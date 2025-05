Moto3 Silverstone: 25-Plätze-Aufholjagd von Rueda!

Jose Antonio Rueda wurde von der Pole ganz nach hinten strafversetzt – und war trotzdem der Gewinner des Moto3-Rennens in Silverstone. Der Spanier legte eine unglaubliche Aufholjagd von 25 Positionen hin.

Einmal durchs komplette Feld gepflügt, einer Strafe getrotzt – und gewonnen. Jose Antonio Rueda legte im Moto3-Rennen in Silverstone eine beachtliche Aufholjagd hin, fuhr von ganz hinten in der Startaufstellung zum Sieg. Der Spanier war strafversetzt worden – und überholte seine 25 Kontrahenten in 15 Runden. Wow!

Ausnahmsweise startete die Moto3 mal nach der MotoGP und war damit das spektakuläre Schluss-Event des Britischen GP. Grund dafür ist eine fanfreundliche Ansetzung mit dem Formel-1-GP in Monaco, der kurz nach Ende des MotoGP-Rennens begann. Für die Zuschauer vor Ort lohnte es sich, bis zur Moto3 dabei zu bleiben.

Nachdem die Moto2 am Morgen noch mit durchwachsenen Bedingungen und einer abtrocknenden Strecke zu kämpfen hatte, schien für die Moto3 die Sonne – der Wind blies allerdings noch immer mit einer steifen Brise.

Beim Start kam Carpe (von Pole gestartet) gut weg, sicherte sich die Führung, hinter ihm Piqueras. Dann kam Almansa, von Platz 3 gestartet, schnappte sich in der frühen Phase des Rennens erst Platz 2, dann die Führung!

Dennis Foggia musste in der ersten Runde am Rand der Strecke geschoben werden, hatte ein technisches Problem. In Runde zwei schob sich stark Maximo Quiles nach vorne. Verlierer in der Frühphase: Angel Piqueras, der fünf Positionen verlor und nun Siebter war.

Eigentlich wäre Jose Antonio Rueda auf der Pole gewesen. Er hatte jedoch wegen Bummelns im Qualifying eine harte Strafe gesehen und musste von ganz hinten starten. Alvaro Carpe hatte entsprechend die Pole-Position geerbt. Doch davon würde sich Rueda nicht abhalten lassen.

Apropos Strafen: Almansa, Yamanaka und Moodley mussten im Rennen Long-Lap-Strafen absitzen. Almansa wegen Bummelns, Yamanaka und Moodley bekamen sie zu Beginn des Rennens wegen Vergehen aufgebrummt.

An der Spitze gab es in der frühen Phase viele Wechsel, in Runde 4 hatte sich Joel Kelso nach oben gearbeitet – doch super bitter! Er stürzte in Runde 4, war damit raus!

Und es blieb chaotisch: David Munoz und Lunetta kollidierten in Kurve 7. Das Bike von Munoz wurde ziemlich durch die Luft geschleudert, ein Kraftstoffrückstand auf der Strecke stand sogar kurz in Flammen. Lunetta bekam später eine Long-Lap-Strafe.

Neuer Führender nach den beiden kritischen Szenen und einer Gelbphase: Quiles, gefolgt von Almansa – der in Runde 8 zur Führung vorbeizog.

Der Bestrafte Rueda hatte sich in Runde 9 von ganz hinten auf eine beachtliche Position 5 vorgearbeitet, hinter ihm Intact-Pilot Guido Pini an Rang 6.

Rueda pflügte und pflügte sich weiter durch: Nur eine Runde später war er bereits auf Platz 3 und damit dem zwischenzeitlichen Podium, rutschte aber wenig später wieder runter. Generell viel Bewegung drin in diesem Rennen!

Vier Runden vor Schluss war dann plötzlich Rueda der Almansa-Angreifer mit nur vier Zehntel Abstand – und dann kurzzeitig der Führende in Runde 10, ehe Quiles sich wieder an die Spitze setzte – und Rueda dann eine Runde später wieder nach vorne durchstieß. Was für eine Aufholjagd von KTM-Pilot Rueda!

Kurz vor Schluss machte Quiles Rueda den Sieg noch fast streitig, kam richtig eng ran, kurzzeitig sogar vorbei – doch auf der Ziellinie hatte Rueda die Nase knapp vorne. Was für eine Leistung!

Der WM-Zweite Piqueras verunfallte in der allerletzten Runde. Rueda baute seine Führung aus.

Ergebnisse Moto3 Silverstone, Rennen (25. Mai):

1. Jose Antonio Rueda (E), KTM, 15 Runden in 32:58,943 min

2. Maximo Quiles (E), KTM, +0,046 sec

3. Luca Lunetta (I), Honda, +0,908

4. Taiyo Furusato (J), Honda, +1,000

5. Alvaro Carpe (E), KTM, +1,071

6. Valentin Perrone (ARG), KTM, +1,176

7. David Almansa (E), Honda, +1,349

8. Guido Pini (I), KTM, +1,492

9. Ryusei Yamanaka (J), KTM, +1,778

10. Vicente Perez (E), KTM, +2,618

11. Nicola Carraro (I), Honda, +2,779

12. Scott Ogden (GB), KTM, +2,953

13. Jacob Roulstone (AUS), KTM, +6,626

14. Cormac Buchanan (NZ), KTM, +22,242

15. Riccardo Rossi (I), Honda, +22,323

18. Noah Dettwiler (CH), KTM, +39,022

– Angel Piqueras (E), KTM, 1 Runde zurück

– David Munoz (E), KTM, 12 Runden zurück

– Joel Kelso (AUS), KTM, 12 Runden zurück

– Dennis Foggia (I), KTM, 15 Runden zurück

WM-Stand nach 7 von 22 Rennen:

1. Jose Antonio Rueda, 141 Punkte. 2. Angel Piqueras 87. 3. Joel Kelso 77. 4. Alvaro Carpe 69. 5. Taiyo Furusato 62. 6. Adrian Fernandez 61. 7. Luca Lunetta 52. 8. David Almansa 43. 9. Ryusei Yamanaka 42. 10. Maximo Quiles 40. 11. Matteo Bertelle 40. 12. Dennis Foggia 32. 13. Stefano Nepa 29. 14. Guido Pini 29. David Munoz 26.

Konstrukteurs-WM:

1. KTM, 175 Punkte. 2. Honda 103.