Vertretung: Red Bull Rookies Cup-Sieger bei Intact GP

Von Thomas Kuttruf
Vertritt David Munoz auf Phillip Island: Rookies-Champion Brian Uriarte
© Intact GP

Während sich das verletzte Moto3-Ass David Munoz in Spanien erholt, ist mit Brian Uriarte ein hochkarätiger Ersatz auf dem Weg nach Australien. Der Sieger des Red Bull Rookies Cup 2025 vertritt Munoz auf Phillip Island.
David Munoz – so der Name des größten Pechvogels des Moto3-Spektakels auf dem GP-Kurs von Mandalika in Indonesien. Statt mit einer Trophäe verließ der Youngster der deutschen Intact-GP-Mannschaft Asien mit einer schweren Verletzung. Wie auf SPEEDWEEK.com berichtet, zog sich der sportliche Hoffnungsträger aus der Struktur von Peter Öttl einen Bruch des linken Oberschenkels zu.

Für den Australien-GP auf Phillip ist nun hochklassiger Ersatz gefunden. Kein Geringerer als der überlegene Sieger des Red Bull Rookies Cup 2025 wird die KTM von David Munoz auf Phillip Island einsetzen. Uriarte, erst im August 17 geworden, holte sich den Cup-Sieg mit einer beeindruckenden Bilanz von Siegen bereits vorzeitig in Misano.

Der Durchmarsch bei Rookies und auch die Leistungen in der Junioren-WM – auch hier ist Uriarte aktuell überlegener Tabellenführer – brachten dem Riesentalent aus Santander einen heißbegehrten Platz für 2026 ein: Uriarte wird an der Seite von Alvaro Carpe bei Red Bull KTM Ajo zu sehen sein. Doch sein Debüt in der Weltmeisterschaft wird die nächste Hoffnung der Spanier im einzigen deutschen Team des Fahrerlagers geben.

Der Youngster beim Absprung nach Australien: «Ich möchte dem Team Liqui Moly Dynavolt Intact GP dafür danken, dass es mir die Möglichkeit gibt, mein Debüt in der Moto3-Weltmeisterschaft zu geben, beginnend mit dem Grand Prix von Australien in Phillip Island. Ich wünsche eine schnelle Genesung. Er hat eine großartige Saison und es ist schade, dass er sich verletzt hat. Ich wünsche ihm viel Kraft.

Ich für meinen Teil werde versuchen, so viel wie möglich von den besten Fahrern der Welt zu lernen, damit ich mich verbessern und gut auf die nächste Saison vorbereiten kann. Mein erstes Ziel ist es, die Junioren-WM zu gewinnen, und ich denke, dass diese Kilometer sehr gut für mich sein werden.»

