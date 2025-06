Zeittraining, Aragon: Crash und Bestzeit von Rueda

Klar schnellster im freien Training und trotz Crash in der entscheidenden Phase Bestzeit für Jose Antonio Rueda. Der WM-Spitzenreiter aus dem KTM-Ajo-Team blieb am ersten Moto3-Trainingstag weiter unantastbar.

Auch im Motorland Aragón lief zunächst alles bestens für den Spitzenreiter der Moto3-WM, Jose Antonio Rueda. Der Red Bull-KTM-Ajo-Pilot hatte dem ersten Training seinen Stempel aufgedrückt. Fast eine Sekunde war Rueda schneller als Guido Pini, der als bester Rookie überzeugt hatte. Mit Maximo Quiles auf 4 und Kelso auf 7 fanden zwei weitere Podiumskandidaten einen guten Einstieg in Runde 8 der Moto3-WM. Der 20-jährige Schweizer Noah Dettwiler beendete das FP1 auf Position und machte sich Hoffnungen auf einen direkten Einzug ins Q2.

Ermittelt wurden die Kandidaten dann nach der kurzen Siesta im Motorland. Bei 32 Grad Lufttemperatur blieben den jungen Piloten 35 Minuten, um sich unter die Top 14 zu schieben.

Wenig überraschend: Wieder tauchte Jose Antonio von Beginn an an der Spitze der 26 Moto3-Racer auf. Doch nach zehn Minuten zeigte Leopard-Honda-Pilot David Almansa mit einer neuen Bestzeit auf. Hinter Tech3-Pilot Perrone schob sich dann wieder eine Leopard-Honda unter Adrian Fernandez auf Position 4.

Eine frühe Schrecksekunde musste Intact-GP-Moto3-Chef Peter Öttl verdauen. Sein Schützling Guido Pini flog noch in der frühen Phase des Zeittrainings in der schnellen Marc-Marquez-Kurve per Highsider ab, blieb aber unversehrt. Nach einem Check von Pilot und Motorrad ging der Italiener zum Endspurt wieder auf die Strecke.

Nach einer Viertelstunde setzte sich Fernandez an die Spitze, Carraro und Lunetta auf 5 und 6 zeigten, dass in Aragon auch mit Honda-Piloten zu rechnen ist. Zur Halbzeit hatte sich das Bild geschärft. Fernandez und Almansa – beide für Leopard Racing unterwegs – vor dem KTM-Trio Rueda, Perrone und Carpe.

Im Finale des Zeittrainings dann der bekannte Krimi mit dem Spiel um die besten Positionen im großen Windschattenzug. Sieben Minuten vor der Flagge stürzte sich die Moto3-Meute wieder auf den Kurs.

Als das Feld gut drei Minuten vor Ende der wichtigen Session über die Linie kam, wurde das Klassement noch einmal umgeschrieben. Zunächst sprengten Carpe und Roulstone das Honda-Duo. Dann schoss Rueda, gefolgt von David Munoz, an die Spitze. In der letzten fliegenden Runde erwischte es den Spitzenreiter. Rueda stürzte in Kurve 7. Die Bestzeit blieb dennoch bei der Nummer 99. Während David Munoz auf der Intact-KTM Platz 2 verteidigte, muss Rookie Pini am Samstag einen neuen Anlauf im Q1 starten.

Almansa, Carpe und Fernandez komplettierten die Top 5. Joel Kelso (6.) schaffte den Q2-Einzug genauso souverän wie Mitfavorit Angel Piqueras (8.). Die letzten beiden Q2-Tickets erarbeiteten sich die Rookies von BOE-Motorsports, Cormach Buchanan und Ruche Moodley.

Nicht zurecht mit der Hitze im Motorland kam CIP-Pilot Noah Dettwiler. Der Eidgenosse, der seine zweite GP-Saison bestreitet, verbesserte sich zwar im Vergleich zum FP1, eine 2:00,214 min reichte dennoch nur zu Platz 25.

Ergebnisse Moto3 Aragon, Zeittraining (6. Juni):

1. Jose Antonio Rueda (E), KTM, 1:57,338 min

2. David Munoz (E), KTM, +0,078 sec

3. David Almansa (E), Honda, +0,301

4. Alvaro Carpe (E), KTM, +0,323

5. Adrian Fernandez (E), Honda, +0,543

6. Joel Kelso (AUS), KTM, +0,809

7. Jacob Roulstone (AUS), KTM, +0,812

8. Angel Piqueras (E), KTM, +0,847

9. Nicola Carraro (I), Honda, +1,060

10. Luca Lunetta (I), Honda, +1,064

11. Valentin Perrone (ARG), KTM, +1,123

12. Scott Ogden (GB), KTM, +1,256

13. Cormac Buchanan (NZ), KTM, +1,256

14. Ruche Moodley (ZA), KTM, 1,291



25. Noah Dettwiler (CH), KTM, +2,876