Sandro Cortese: Emotionales Hochzeitsfest in Misano

Der zweifache deutsche Weltmeister und ServusTV-Experte Sandro Cortese feierte mit seiner Alina am Wochenende unter freiem Himmel in Misano Monte eine emotionale freie Trauung.

Der ehemalige Moto3- und Supersport-Weltmeister Sandro Cortese und seine langjährige Partnerin Alina sind seit Anfang Juli verheiratet. Die standesamtliche Hochzeit feierte der 35-Jährige Berkheimer am dortigen Standesamt, danach fand eine kleine Feier statt – für viel mehr war damals nicht genug Zeit.

Nun wurde die freie Trauung des Paares, das seit dem Jahr 2023 auch Eltern der kleinen Carlotta ist, in sehr ausgiebiger Form nachgeholt. Diese fand am vergangenen Samstag, an einem rennfreien Wochenende, direkt nach Corteses letztem ServusTV-Experten-Einsatz auf dem Balaton Park Circuit statt. Gefeiert wurde in Italien – in dem Land, wo Sandros Vater Antonio geboren wurde.

Als Ort wurde der Misano Monte, eine Erhöhung unweit der Grand-Prix-Rennstrecke Misano World Circuit Marco Simoncelli ausgewählt. Das Fest fand dort unter freiem Himmel statt, Traurednerin war die Schwiegermutter von Cortese.

Für viel Emotionen bei der Braut und den Gästen sorgte der Moment, als der zweifache Weltmeister im Maßanzug die Hochzeitsformel sprach. «Es war schon sehr emotional», berichtete Sandro gegenüber SPEEDWEEK.com. Zur Wahl der Location meinte er: «Misano Monte hat uns schon immer sehr gut gefallen und natürlich das ganze italienische Flair. Wir sind erst Montagnacht heimgekommen und am Dienstag hatte Carlotta dann gleich den ersten Kita-Tag.»

Die schönsten Momente wurden auf Film festgehalten. Beide Familien und viele langjährige Freunde waren nach Italien gereist. Unter den Gästen des siebenfachen Grand-Prix-Siegers waren zwei der Intact-GP-Masterminds, Stefan Keckeisen und Wolfgang Kuhn. Ebenfalls dabei war Peter Baumann, der einst als Top-Manager beim Schmiermittelkonzern und Intact-Teamsponsor Liqui Moly auch beruflich viel mit Cortese zu tun hatte. Rennsport-Kumpel Stefan Bradl fehlte diesmal, da er vor wenigen Tagen das zweite Mal Vater wurde.