Platz 1: Rookie Carpe verblüfft mit Streckenrekord

Statt WM-Dominator Jose Antonio Rueda war es im Zeittraining Teamkollege Alavaro Carpe, der in Silverstone für Furore sorgte. Der Rookies-Champion fuhr vor David Almansa und Scott Ogden zur Freitags-Bestzeit.

Die Piloten der Moto3 eröffneten den Nachmittag in Silverstone mit dem 35-minütigen Zeittraining. Entgegen ersten Vorhersagen für Schlechtwetter herrschten in Silverstone sehr gute Bedingungen bei freundlichem Himmel und 18 Grad Lufttemperatur.

Da aber für das weitere Wochenende mit einigen Schauern gerechnet wird, hatte die Session besonders hohen Stellenwert. Neben dem Shootout für die besten 14 Positionen zum direkten Q2‑Einzug mussten sich die jüngsten Piloten der WM mit einer weiteren Abstimmung der leichten Moto3‑Rennen auseinandersetzen.

Wenig überraschend nahmen auch in Silverstone die spanischen Piloten das Kommando. WM-Spitzenreiter Jose Antonio Rueda, der das freie Training am Vormittag dominiert hatte, tauchte auch zu Beginn des Zeittrainings auf den vorderen Positionen auf. Bereits nach wenigen Minuten konnte aber Honda-Pilot David Almansa die Spitze übernehmen – Almansa war als erster Fahrer in den Bereich von 2:10 min eingedrungen und damit bereits schneller als Rueda im FP1.

Wieder schnell auch Alvaro Carpe. Der Spanier, der 2024 sowohl den Red Bull Rookies Cup als auch die Junioren-WM gewinnen konnte, schob sich auf Position 3.

Wie ernst es Pilot von Leopard Racing meinte, wurde klar, als Almansa zur Halbzeit sogar eine 2:09,987 drehte. Pünktlich zum Gong für die letzten zehn Minuten war dann wieder Jose Antonio Rueda zur Stelle. Der KTM-Ajo-Pilot mit der #99 kam mit einer Zeit von 2:09,768 min dem Rundenrekord (2:09,270) von Ivan Ortola immer näher.

Als es auf das Finale zuging, gelang es weiteren Piloten, ihre Bestzeiten zu unterbieten. Eine kleine Sensation schaffte dabei Alvaro Carpe – der Neueinsteiger schob sich an die Spitze der Konkurrenz und fuhr dabei die schnellste Moto3-Runde überhaupt in Silverstone. Jubel dann auch bei den Engländern. Scott Ogden, Teamkollege des Schweizers Noah Dettwiler bei CIP, brachte die grüne KTM auf Position 3.

Wieder schnell auch Alvaro Carpe. Der Spanier, der 2024 sowohl den Red Bull Rookies Cup als auch die Junioren-WM gewinnen konnte, schob sich auf Position 3.

Eine erneute starke Teamleistung zeigte die deutsche Intact-GP-Mannschaft mit David Munoz und Guido Pini. Schon im FP1 konstant in den Top 10, kämpften die KTM-Piloten auch im Zeittraining erfolgreich um das Ticket fürs zweite Qualifying. Während es für Munoz auf Position 7 sicher einzog, wurde es für Guido Pini als 12. spannender.

Gemischte Bilanz für die CIP-Mannschaft von Alain Bronec. Scott Ogden gelang es, Rang 3 bis zum Abwinken zu halten. Noah Dettwiler, der im FP1 mit Position 13 ein schnelles Zeichen gesetzt hatte, fiel auf Rang 25 ab. Dem Schweizer fehlten am Ende 2,667 sec auf die Bestzeit von Rookie Alvaro Carpe. WM-Dominator Rueda schloss die Session als solider Sechster direkt hinter Luca Lunetta (5.) und Joel Kelso (4.) ab.

Ergebnisse Moto3 Silverstone, Zeittraining (23. Mai):

1. Alvaro Carpe (E), KTM, 2:09,104 min

2. David Almansa (E), Honda, +0,240 sec

3. Scott Ogden (GB), KTM, +0,401

4. Joel Kelso (AUS), KTM, +0,526

5. Luca Lunetta (I), Honda, +0,531

6. Jose Antonio Rueda (E), KTM, +0,664

7. David Munoz (E), KTM, +0,668

8. Jacob Roulstone (AUS), KTM, +0,692

9. Ryusei Yamanaka (J), KTM, +0,822

10. Nicola Carraro (I), Honda, +0,878

11. Angel Piqueras (E), KTM, +0,954

12. Guido Pini (I), KTM, +1,031

13. Dennis Foggia (I), KTM, +1,181

14. Maximo Quiles (E), KTM, +1,234



25. Noah Dettwiler (CH), KTM, +2,669