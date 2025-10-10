Simoncelli: Zweijahresvertrag für irisches Talent

Der 18-jährige Ire Casey O’Gorman wird die nächsten zwei Jahre für das Team SIC58 Squadra Corse in der Moto3-WM an den Start gehen. Als Ersatzfahrer für Luca Lunetta hat er Teambesitzer Paolo Simoncelli überzeugt.

Das Team SIC58 Squadra Corse von Paolo Simoncelli hat mit Luca Lunetta eines der vielversprechendsten Talente in der Moto3-WM am Start. In seiner zweiten Saison zeigte der Italiener zu Beginn solide Leistungen – in Silverstone stand er als Dritter auf dem Podest. Dann folgte das Moto3-Rennen in Assen, in dem Lunetta in einen Massencrash verwickelt wurde und sich das Schien- und Wadenbein brach. Wegen der schweren Beinverletzungen musste Lunetta die Grands Prix in Deutschland, Tschechien, Österreich und Ungarn auslassen.

Vertreten wurde Lunetta auf dem Red Bull Ring und dem Balaton Park Ring durch das junge irische Talent Casey O’Gorman. Für ihn ging damals ein Traum in Erfüllung. Er postete auf seinem Instagram-Account sogar ein Foto, das ihn als Kind zusammen mit Paolo Simoncelli zeigt. «Ich bin allen, die dies möglich gemacht haben, sehr dankbar. Ich freue mich riesig darauf, mein Weltmeisterschaftsdebüt mit SIC58 Squadra Corse zu geben – einem Team, zu dem ich seit vielen Jahren aufschaue», schrieb er damals voller Vorfreude.

Der 18-Jährige konnte bei seinen ersten beiden Auftritten in der Motorrad-WM die Ränge 18 bzw. 13 einfahren und somit ordentlich Eindruck schinden. Da Lunetta 2026 in die Moto2-WM aufsteigt, wurde bei SIC58 Squadra Corse ein Platz frei – diesen wird nun O’Gorman erhalten. Seine guten Ergebnisse haben das italienische Team und Paolo Simoncelli davon überzeugt, ihm sogar einen Zweijahresvertrag zu geben – damit hat O’Gorman Zeit, um sich weiterzuentwickeln.

«Seit seinem Debüt in der Weltmeisterschaft in Österreich, wo er unsere Farben trug, hat er sofort unsere Herzen erobert. Bereits in seinem zweiten Rennen zeigte er sein Talent und holte seine ersten Punkte», betonte Paolo Simoncelli. «Das ist erst der Anfang eines wahr gewordenen Traums! In den nächsten zwei Saisons wird Casey O’Gorman einer der Fahrer von SIC58 Squadra Corse sein. Willkommen im Team, Casey!»

Casey O’Gorman ist 2025 auch in der JuniorGP-Kategorie am Start und liegt derzeit auf dem vierten Gesamtrang. Mit einem Zweijahresvertrag für die Moto3-WM in der Tasche kann er in den letzten vier Saisonrennen in Barcelona und Valencia befreit fahren.