Robin Siegert: Die nächste deutsche Moto3-Hoffnung?

Schon bei seinem vierten NTC-Rennen stand Robin Siegert erstmals als Sieger auf dem Podest. Auch ein Verdienst seiner drei wichtigsten Förderer, der Ex-Rennfahrer Dario Giseppetti, Stefan Nebel und Philipp Hafeneger.

Nach seiner erfolgreichen Mini-Bike-Zeit geht es für Robin Siegert in diesem Jahr im Northern Talent Cup (NTC) so richtig los. Und wie! Beim zweiten Saison-Event im Rahmen der IDM in Oschersleben fuhr der 14-jährige Sachse im ersten Rennen mit Rang fünf sein bestes Saisonergebnis ein. In Lauf 2 hatte er sich am Ende der vierköpfigen Verfolgergruppe eingenistet, um im finalen Umlauf Attacke in Richtung Platz drei zu machen. Nachdem er alle drei vor ihm liegenden Konkurrenten nacheinander niedergerungen hatte, war dieser Plan aufgegangen. Da die Führende Alina Urlaß vier Kurven vor dem Ziel gestürzt war und Fynn Kratochwil mit ins Verderben gerissen hatte, durfte sich Robin Siegert anstatt über Platz drei sogar über den Sieg freuen.

Das freute auch seine anwesenden Förderer Dario Giuseppetti, Stefan Nebel und Philipp Hafeneger, die mit ihren Erfahrungen und Möglichkeiten mit ihm noch Großes vorhaben. Zum Ausgangspunkt ihrer speziellen Unterstützung von Robin Siegert erklärte Dario Giuseppetti im Gespräch mit SPEEDWEEK.com: «Wir waren voriges Jahr mit allen Fahrern meiner Motorace Academy (Lennox Lehmann, Marvin und Mika Siebdrath, Freddie Heinrich, Robin Siegert, Phil Köster und Ole Säuberlich, Anm. d. A.) bei der IDM in Schleiz zum gemeinschaftlichen Event, eine Art Klassenfahrt. Da habe ich mich mit meinem langjährigen Freund Stefan verabredet. Wir haben dann darüber gesprochen, was ich in Sachen Nachwuchs so vorhabe. Dann hat er seine Expertise vorgetragen und er hat ja noch andere Ideen.»

Dazu fügte Stefan Nebel an: «Dario, Philipp und meine Person kennen uns ja schon seit Jugendzeiten. Erst als Gegner, später haben wir uns schätzen gelernt und arbeiten bei Hafeneger Renntrainings als Instruktoren zusammen. Dario hat sich ja darauf spezialisiert, den vor allem deutschen Nachwuchs in Spanien zu betreuen, weil dort, gerade im Winter, der Standort einfach besser ist. Ich schätze seine Arbeit sehr, aber ich sehe auch, dass er es nicht allein stemmen kann, die nächsten Schritte einzuleiten. Wir haben dann Gespräche geführt, ob man nicht besser zusammenspannt und gemeinsam mehr bewegen kann als er allein. Wir haben alle nur ein gewisses Zeitfenster, aber zusammen sind wir viel effektiver.»

Als (Zwischen-)Ergebnis wurde eine Gemeinschaft rund um Robin Siegert gegründet und ein Konzept entwickelt, im Hintergrund als Unterstützer und Strippenzieher aktiv zu sein und so Robin Siegert die NTC-Saison zu ermöglichen. Dazu konnten einige weitere Unterstützer gewonnen werden, nicht unbedingt Sponsoren mit Cash, aber etliche Partner, die sich mit Sachleistungen ebenso gut einbringen. Zu nennen sind diesbezüglich der Support von MCA Racing und Honda Deutschland. «Viele machen das aus Sympathie zu uns und unserem Projekt. Dieses lebt im Moment vornehmlich von Gönnern», merkte Dario Giuseppetti dazu an.

Natürlich sucht man parallel auch nach Sponsoren, doch zum aktuellen Zeitpunkt spricht man zunächst von einer «gemeinschaftlichen Standortbestimmung, was man bewegen kann», so Stefan Nebel. Und weiter: «Es ist natürlich leicht, viel Geld auszugeben und wenig Output zu bekommen. Oder man schafft eine gewisse Effizienz, mit geringen Möglichkeiten das Maximale herauszuholen.»

Dario Giuseppettis Meinung dazu: «Das Ziel ist natürlich, das so nach außen zu tragen, dass die Leute die Energie und die Synergien sehen, damit wir mehr bewerkstelligen können. Wir schaffen ja mit unseren Möglichkeiten einen gewissen Mehrwert.»

Angetan ist Stefan Nebel vom Niveau des NTC 2025 insgesamt – er sieht ihn als eine sehr harte aber gute Schule. «Wir sehen dieses Jahr einen NTC, der hochkarätiger nicht sein kann. Von den Rundenzeiten her schlägt er alles was bisher da war und ich freue mich auch, dass gleich vier Deutsche um Podestplätze kämpfen können.»

Mit seinen zwei Jüngsten, dem zwölfjährigen Thüringer Ole Säuberlich und dem ein Jahr jüngeren Berliner Phil Köster beteiligt sich Dario Giuseppetti in der spanischen Moto5 und sieht sie als seine nächsten Kandidaten im NTC oder Ähnlichem. In diesem Zusammenhang kann er seine «Berliner Schnauze» nicht verbergen und haute noch einen raus. «Ich will einen Weltmeister haben, egal wo. Ob in der Moto3, in der Moto2, MotoGP, Superbike oder Supersport ist mir egal – ich will einen Weltmeister. Mit den Fahrern, die ich betreue, haben wir in den letzten drei Jahren 16 Titel eingefahren. Das wird sich irgendwann auszahlen. Außerdem habe ich ja jetzt fleißige Unterstützer und ich denke, dass wir in so einer Konstellation etwas bewerkstelligen können.»

Diese Aussage rief natürlich den etwas weniger euphorischen Stefan Nebel umgehend auf den Plan, der relativierte: «Das ist natürlich ein mega interessantes Thema, weil das aufdeckt wie unterschiedlich, trotz allem, unsere Charaktere sind. Dario ist der Coach, der die Arbeit da rein steckt. Ich bin der Realist, der sagt, wir machen jedes Jahr die Ergebnisse, um den jeweils nächsten Schritt zu machen. Ich schaue, dass wir zur richtigen Zeit am richtigen Ort sind. Aber natürlich wird es sich auch aus meiner Sicht früher oder später ergeben.»