Moto3: Almansa auf Premieren-Pole, Munoz von Platz 4

Im Moto3-Qualifying in Barcelona auf dem Circuit de Catalunya holte sich Leopard-Pilot David Almansa auf seiner Honda die Pole-Position. Die beiden Intact-Fahrer Munoz und Pini starten von Rang 4 und 8.

David Almansa vom Team Leopard Racing sichert sich die Moto3-Pole-Position vor dem Grand Prix von Katalonien in Barcelona. Für den WM-Zehnten ist es seine erste Pole!

Den Sprung aus dem Q1 in das Finale um die Pole geschafft hatten die beiden MT-Helmets-MSI-Kollegen Angel Piqueras und Ryusei Yamanaka sowie Dennis Foggia und Cormac Buchanan, allesamt auf KTM-Maschinen. Scott Ogden hatte das Q2 verpasst und startet als Letzter ins Rennen. Er konnte erst spät Zeiten setzen – und bekam beide Versuche gestrichen, weil er von der Strecke abgekommen war. Bitter: Wäre die Zeit nicht gestrichen worden, hätte es für Rang 4 und damit das Q2 gereicht. Auch Noah Dettwiler hatte den Sprung verpasst, startetet als Drittletzter.

Mit den ersten schnellen Runden im Q2 setzte sich Leopard-Pilot Adrian Fernandez vor Yamanaka (nur fünf Tausendstelsekunden auseinander), Piqueras und Almansa an die Spitze. Die beiden Intact-Fahrer Guido Pini und David Munoz waren vorläufig auf den Rängen 6 und 12.

Drei Minuten vor Schluss kämpfte sich dann Angel Piqueras, der ja den Umweg übers Q1 hatte gehen müssen, nach vorne, ehe sich Almansa und Joel Kelso davorsetzen. Almansa setzte sich mit einer 1:46,877 zwei Zehntel vor Kelso, fuhr damit gleichzeitig auch die erste Zeit im 1:46er-Bereich. Und die Top-Zeit war auch gleichzeitig die Pole-Position für den Spanier! Seine erste in der Moto3. Die erste Startreihe komplettiert Piqueras, für den sich die Mühe mit dem Q1-Umweg ausgezahlt hat.

Intact-GP-Mann David Munoz kämpfte sich auf einen starken Platz 4 vor, Guido Pini geht als Achter ins Rennen. Noch wichtig für den GP: Jose Antonio Rueda (Startplatz 7) bekam eine Long-Lap-Strafe aufgebrummt, weil er Freitag zu langsam auf der Idealline unterwegs war.

Ergebnisse Moto3 Barcelona, Qualifying 2 (6. September):

1. David Almansa (E), Honda, 1:46,877 min

2. Joel Kelso (AUS), KTM, +0,202 sec

3. Angel Piqueras (E), KTM, +0,209

4. David Munoz (E), KTM, +0,219

5. Ryusei Yamanaka (J), KTM, +0,356

6. Adrian Fernandez (E), Honda, +0,358

7. Jose Antonio Rueda (E), KTM, +0,363

8. Guido Pini (I), KTM, +0,377

9. Alvaro Carpe (E), KTM, +0,441

10. Maximo Quiles (E), KTM, +0,553

11. Jacob Roulstone (AUS), KTM, +0,661

12. Taiyo Furusato (J), Honda, +0,765

13. Dennis Foggia (I), KTM, +0,790

14. Luca Lunetta (I), Honda, +0,934

15. Valentin Perrone (ARG), KTM, +1,031

16. Rossi (I), Honda, +1,363

17. Marcos Uriarte (E), KTM, +1,588

18. Cormac Buchanan (NZ), KTM, +1,591