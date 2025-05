Silverstone: Pole für José Rueda, Reihe 1 in KTM-Hand

José Antonio Rueda sicherte sich in Silverstone seine zweite Pole-Position der Moto3-Saison. Der Pilot vom Team Red Bull KTM Ajo ließ Teamkollege Alvaro Carpe und Angel Piqueras hinter sich.

Nach Platz 1 und Streckenrekord (2:09,104 min) für Rookie Alvaro Carpe am Freitag in Silverstone, war der 17-Jährige automatisch für das Moto3-Qualifying am Samstag ganz oben auf der Favoritenliste. Doch die Bedingungen in England wurden nicht besser und so sollte das Wettrennen um den besten Startplatz ganz sicher kein Zuckerschlecken werden.

In Q1 hatten sich Valentin Perrone, Vicente Perez, Stefano Nepa und Riccardo Rossi mit den besten Zeiten noch jeweils einen Platz im entscheidenden Q2 gebucht. Noah Dettwiler (KTM) aus der Schweiz erreichte Startplatz 23.

26 Grad Asphalttemperatur und 18 Grad in der Luft sowie eine trockene 5,9 km lange Piste – der Kampf um die Pole-Position in der kleinsten GP-Klasse war eröffnet und die Top-18-Piloten waren bereit. Carpe glänzte dann auch gleich zu Beginn der Q2-Session mit der ersten Bestmarke. Mit 2:09,556 min fuhr er am schnellsten und distanzierte Teamkollege Jose Antonio Rueda um 0,6 Sekunden. Angel Piqueras erreichte zunächst Position 3 vor Luca Lunetta und Intact-Pilot David Muñoz.

Fünf Minuten vor dem Ende gingen die Piloten auf ihren zweiten Run. Alle Fahrer bis auf Maximo Quiles hatten bereits mindestens eine fliegende Runde auf dem Silverstone Circuit zurückgelegt. Dann drehte Joel Kelso (KTM), der in Le Mans seinen ersten GP-Sieg nur knapp verpasste, richtig auf. Der Australier fuhr deutliche Bestzeiten in den ersten Sektoren, geriet dann aber in den Verkehr.

Somit verbesserte Rueda die Spitzenzeit auf 2:09,449 min. Der Spanier fuhr eine Zehntelsekunde schneller als Carpe auf Platz 2 und war damit vier Zehntel vor Piqueras. Kelso gelang der Sprung auf Platz 4. Der letzte Versuch der Piloten brachte nur noch wenig Bewegung ins Klassement, womit die Reihenfolge an der Spitze bestand hatte.

Rueda sicherte sich seine zweite Pole-Position der Saison vor seinem Red Bull KTM Ajo-Teamkollegen Alvaro Carpe. Reihe 1 komplettiert am Sonntag (Start um 15.30 Uhr MESZ) Angel Piqueras, der David Almansa als bester Honda-Pilot auf Platz 4 hinter sich lässt. Kelso startet von Platz 5, die Plätze 6 und 7 gehen an Max Quiles und Luca Lunetta. Die beiden Intact-Fahrer David Muñoz und Guido Pini nehmen den GP von Großbritannien von den Rängen 8 und 11 auf.

Ergebnisse Moto3 Silverstone, Qualifying 2 (24. Mai):

1. Jose Antonio Rueda (E), KTM, 2:09,449 min

2. Alvaro Carpe (E), KTM, +0,107 sec

3. Angel Piqueras (E), KTM, +0,289

4. David Almansa (E), Honda, +0,5

5. Joel Kelso (AUS), KTM, +0,659

6. Maximo Quiles (E), KTM, +0,701

7. Luca Lunetta (I), Honda, +0,809

8. David Munoz (E), KTM, +0,839

9. Valentin Perrone (RA), +0,947

10. Dennis Foggia (I), KTM, +1,051

11. Guido Pini (I), KTM, +1,062

12. Nicola Carraro (I), Honda, +1,198

13. Jacob Roulstone (AUS), KTM, +0,692

14. Ryusei Yamanaka (J), KTM, +1,356

15. Vicente Perez (E), KTM, +1,424

16. Scott Ogden (GB), KTM, +1,504

17. Stefano Nepa (I), Honda, +1,851

18. Riccardo Rossi (I), Honda, +1,884