweirädern. Auch Moodleys Vater für Rennen. Bereits 2022 gelang dem jungen Piloten der Einstieg in den hochkarätigen Nachwuchskader der Rookies.

Auch wenn der 17-Jährige, der als Trainingssport boxt und Rennrad fährt, noch keinen Sieg verbuchen konnte, mischte er zuletzt regelmäßig in den Führungsgruppen der eng umkämpften Serie auf. In Mugello und Aragon roch er bereits den Sieg – wurde aber jeweils als Vierter abgewunken.

Da Ruche Moodley im kommenden Dezember 18 Jahre alt wird, darf er die komplette WM-Saison mit BOE Motorsports und der im bereits vertrauten KTM-Technik bestreiten.