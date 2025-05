Carpe ist bester Rookie – wann kommt der erste Sieg?

KTM-Ajo-Pilot Alvaro Carpe liegt derzeit in der Rookie-of-the-Year-Wertung der Moto3-WM überlegen vorne. Im Windschatten von Teamkollege und WM-Leader Jose Antonio Rueda beeindruckt der 17-Jährige mit seiner Konstanz.

Neben dem dominanten Moto3-WM-Leader Jose Antonio Rueda gehen die Leistungen von KTM-Ajo-Teamkollege und Klassenneuling Alvaro Carpe etwas unter. Der 17-jährige Spanier erzielte in den ersten sechs Saisonrennen konstant gute Ergebnisse und liegt derzeit in der Rookie-of-the-Year-Wertung mit 56 Punkten überlegen vorne – seine ersten Verfolger Maximo Quiles (Aspar) und Guido Pini (Intact GP) haben 2025 jeweils «nur» 20 Zähler geholt. Dazu muss fährerweise erwähnt werden, dass Quiles in diesem Jahr nur an zwei Rennwochenenden teilgenommen hat.

Im ersten Saisonrennen in Thailand holte Carpe mit Rang 2 seinen ersten Podestplatz in der Motorrad-Weltmeisterschaft. Nach seinem Ausfall in Argentinien erzielte er in letzten vier Grands Prix die Ränge 6, 11, 8 und 4.

Zuletzt in Le Mans behielt der Teenager einen kühlen Kopf und konnte sich von Startplatz 13 kontinuierlich nach vorne kämpfen. Carpe fuhr ein intelligentes Rennen und erzielte zudem die schnellste Rennrunde. Er kam schließlich als Vierter ins Ziel, in der Gesamtwertung liegt er auf Platz 6.

«Die Arbeit am Wochenende hat sich im Rennen niedergeschlagen. Wir haben zusammen mit meinen Technikern viele Fortschritte gemacht, um sicherzustellen, dass das Setup das bestmögliche ist, und das Ergebnis zeigt das», sagte Carpe nach dem Grand Prix in Le Mans. «Alles in allem war es eine sehr wertvolle Erfahrung. Wir sind mit dem Ergebnis zufrieden, und wir haben unsere erste schnellste Runde im Rennen gefahren. Es war also ein sehr positives Wochenende, und ich freue mich darauf, diesen Trend fortzusetzen – wir wollen schließlich mehr erreichen.»

Alvaro Carpe kann somit auf einen gelungenen Start in der Moto3 zurückblicken – sein erster Sieg in der Motorrad-WM ist nur eine Frage der Zeit. Der KTM-Pilot holte sich 2024 den Gesamtsieg im Red Bull Rookies Cup und in der JuniorGP-Kategorie. Mit seinen Leistungen sicherte er sich einen Platz im KTM-Ajo-Team. 2024 startete er auch beim Saisonfinale in Barcelona mit einer Wildcard und belegte bei seinem Moto3-Debüt Platz 19.

Ergebnisse Moto3 Le Mans, Rennen (11. Mai):

1. Jose Antonio Rueda (E), KTM, 20 Runden in 34:01,752 min

2. Joel Kelso (AUS), KTM, +0,636 sec

3. David Munoz (E), KTM, +0,124*

4. Alvaro Carpe (E), KTM, +3,788

5. David Almansa (E), Honda, +6,001

6. Taiyo Furusato (J), Honda, +6,343

7. Maximo Quiles (E), KTM, +6,521

8. Adrian Fernandez (E), Honda, +6,876

9. Luca Lunetta (I), Honda, +7,192

10. Valentin Perrone (ARG), KTM, +7,241

11. Dennis Foggia (I), KTM, +8,574

12. Scott Ogden (GB), KTM, +8,832

13. Jacob Roulstone (AUS), KTM, +12,153

14. Cormac Buchanan (NZ), KTM, +12,257

15. Nicola Carraro (I), Honda, +12,448

17. Guido Pini (I), KTM, +29,799

20. Noah Dettwiler (CH), KTM, +31,130

21. Jakob Rosenthaler (A), KTM, +1:26,153 min

*1 Position nach hinten strafversetzt

WM-Stand nach 6 von 22 Rennen:

1. Jose Antonio Rueda, 116 Punkte. 2. Angel Piqueras 87. 3. Joel Kelso 77. 4. Adrian Fernandez 61. 5. Taiyo Furusato 58. 6. Alvaro Carpe 56. 7. Matteo Bertelle 40. 8. Luca Lunetta 36. 9. Ryusei Yamanaka 34. 10. David Almansa 33. 11. Dennis Foggia 32. 12. Stefano Nepa 29. 13. David Munoz 26. 14. Maximo Quiles 20. 15. Guido Pini 20.



Konstrukteurs-WM:

1. KTM, 150 Punkte. 2. Honda 87.