Qualifying, Balaton: KTM dominiert, Quiles auf Pole

Maximo Quiles fährt im Qualifying der Moto3-WM im Balaton Park zur Pole. Valentin Perrone und Angel Piqueras in Reihe eins. KTM dominiert, die bestplatzierte Honda landet auf der neunten Position.

Bevor im Q2 die Pole-Position für das Moto3-Rennen am Sonntagvormittag ausgefahren wurde, ging es im Q1 um die vier begehrten Plätze, die den Aufstieg in den finalen Qualifying-Durchgang sicherstellten. Honda-Pilot Taiyo Furusato holte sich in 1:46,473 Minuten die Q1-Bestzeit und stieg zusammen mit Joey Kelso, Marcos Uriarte und Scott Ogden (alle KTM) ins Q2 auf.



Die Rundenzeiten im Q2 waren wie zu erwarten deutlich schneller als im ersten Qualifying-Durchgang. KTM-Pilot Maximo Quiles kratzte an der ersten 1:45er-Zeit im Balaton Park und scheiterte drei Minuten vor dem Ende der Session knapp. Die Uhr blieb bei 1:46,060 Minuten stehen.

Ein Sturz von Taiyo Furusato sorgte zwei Minuten vor dem Ende für gelbe Flaggen im ersten Sektor. Maximo Quiles verbesserte wenig später seine Bestzeit auf 1:45,932 Minuten, doch die Runde wurde gestrichen. Quiles behauptete dennoch die erste Position und stellte bei der Premiere im Balaton Park die Pole-Position sicher.



KTM-Markenkollege Valentin Perrone reihte sich mit 0,060 Sekunden Rückstand auf der zweiten Position ein. Komplettiert wird die erste Startreihe von Angel Piqueras, der 0,090 Sekunden zurücklag.



Alvaro Carpe, David Munoz und Guido Pini (alle KTM) bilden die zweite Reihe. Jacob Roulstone, Jose Antonio Rueda (beide KTM) und Adrian Fernandez (Honda) stehen in der dritten Reihe. WM-Leader Rueda lag im Qualifying als Achtplatzierter 0,388 Sekunden zurück. David Almansa (Honda), Dennis Foggia (KTM) und Taiyo Furusato beendeten das Q2 auf den Positionen 10 bis 12 und nehmen in der vierten Startreihe Platz.

Ergebnisse Moto3 Balaton Park, Qualifying 2 (23. August):

1. Maximo Quiles (E), KTM, 1:45,932 min

2. Valentin Perrone (ARG), KTM, +0,060 sec

3. Angel Piqueras (E), KTM, +0,090

4. Alvaro Carpe (E), KTM, +0,107

5. David Munoz (E), KTM, +0,264

6. Guido Pini (I), KTM, +0,269

7. Jacob Roulstone (AUS), KTM, +0,322

8. Jose Antonio Rueda (E), KTM, +0,388

9. Adrian Fernandez (E), Honda, +0,438

10. David Almansa (E), Honda, +0,607

11. Dennis Foggia (I), KTM, +0,673

12. Taiyo Furusato (JP), Honda, +0,746

13. Nicola Carraro (I), Honda, +0,772

14. Joel Kelso (AUS), KTM, +0,820

15. Marco Uriarte (E), KTM, 1,066

16. Scott Ogden (GB), KTM, +1,105

17. Ryusei Yamanaka (J), KTM, +1,218

18. Riccardo Rossi (I), Honda, +1,802



Ferner:

24. Noah Dettwiler (CH), KTM