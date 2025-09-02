Rossis Beschluss: Lorenzo Pritelli ist VR46-Athlet!

Zuletzt hatte sich die VR46-Akademie von MotoGP-Ikone Valentino Rossi mit Neuverpflichtungen zurückgehalten. Nun gab der Kader aus Tavullia den Namen eines möglichen neuen Champions bekannt: Lorenzo Pritelli.

Im zwölften Jahr der VR46 Riders Academy, deren Ziel es ist, Italiens nächsten Rossi entstehen zu lassen, wurde mit Lorenzo Pritelli ein neuer Schützling begrüßt. Der 15-Jährige erfüllt alle Voraussetzungen für eine vielversprechende Rennsport-Karriere, war sich auch Mastermind Valentino Rossi sicher.

Neben Alter und Geburtsort – Pritelli lebt in Cattolica und damit in unmittelbarer Nähe der GP-Piste von Misano und der VR46-Ranch in Tavullia – entschied der Speed des Youngsters über die Aufnahme in die Akademie. Derzeit ist Pritelli der Führende der italienischen Pre-Moto3-Meisterschaft und damit heißer Kandidat für einen baldigen Aufstieg in die Moto3.

Carlo Casablanca, der für Gründer Rossi als Geschäftsführer Akademie tätig ist, über den neuen Schützling: «Wir freuen uns sehr über Lorenzos Eintritt in die Academy.

Für uns ist es wichtig, die Arbeit zur Förderung junger Talente fortzusetzen, und mit Lorenzo ist unserer Meinung nach alles vorhanden, um gemeinsam einen guten Weg einzuschlagen.»

Auch der junge Pilot kam in der offiziellen Akademie-Mitteilung zu Wort: «Teil der VR46 Riders Academy zu werden, ist ein wahr gewordener Traum. Es ist ein wichtiger Schritt für meine Entwicklung, umgeben von Menschen, die dieselbe Leidenschaft und Entschlossenheit teilen wie ich. Ich danke dem gesamten Team der Academy für diese unglaubliche Chance. Jetzt ist es an der Zeit, noch härter zu arbeiten», so das Statement Pritellis.

In der Akademie trifft der Neuzugang auf eine große Schar etablierter Helden mit Namen Marini, Bezzecchi, Morbidelli, Bagnaia, Vietti – aber auch auf den jungen Matteo Gabarrini der mit VR46-Unterstützung im European Talent Cup aktiv ist.